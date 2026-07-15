Εξιτήριο αναμένεται να πάρει η Αφροδίτη Νέστορα ύστερα από 2 εβδομάδες νοσηλείας – Απολογείται ο 24χρονος για την εμπρηστική επίθεση

Εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα το μεσημέρι, εκτός απροόπτου, η Αφροδίτη Νέστορα ύστερα από σκληρή δοκιμασία δύο εβδομάδων, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, και τραυματίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα. Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο, πριν και μετά την επίθεση.

Η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» και να επιστρέψει στο σπίτι της. Η πολιτεύτρια της ΝΔ νοσηλευόταν επί δύο εβδομάδες με εγκαύματα στο 19% του σώματός της –κυρίως στα χέρια, τα πόδια και το αναπνευστικό.

Αν και η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να είναι μακροχρόνια, με την ίδια να παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η πολιτεύτρια είχε λάβει ειδική άδεια προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της, Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την εμπρηστική επίθεση.

Διαρκής αστυνομική φύλαξη και αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Η αστυνομική δύναμη που βρίσκεται έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα παραμένει στο σημείο από την πρώτη στιγμή της επίθεσης, διασφαλίζοντας τον χώρο.

Με την επιστροφή της πολιτεύτριας στην οικία της, τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τη «Μακεδονία», ενώ θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία δημοσιογράφων και επισκεπτών.

Οι αρχές επιδιώκουν τον περιορισμό της πρόσβασης μεγάλου αριθμού ατόμων κοντά στην ίδια, καθώς ο κίνδυνος μολύνσεων λόγω των εγκαυμάτων παραμένει κρίσιμος για τη διαδικασία της ανάρρωσής της.

Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τα φονικά γκαζάκια

Χθες, οι δύο εκ των τριών κατηγορουμένων για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους.

Συγκεκριμένα, εισαγγελέας και ανακρίτρια έδειξαν τον δρόμο για την φυλακή στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι απολογήθηκαν με υπόμνημα και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους, οι δύο κατηγορούμενοι -που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης με γκαζάκια- αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (για την κατοχή των εκρηκτικών υλών).

Οι δύο κατηγορούμενοι -που φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές- έκαναν λόγο για εις βάρος τους «σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά».

Σήμερα στην ανακρίτρια ο 24χρονος

Σήμερα το πρωί αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους για να δώσει τις εξηγήσεις του. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους φερόμενους φυσικούς αυτουργούς ως ορμητήριο και κρησφύγετο, πριν και μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

Κατά την προανάκριση, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του κι ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση/προσωποποίηση των κατηγοριών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.