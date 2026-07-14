ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση κατά της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Εικόνες από τη συγκέντρωση και την πορεία μέχρι τη Βουλή

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε την Τρίτη 14 Ιουλίου η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη Συνταγματική Αναθεώρηση που, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, προωθεί η κυβέρνηση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση των κινητοποιήσεων κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου.
Στάση εργασίας και πορεία προς τη Βουλή
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου και κάλεσε τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12:00 στα Προπύλαια.
Μετά τη συγκέντρωση, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή, μαζί με μέλη φοιτητικών συλλόγων.