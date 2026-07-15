Αφροδίτη Νέστορα μετά το εξιτήριο: «Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου – Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, αλλά για δολοφονική ενέργεια»

«Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια», τόνισε η Αφροδίτη Νέστορα, λίγο μετά το εξιτήριο που έλαβε σήμερα από το «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλευόταν ύστερα από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειάς της και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε αρχικά όλο το προσωπικό του ΕΣΥ και τους γιατρούς στο «Ιπποκράτειο», όπου, όπως είπε, «μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό περιστατικό και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενοίκους της οικοδομής, κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή, χωρίς βέβαια επιτυχία» και το «Παπανικολάου», οι οποίοι «ήταν όλοι τους εξαιρετικοί, με αγκάλιασαν, πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ, έτσι, να επιστρέψω στην κανονικότητά μου».

«Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη, με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς, να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και όλους, και τον πατέρα μου, και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα», τόνισε.

«Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που έγινε, είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι το 2026 που σκέφτονται και ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας» τόνισε για τους δράστες της επίθεσης και συμπλήρωσε πως «θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον κοινό ποινικό κώδικα και τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού, και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη ξέρει να κάνει τη δουλειά της και θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει».

Κληθείσα να περιγράψει τα όσα συνέβησαν το βράδυ της επίθεσης, είπε «να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι που εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Αυτό συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, τόνισε πως είναι πολύ δύσκολο το γεγονός ότι θα επιστρέψει στο σπίτι της, όπου έγινε η επίθεση.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα το νοσοκομείο «Παπανικολάου» αναφέρεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση, ενώ της έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα παρακολουθείται στενά στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής.

Αναλυτικά, από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» επισημαίνονται τα εξής:

«Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».