ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση κατά της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Εικόνες από τη συγκέντρωση και την πορεία μέχρι τη Βουλή

Η ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησε πανελλαδική κινητοποίηση και στάση εργασίας, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση. Δημόσιοι υπάλληλοι και φοιτητικοί σύλλογοι συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και ακολούθησε πορεία προς τη Βουλή.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΑΔΕΔΥ, ΠΟΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε την Τρίτη 14 Ιουλίου η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη συνταγματική αναθεώρηση που, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, προωθεί η κυβέρνηση.
  • Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση των κινητοποιήσεων κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου.
  • Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας και κάλεσε τους δημοσίους υπαλλήλους σε συγκέντρωση στα Προπύλαια, ακολουθώντας πορεία προς τη Βουλή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχώρησε την Τρίτη 14 Ιουλίου η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη Συνταγματική Αναθεώρηση που, σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, προωθεί η κυβέρνηση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση των κινητοποιήσεων κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουνίου.

Στάση εργασίας και πορεία προς τη Βουλή

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου και κάλεσε τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 12:00 στα Προπύλαια.

Μετά τη συγκέντρωση, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή, μαζί με μέλη φοιτητικών συλλόγων.

Δείτε φωτογραφίες

ΑΔΕΔΥ, ΠΟΡΕΙΑ

ΑΔΕΔΥ, ΠΟΡΕΙΑ

ΑΔΕΔΥ, ΠΟΡΕΙΑ

ΑΔΕΔΥ, ΠΟΡΕΙΑ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ