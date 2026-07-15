Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Μυρτώ Κοροβέση

Η Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής την Τετάρτη 15/7, καταλαμβάνοντας την κενή έδρα μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου και την απόρριψη του βουλευτικού αξιώματος από τον Χρήστο Σπίρτζη. Λίγο μετά την ορκωμοσία της, ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ,

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Πολιτική

Μυρτώ Κοροβέση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας την έδρα που έμεινε κενή.
  • Η κ. Κοροβέση ήταν δεύτερη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς ο πρώτος επιλαχών, Χρήστος Σπίρτζης, απέρριψε το βουλευτικό αξίωμα.
  • Λίγο μετά την ορκωμοσία της, η κ. Κοροβέση απέστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

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Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε το πρωί της Τετάρτης 15/7 βουλευτής Ανατολικής Αττικής η Μυρτώ Κοροβέση, καταλαμβάνοντας την έδρα που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου.

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Η κ. Κοροβέση, η οποία ήταν δεύτερη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τις εκλογές του Ιουνίου του 2023, εισέρχεται στο Κοινοβούλιο καθώς ο πρώτος επιλαχών, Χρήστος Σπίρτζης, απέρριψε το βουλευτικό αξίωμα με σχετική επιστολή του προς τον Προεδρεύοντα της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Λίγο μετά την ορκωμοσία της, η κ. Κοροβέση απέστειλε κι αυτή επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καθώς έχει αποχωρήσει από το κόμμα και είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Στέφανου Κασσελάκη.

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Κοροβέση

 

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