Ρόδος: Δέκα κακώσεις στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα είχε η 17χρονη που την ξυλοκόπησε ο σύντροφός της – Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία 17χρονη διερευνούν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στη Ρόδο. Ένας 23χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε επανειλημμένα την ανήλικη σύντροφό του μέσα σε σπίτι στον Αρχάγγελο, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που, σύμφωνα με την καταγγελία της, διήρκεσε περίπου πεντέμισι ώρες.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε δέκα κακώσεις στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα της ανήλικης. Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, το οποίο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 24 Ιανουαρίου 2028, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινικής διαμεσολάβησης. Παράλληλα, το δικαστήριο ήρε την κράτησή του και του επέβαλε περιοριστικούς όρους.

Η καταγγελία της 17χρονης

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα dimokratiki.gr, το ζευγάρι διατηρούσε σχέση περίπου πέντε μήνες και είχε φτάσει στη Ρόδο λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό. Οι δύο νέοι φιλοξενούνταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο.

Το βράδυ της 20ής προς την 21η Ιουνίου 2026, ο 23χρονος και η 17χρονη μετέβησαν μαζί με παρέα σε κατάστημα διασκέδασης της περιοχής. Η ανήλικη κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της αντέδρασε από ζήλια και τη χαστούκισε έξω από το κατάστημα.

Θαμώνες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό παρενέβησαν, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να χτύπησε τον 23χρονο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το γεγονός αυτό προκάλεσε την περαιτέρω αντίδρασή του.

Η 17χρονη υποστήριξε ότι η βία συνεχίστηκε μετά την επιστροφή τους στο σπίτι. Όπως κατέθεσε, από τις 03:30 έως περίπου τις 09:00, ο 23χρονος τη χτυπούσε με μπουνιές και χαστούκια στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα. Η ίδια ανέφερε επίσης ότι, κάποια στιγμή, της χτυπούσε το κεφάλι στον τοίχο.

Όταν ρωτήθηκε εάν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση, η ανήλικη απάντησε: «Με χτυπούσε. Δεν υπάρχει τσακωμός με λόγια».

Η 17χρονη ανέφερε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος πήρε κάποια στιγμή ένα μαχαίρι από την κουζίνα, προκαλώντας της φόβο. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν έστρεψε το μαχαίρι εναντίον της. «Φώναζα: “Θα με σκοτώσεις, θα με σκοτώσεις, φύγε”», φέρεται να κατέθεσε.

Κατά την ίδια, ο 23χρονος την απείλησε ότι θα της σπάσει τα δόντια, ότι δεν θα την αφήσει ζωντανή και ότι θα την κάψει. Η ανήλικη υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος τής απέδιδε την ευθύνη για τα χτυπήματα που είχε δεχθεί νωρίτερα από τρίτους.

Το περιστατικό σταμάτησε όταν παρενέβη ο συγγενής που φιλοξενούσε το ζευγάρι και συγκράτησε τον 23χρονο. Το επόμενο πρωί, ο ίδιος οδήγησε και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα και, σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης, την προέτρεψε να καταγγείλει όσα είχαν συμβεί.

Η 17χρονη προσήλθε το πρωί της 21ης Ιουνίου 2026 στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου και υπέβαλε μήνυση. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 23χρονο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.

Τα δέκα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου εξέτασε την ανήλικη την ίδια ημέρα, έπειτα από σχετική παραγγελία της Αστυνομίας, και κατέγραψε συνολικά δέκα διακριτά ευρήματα.

Η έκθεση αναφέρει αποξηραμένες κηλίδες αίματος και ερυθρότητα στο αριστερό φρύδι, καθώς και εκχύμωση πάνω από την αριστερή γωνία του άνω χείλους, με αιμορραγική διήθηση στο εσωτερικό του βλεννογόνου. Η ιατροδικαστής εντόπισε επίσης δεύτερη εκχύμωση στον βλεννογόνο του άνω χείλους και επιφανειακές μικροεκδορές στο κάτω χείλος.

Παράλληλα, καταγράφηκαν οίδημα στην εξωτερική επιφάνεια του δεξιού οφθαλμικού κόγχου, ερυθρότητα πίσω από το αριστερό αυτί και εκχύμωση με οίδημα στο τριχωτό της κεφαλής.

Η έκθεση περιλαμβάνει ακόμη επιφανειακή εκδορά στον αριστερό μαστό, δύο επιμήκεις εκχυμώσεις στην εσωτερική επιφάνεια του δεξιού βραχίονα και εκχύμωση στον μηρό.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, οι κακώσεις είναι συμβατές με τον καταγγελλόμενο χρόνο πρόκλησής τους και αποδίδονται σε πλήγματα από θλων όργανο. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία διατηρεί στο αρχείο της και φωτογραφίες των ευρημάτων.

Τι υποστήριξε ο 23χρονος

Ο 23χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες τόσο κατά την εξέτασή του από την Αστυνομία όσο και ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Παραδέχθηκε ότι έσπρωξε τη σύντροφό του έξω από το κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τού έκανε «σκηνή ζήλιας», επειδή ο ίδιος συνομιλούσε με άλλη κοπέλα, και ότι τον εξέθεσε μπροστά στην παρέα του.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χτύπησε τη 17χρονη μέσα στο σπίτι. Για το μαχαίρι υποστήριξε ότι βρισκόταν στο τραπέζι, ότι το έπιασε και το πέταξε στο πλάι, χωρίς να έχει πρόθεση να την απειλήσει. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι της είπε να μη φοβάται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 23χρονος ανέφερε στην απολογία του: «Αν ο ένας θέλει μια σφαλιάρα για να έρθει το μυαλό του στη θέση του, είναι οκ να του τη ρίξει ο άλλος».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι έχει δεχθεί χαστούκια και ύβρεις από τη σύντροφό του, προσθέτοντας: «Ό,τι και να γίνει, πάλι μαζί είμαστε».

Από την πλευρά της, η 17χρονη, όταν αναφέρθηκε στις απειλές που κατήγγειλε ότι δέχθηκε, φέρεται να δήλωσε ότι πρόκειται για «αυτά που λένε οι περισσότεροι άντρες πλέον».

Η ανήλικη κατήγγειλε και ένα προγενέστερο περιστατικό, το οποίο φέρεται να συνέβη στις αρχές Ιουνίου 2026. Όπως ανέφερε, ο σύντροφός της τής έδωσε τότε κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της τραύμα στο άνω χείλος, το οποίο άφησε σημάδι. Η ίδια δήλωσε ότι μετά το συγκεκριμένο περιστατικό τον είχε συγχωρήσει.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο 23χρονος οδηγήθηκε κρατούμενος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, με συνήγορο υπεράσπισης τον δικηγόρο Δημήτρη Γεωργακόπουλο.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, το δικαστήριο αποφάσισε τη συνέχιση της κράτησής του. Στη συνέχεια, η ανήλικη συναίνεσε στη διερεύνηση της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης, η οποία προβλέπεται για πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας και περιλαμβάνει την ανάληψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων από τον κατηγορούμενο.

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ποινικής διαμεσολάβησης με τη συνδρομή του Εισαγγελέα Ανηλίκων, και όρισε νέα δικάσιμο για τις 24 Ιανουαρίου 2028.

Παράλληλα, το δικαστήριο ήρε την κράτηση του 23χρονου και αποφάσισε την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα, του απαγορεύτηκε να πλησιάζει τη 17χρονη σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.