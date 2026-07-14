Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Δύο νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στον υπό ανακαίνιση πύργο OXY – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από το σημείο

Μια τραγική πυρκαγιά ξέσπασε στις 14 Ιουνίου 2026 στο εργοτάξιο του πύργου OXY (πρώην Centre Monnaie) στο κέντρο των Βρυξελλών. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τέσσερις εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται, προκαλώντας κινητοποίηση των βελγικών αρχών. Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε στον δεύτερο όροφο, επεκτάθηκε στο φρεάτιο των ανελκυστήρων, εγκλωβίζοντας εργαζόμενους, και έχει πλέον κατασβηστεί πλήρως.

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Διεθνή Νέα

Εικόνα από το σημείο της τραγωδίας
Πηγή: Mediaoriente
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγικός είναι ο απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα (14/6/2026) το πρωί στο εργοτάξιο του πύργου OXY στις Βρυξέλλες, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και τέσσερις αγνοούμενους.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο και επεκτάθηκε ραγδαία στο φρεάτιο των ανελκυστήρων, εγκλωβίζοντας εργαζόμενους. Δύο σοροί εντοπίστηκαν μέσα σε θάλαμο ανελκυστήρα, όπως επιβεβαίωσε η Εργατική Εισαγγελία.
  • Η σοβαρότητα του συμβάντος οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της πολιτειακής ηγεσίας, με τον Πρωθυπουργό και τον βασιλιά να επισκέπτονται το σημείο. Ο πύργος OXY βρίσκεται σε φάση ριζικής ανακατασκευής για να μετατραπεί σε έναν υπερσύγχρονο, πολυλειτουργικό πόλο.

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Τραγικός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα (14/6/2026) το πρωί, στο εργοτάξιο του πύργου OXY (πρώην Centre Monnaie), στην καρδιά των Βρυξελλών, δίπλα στην πλατεία De Brouckère. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη τέσσερις εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται, προκαλώντας βαθιά οδύνη και κινητοποιώντας την κρατική μηχανή του Βελγίου.

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Το χρονικό της τραγωδίας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο την εστία, οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί επεκτάθηκαν ραγδαία, στο φρεάτιο των ανελκυστήρων, εγκλωβίζοντας εργαζόμενους.

 


Όπως επιβεβαίωσε επίσημα η Εργατική Εισαγγελία το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, δύο σοροί εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε θάλαμο ανελκυστήρα. Η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβηστεί πλήρως, ενώ στο σημείο επιχειρούν αστυνομικοί και τεχνικά κλιμάκια, ώστε να διερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς.

 

Το φιλόδοξο έργο OXY

Το κτίριο OXY, ένα εμβληματικό σταυροειδές οικοδόμημα της δεκαετίας του 1970, βρίσκεται σε φάση ριζικής ανακατασκευής με σκοπό να μετατραπεί σε έναν υπερσύγχρονο, πολυλειτουργικό πόλο.

Βάσει της πολεοδομικής άδειας, το συγκρότημα προβλέπεται να περιλαμβάνει:

  • 120 οικιστικά διαμερίσματα
  • Πολυτελές ξενοδοχείο 316 δωματίων και εστιατόρια
  • Γραφειακούς χώρους 44.000 τ.μ., όπου έχει προγραμματιστεί να μεταφερθεί η έδρα του ενεργειακού κολοσσού Engie, η οποία απασχολεί περίπου 4.000 εργαζόμενους.

Οι εργασίες ανακαίνισης, τις οποίες συνδιαχειρίζονται οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων Immobel και Whitewood, επρόκειτο να ολοκληρωθούν στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του επόμενου.

Στο σημείο μετέβησαν ο Πρωθυπουργός του Βελγίου και ο βασιλιάς Φίλιππος

Η σοβαρότητα του συμβάντος οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της πολιτειακής ηγεσίας. Ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, Bart De Wever, μετέβη εσπευσμένα στο σημείο για να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών, ενώ το παρών έδωσε και ο βασιλιάς Φίλιππος, ο οποίος εξέφρασε την συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

 


Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι κατασκευάστριες εταιρείες εξέφρασαν τον βαθύτατο συγκλονισμό τους για την απώλεια των ανθρώπινων ζωών:

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται πρωτίστως στους πληγέντες, τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους. Πρόκειται για μια ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία.

Συνεργαζόμαστε στενά και παρέχουμε κάθε δυνατή διευκόλυνση στις αρχές για τη διεξαγωγή της έρευνας. Σεβόμενοι τη μνήμη των θυμάτων και την εν εξελίξει διαδικασία, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις για τα αίτια του δυστυχήματος.»

 

Οι εργαζόμενοι έχουν μεταφερθεί στο Brucity 

Ο Δήμαρχος των Βρυξελλών, Philippe Close, εξέφρασε επίσης τη θλίψη του και ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας, την πυροσβεστική και τις ιατρικές ομάδες για την ηρωική τους προσπάθεια κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

 

 

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι όλοι οι εργαζόμενοι που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το εργοτάξιο μεταφέρθηκαν στο Brucity (το διοικητικό κέντρο του Δήμου), όπου τους παρέχεται ψυχολογική και υλική υποστήριξη.

Πηγή: RTBF

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