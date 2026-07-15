Marfin: Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου θα οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό

Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι, που προφυλακίστηκαν χθες για τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin, στη Σταδίου, εν μέσω της μεγάλης διαδήλωσης ενάντια στο πρώτο μνημόνιο, στις 5 Μαΐου 2010.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπάρχει προγραμματισμένη μεταγωγή για σήμερα από το Μεταγωγών προς αυτές τις δύο φυλακές, κι έτσι παραμένει ασαφές εάν η διαδικασία θα γίνει εντός των επόμενων ωρών ή άλλη μέρα. Στη δεύτερη περίπτωση και μέχρι να προγραμματιστεί η μεταγωγή τους, οι δύο 42χρονοι θα παραμείνουν κρατούμενοι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Στο μεταξύ το φως της δημοσιότητας βλέπει το επίμαχο ανώνυμο e-mail, που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή ώστε να αρχίσει ένας νέος γύρος ερευνών για τον εμπρησμό της Marfin, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι στην τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη να εντοπιστεί και να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση ο αποστολέας του email.

Το επίμαχο e-mail: «Αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι»

Η «Εφημερίδα των Συντακτών» δημοσιεύει το επίμαχο e-mail, όπου αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε Εισαγγελέα, Σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου. Μιλάω για το κάψιμο της Marfin. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου. Σου στέλνω γιατί από τη μια δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη στην άλλη ζωή και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα τα πει πρώτος. Ολοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη (σ.σ. αναφέρει ονόματα). Αυτούς τους ήξεραν όλοι. Σύχναζαν στα Εξάρχεια (σ.σ. αναφέρει κατάστημα εστίασης και μία κατάληψη η οποία εκείνη τη χρονική περίοδο δεν υπήρχε). Διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα. Αμυαλοι δεν μαζεύονταν με τίποτα, είχαν και φωτογραφίες και βίντεο από τη φάση του καψίματος και τα έκαναν λάβαρο. Κάποιοι χάθηκαν λίγο μετά το σκηνικό, κάποιοι συνέχισαν σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Για να δούμε αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ό,τι το συμφέρει και είναι εύκολο;».

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι

Οι δύο 42χρονοι οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, η οποία είχε εκδώσει σε βάρος τους εντάλματα σύλληψης, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ο ένας εξ αυτών φέρει το προσωνύμιο «εναερίτης» ενώ ο δεύτερος είναι γνωστός ως «ψηλός». Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστέοι.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και υποστήριξαν ότι δεν είχαν σχέση με την ομάδα που έριξε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην Marfin.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 42χρονοι ανέφεραν στην ανακρίτρια ότι συμμετείχαν στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, η οποία είχε πραγματοποιηθεί με αφορμή το πρώτο μνημόνιο. Δήλωσαν, ωστόσο, ότι δεν είχαν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε εμπρηστικό μηχανισμό στο εσωτερικό του υποκαταστήματος.

Ο κατηγορούμενος, στον οποίο η Αστυνομία αποδίδει το σπάσιμο της τζαμαρίας, παρέμεινε για δύο ώρες στο γραφείο της 3ης τακτικής ανακρίτριας. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι αποχώρησε από την πορεία, όταν άρχισαν τα επεισόδια.

Ο δεύτερος 42χρονος, ο οποίος φέρεται κατά την ΕΛ.ΑΣ. να έδινε οδηγίες την ημέρα της επίθεσης, απολογήθηκε για περίπου μιάμιση ώρα. Ο ίδιος ανέφερε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Πριν από την έναρξη των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι παρέδωσαν μέσω των συνηγόρων τους απολογητικά υπομνήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τα επεισόδια που οδήγησαν στη φονική επίθεση στη Marfin.

Οι συνήγοροί τους αμφισβήτησαν την αξιοπιστία των στοιχείων που συγκέντρωσε η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση βάρυναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορουμένους. Οι δικαστικές Αρχές έκριναν επίσης ότι οι δύο 42χρονοι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.

Δέχτηκε να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη

Η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin, αποδέχθηκε το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Η κατηγορούμενη παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δικαστήριο του Λονδίνου, όπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι συναινεί στην έκδοσή της. Παράλληλα, υπέγραψε σχετική επιστολή, με την οποία δεσμεύεται ως προς την απόφασή της και δεν μπορεί να ανακαλέσει τη συναίνεσή της.

Ο Βρετανός δικαστής ανέφερε ότι το αίτημα των ελληνικών Αρχών αναμένεται να εκτελεστεί εντός 10 ημερών, εκτός εάν προκύψει καθυστέρηση στις διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μεταφερθεί στην Ελλάδα, η 46χρονη θα παραμείνει υπό κράτηση στη Βρετανία.