Στο Μαξίμου η Αφροδίτη Νέστορα έπειτα από το τρομοκρατικό χτύπημα: Τι συζήτησε με τον Πρωθυπουργό

Με την Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε σήμερα Τρίτη (25/8/2026) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που είχε σημειωθεί στην οικία της, στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα, η μητέρα της να χάσει τη ζωή της και η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αφροδίτη Νέστορα, αναφέρει ότι συζητήθηκε με τον πρωθυπουργό το ζήτημα των επιθέσεων και τονίστηκε η ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία.

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω». Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία».