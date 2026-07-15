ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδρίαση Κ.Ο. με μόλις 7 βουλευτές – Απών ο Φάμελλος που καταγγέλλει «μεθόδευση» για επιστροφή Πολάκη

Υπό το βάρος του μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τη συμμετοχή μόλις επτά βουλευτών, εκλέγοντας τον Γιάννη Αμανατίδη ομόφωνα νέο γραμματέα.

Στη συνάντηση δίνουν το «παρών» μόνο επτά βουλευτές, οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος (ο οποίος προεδρεύει της διαδικασίας), Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Έλενα Ακρίτα και Γιώργος Παπαηλίου, αποτυπώνοντας τη δραματική μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος.

Διαφωνία Φάμελλου με τη διαδικασία

Από τη συνεδρίαση απουσιάζει ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος. Σε επικοινωνία του με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Θεόφιλο Ξανθόπουλο -ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για τη σύγκληση της Κ.Ο.- ο κ. Φάμελλος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για τη σειρά των διαδικασιών. Όπως υπογράμμισε, αποτελεί μείζονα πολιτική προτεραιότητα η εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εκτιμώντας ότι έπρεπε αυτή να προηγηθεί αντί της εκλογής γραμματέα που έχει τεθεί σε πρώτο πλάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε πως, το να τεθεί εκλογή γραμματέα ΚΟ, με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ (σ.σ. εννοώντας τον Παύλο Πολάκη), ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό της Βουλής, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, πως απέχει από τη συνεδρίαση προκειμένου να μη νομιμοποιήσει μια διαδικασία που έρχεται να προστεθεί σε επιλογές των τελευταίων ημερών οι οποίες προσβάλλουν βαθιά το κόμμα και τα μέλη του.

Η ανάρτηση Πολάκη

Στο μεταξύ, την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επανένταξής του, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.

Ο Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, σημειώνοντας πως αναμένει από τον Γιάννη Αμανατίδη -αμέσως μετά την εκλογή του στη θέση του γραμματέα- να αποστείλει στον Πρόεδρο της Βουλής το έγγραφο για την επάνοδό του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στόχος του κ. Πολάκη είναι να επιστρέψει άμεσα στις εργασίες της Κ.Ο., ώστε να έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την προεδρία της, στην επόμενη συνεδρίαση, που σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, μετά την Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σαββατοκύριακο.

«Μετά από δύο χειρουργεία, (γιατί γιατροί θα είμαστε πάντα) ήρθα Βουλή. Σε λίγο θα συνεδριάσει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να εκλέξει γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Γιάννη Αμανατίδη. Χθες έστειλα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο το έγγραφο που φαίνεται στη φωτό 2 βάσει της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναμένω από το Γιάννη Αμανατίδη αμέσως μετά την εκλογή του να στείλει στον πρόεδρο της Βουλής το έγγραφο που θα με επανεντάσσει στην Κ.Ο για να μπορέσω να συμμετέχω στις εργασίες της και να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ όταν γίνει αυτή η συνεδρίαση!» αναφέρει.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής, τρεις ακόμη βουλευτές του κόμματος, οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για νέο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων ή παραιτήσεων βουλευτών, ακόμη και τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα την παραίτησή τους από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ είχε υποβάλλει ο Φοίβος Τσικλιάς και ο Γιώργος Μπάκης από την θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.