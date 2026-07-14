Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 29χρονος και η 26χρονη για τα γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Δύο από τους τρεις κατηγορούμενους, ένας 29χρονος και μία 26χρονη, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας και τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Και οι δύο αρνούνται την εμπλοκή τους, κάνοντας λόγο για «σκευωρία», ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος, ένας 24χρονος, αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

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Κοινωνία

συλληφθέντες γκαζάκια στο σπίτι Νέστορα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, και τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα.
  • Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά».
  • Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, φερόμενος να παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο.

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο εκ των τριών κατηγορουμένων για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, και τραυματίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα.

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Συγκεκριμένα, εισαγγελέας και ανακρίτρια έδειξαν τον δρόμο για την φυλακή στον 29χρονο και την 26χρονη, ενώ ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.

Αρνήθηκαν την εμπλοκή τους, κάνουν λόγο για «σκευωρία»

Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα -και φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης με γκαζάκια- αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (για την κατοχή των εκρηκτικών υλών).

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι -που φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές- έκαναν λόγο για εις βάρος τους «σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά».

Αύριο στην ανακρίτρια ο 24χρονος

Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για τις ίδιες πράξεις, αύριο το πρωί, στην ανακρίτρια. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο, πριν και μετά την επίθεση.

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Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του κι ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση/προσωποποίηση των κατηγοριών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας, αλληλέγγυοι είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δηλώσουν την συμπαράστασή τους στους δύο πρώτους κατηγορούμενους. Από την ΕΛ.ΑΣ. είχαν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα τόσο έξω όσο και μέσα στα δικαστήρια.

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