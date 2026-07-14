Εντυπωσιακό θέαμα στην Εύβοια: Κοπάδι δελφινιών εμφανίστηκε σε παραλία – Δείτε βίντεο

Τυχεροί παρατηρητές σε παραλία της Εύβοιας απόλαυσαν το μοναδικό θέαμα ενός κοπαδιού με περισσότερα από δέκα δελφίνια που εμφανίστηκε στα καταγάλανα νερά. Το εντυπωσιακό αυτό στιγμιότυπο, που καταγράφηκε σε βίντεο από το evima.gr, αναδεικνύει το πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής, όπου οι εμφανίσεις δελφινιών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα μοναδικό θέαμα απόλαυσαν τυχεροί σε παραλία της Εύβοιας, καθώς κοπάδι με περισσότερα από δέκα δελφίνια έκανε την εμφάνισή του.
  • Στο βίντεο που εξασφάλισε το evima.gr, τα δελφίνια κολυμπούν αρμονικά στα καταγάλανα νερά, κινούμενα συγχρονισμένα και πραγματοποιώντας διαδοχικές αναδύσεις.
  • Το εντυπωσιακό αυτό στιγμιότυπο αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του πλούσιου θαλάσσιου οικοσυστήματος της Εύβοιας, καθώς οι εμφανίσεις δελφινιών στις ακτές του νησιού καταγράφονται όλο και πιο συχνά.

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Ένα μοναδικό θέαμα απόλαυσαν τυχεροί σε παραλία της Εύβοιας, καθώς κοπάδι με περισσότερα από δέκα δελφίνια έκανε την εμφάνισή του.

Στο βίντεο της ιστοσελίδας, evima.gr, τα δελφίνια κολυμπούν αρμονικά στα καταγάλανα νερά, κινούμενα συγχρονισμένα και πραγματοποιώντας διαδοχικές αναδύσεις στην επιφάνεια, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στην περιοχή.

Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο αποτελεί ακόμη μία απόδειξη του πλούσιου θαλάσσιου οικοσυστήματος της Εύβοιας, καθώς οι εμφανίσεις δελφινιών στις ακτές του νησιού καταγράφονται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια.

Το βίντεο που ακολουθεί αποτυπώνει το σπάνιο και μαγευτικό θέαμα.

Δείτε το βίντεο:

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