Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Μυρτώ Κοροβέση

Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε το πρωί της Τετάρτης 15/7 βουλευτής Ανατολικής Αττικής η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας την έδρα που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου.

Η κ. Κοροβέση, η οποία ήταν δεύτερη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τις εκλογές του Ιουνίου του 2023, εισέρχεται στο Κοινοβούλιο καθώς ο πρώτος επιλαχών, Χρήστος Σπίρτζης, απέρριψε το βουλευτικό αξίωμα με σχετική επιστολή του προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Λίγο μετά την ορκωμοσία της, η κ. Κοροβέση απέστειλε κι αυτή επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καθώς έχει αποχωρήσει από το κόμμα και είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Στέφανου Κασσελάκη.