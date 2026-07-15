Στενά του Ορμούζ: Νεκρός ο Ινδός ναυτικός του υπό σημαίας Κύπρου «GFS Galaxy» που δέχθηκε επίθεση από το Ιράν

Ο 30χρονος Ινδός ναυτικός Χέραμπ Καρμάρκαρ έχασε τη ζωή του στα ανοικτά του Ομάν, μετά την ιρανική επίθεση που δέχθηκε το υπό κυπριακή σημαία εμπορικό πλοίο «GFS Galaxy». Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε επίσημα από την οικογένειά του, η οποία απηύθυνε έκκληση για τον επαναπατρισμό της σορού.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τελευταία του πνοή στα ανοικτά του Ομάν άφησε ο 30χρονος Ινδός ναυτικός Χέραμπ Καρμάρκαρ, μετά την ιρανική επίθεση που δέχθηκε το υπό κυπριακή σημαία εμπορικό πλοίο «GFS Galaxy». Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε επίσημα από την οικογένειά του, η οποία ζήτησε τον επαναπατρισμό της σορού.
  • Ο αριθμός των πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ κατέγραψε άνοδο την Τρίτη, με τα περισσότερα εξ αυτών να συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ ο αποκλεισμός των ΗΠΑ την Τετάρτη.
  • Συγκεκριμένα, 9 από τα 11 πλοία που πέρασαν από τα στενά την Τρίτη ακολούθησαν την ιρανική διαδρομή, μεταφέροντας ιρανικές εξαγωγές. Αντίθετα, δεν καταγράφηκε καμία ορατή είσοδος ή έξοδος δεξαμενοπλοίων για τη φόρτωση πετρελαίου και φυσικού αερίου από άλλους παραγωγούς του Κόλπου.

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Την τελευταία του πνοή στα ανοικτά του Ομάν άφησε ο 30χρονος Ινδός ναυτικός Χέραμπ Καρμάρκαρ, μετά την ιρανική επίθεση που δέχθηκε το υπό κυπριακή σημαία εμπορικό πλοίο «GFS Galaxy».

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Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε επίσημα από την οικογένειά του.

Ποιος ήταν ο Ινδός ναυτικός

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Ινδός υπήκοος που αγνοούνταν μετά την επίθεση στο εμπορικό πλοίο «GFS Galaxy» στα ανοικτά των ακτών του Ομάν είναι νεκρός. Την είδηση επιβεβαίωσε ο πεθερός του θύματος.

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Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας την Κυριακή, 10 από τους 11 Ινδούς υπηκόους που επέβαιναν στο πλοίο διασώθηκαν με επιτυχία.

Όπως αναφέρουν ινδικά ειδησεογραφικά μέσα, ο νεκρός είναι ο 30χρονος Χέραμπ Καρμάρκαρ.

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Ο πεθερός του Καρμάρκαρ, Βιβέκ Ταντόν, επιβεβαίωσε την απώλεια και απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση της Ινδίας να μεριμνήσει για τον επαναπατρισμό της σορού.

«Ήταν ένας νέος άνδρας 30 ετών, όχι κάποιος ηλικιωμένος. Το μόνο μας αίτημα προς την Κυβέρνηση της Ινδίας είναι να μας παραδοθεί η σορός του άθικτη και να μεταφερθεί πίσω στην πατρίδα», δήλωσε.


Με αυτό το περιστατικό, οι απώλειες Ινδών πολιτών στην αναζωπυρωμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανήλθαν σε δύο. Ένας άλλος θάνατος αναφέρθηκε την Τρίτη, αφού το Ιράν έπληξε δύο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα Στενά του Ορμούζ.

Αμερικανικός αποκλεισμός

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ κατέγραψε άνοδο την Τρίτη, με τα περισσότερα εξ αυτών να συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ ο αποκλεισμός των ΗΠΑ σήμερα, Τετάρτη, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, 9 από τα 11 πλοία που πέρασαν από τα στενά την Τρίτη ακολούθησαν την ιρανική διαδρομή, βάσει των στοιχείων εντοπισμού πλοίων της εταιρείας Kpler.

Τα πλοία που εξήλθαν από τα στενά μεταφέροντας ιρανικές εξαγωγές περιλάμβαναν:

  • Ένα δεξαμενόπλοιο πολύ μεγάλης χωρητικότητας (VLCC) που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.
  • Ένα δεξαμενόπλοιο μεσαίου βεληνεκούς με διυλισμένα προϊόντα.
  • Δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG).

Αντίθετα, σύμφωνα με το Reuters, δεν καταγράφηκε καμία ορατή είσοδος ή έξοδος δεξαμενοπλοίων για τη φόρτωση πετρελαίου και φυσικού αερίου από άλλους παραγωγούς του Κόλπου κατά τη διάρκεια της Τρίτης.

Αποτιμώντας την κατάσταση, η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs σημείωσε σε ενημερωτικό της σημείωμα την Τετάρτη: «Η επόμενη φάση ανάκαμψης των ροών στον Κόλπο θα μπορούσε να είναι πιο αργή από την αρχική φάση, ακόμη και έπειτα από μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση».

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