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Στο Μαξίμου η Αφροδίτη Νέστορα έπειτα από το τρομοκρατικό χτύπημα: Τι συζήτησε με τον Πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε την Αφροδίτη Νέστορα στο Μέγαρο Μαξίμου, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση στην οικία της στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της και τον δικό της σοβαρό τραυματισμό. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία και θίχθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης/Αφροδίτη Νέστορα
Πηγή: Facebook
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου την Αφροδίτη Νέστορα, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση στην οικία της στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της και τον δικό της σοβαρό τραυματισμό.
  • Στη συνάντηση συζητήθηκε το ζήτημα των επιθέσεων και τονίστηκε η ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία.
  • Η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συμπαράστασή του μετά το «τρομοκρατικό χτύπημα» στο σπίτι της, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη «η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω»».

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Με την Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε σήμερα Τρίτη (25/8/2026) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που είχε σημειωθεί στην οικία της, στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα, η μητέρα της να χάσει τη ζωή της και η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά.

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Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αφροδίτη Νέστορα, αναφέρει ότι συζητήθηκε με τον πρωθυπουργό το ζήτημα των επιθέσεων και τονίστηκε η ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία.

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω». Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία».

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