Γαλλία: Το φαινόμενο «Galerne» σάρωσε παραλία στην Αντάι – Η θερμοκρασία έπεσε 12 βαθμούς σε μισή ώρα, έτρεχαν να σωθούν οι λουόμενοι – Δείτε βίντεο

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Το μετεωρολογικό φαινόμενο Galerne έπληξε παραλία στην Αντάι της νοτιοδυτικής Γαλλίας το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, προκαλώντας ισχυρούς ανέμους και απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Οι λουόμενοι αιφνιδιάστηκαν από τη σφοδρότητα του φαινομένου και έσπευσαν να απομακρυνθούν ή να αναζητήσουν καταφύγιο.

Το Galerne εκδηλώθηκε εν μέσω καύσωνα και μετέβαλε μέσα σε λίγα λεπτά τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Ο ουρανός σκοτείνιασε, ισχυρές ριπές ανέμου σάρωσαν την παραλία και η θερμοκρασία υποχώρησε κατά 12 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μισή ώρα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Ντανιέλα Πρεπελιούκ, η οποία μίλησε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Bonjour! La Matinale TF1», το φαινόμενο συνδέεται με μια αιφνίδια μεταβολή της διεύθυνσης του ανέμου.

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«Πρόκειται για μια απότομη αλλαγή στη φορά του ανέμου. Χθες είχαμε έναν δυτικό άνεμο, ο οποίος άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση», εξήγησε η μετεωρολόγος.

«Αυτός ο θαλάσσιος άνεμος φτάνει μεταφέροντας πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην παραλία της Αντάι, η θερμοκρασία κατέγραψε πτώση 12°C μεταξύ 20:30 και 21:00, πέφτοντας από τους 37°C στους 25°C», πρόσθεσε.

Το Galerne επηρεάζει κυρίως τις ακτές της δυτικής Γαλλίας και αποτελεί γνώριμο φαινόμενο για τους κατοίκους της Αντάι. Οι ντόπιοι το αποκαλούν επίσης «enbata» ή «brouillarta».

«Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος»

Η ηρεμία είχε επιστρέψει στην περιοχή μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Ωστόσο, κάτοικοι και επαγγελματίες περιέγραψαν ένα από τα εντονότερα περιστατικά των τελευταίων ετών.

«Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος. Ξαφνικά άρχισε να φυσάει και μετά οι άνθρωποι σηκώθηκαν και έφυγαν. Ήταν σκοτεινά. Είχαμε ηλιοφάνεια και ξαφνικά συννέφιασε και εμφανίστηκε ομίχλη», αφηγήθηκε μία γυναίκα στο franceinfo.fr και πρόσθεσε: «Ήταν υπέροχο, αλλά πολύ ανησυχητικό».

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Ο Ίαν Πιλαρουέ, ιδιοκτήτης εστιατορίου στην περιοχή, είδε τις ομπρέλες του καταστήματός του να παρασύρονται από τον άνεμο.

«Αυτή την εβδομάδα είχαμε από ένα τέτοιο φαινόμενο κάθε μέρα. Ήταν ένα από τα πιο έντονα που έχουμε δει εδώ και καιρό», δήλωσε.

Πώς δημιουργείται το φαινόμενο

Ο μετεωρολόγος της Weather Solutions, Ζερόμ Σερισιέ, εξήγησε ότι η έντονη ζέστη ευνοεί την εκδήλωση του Galerne, χωρίς όμως να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση. Για τη δημιουργία του απαιτείται η παρουσία ψυχρότερου αέρα πάνω από τον κοντινό Ατλαντικό Ωκεανό.

«Είναι αλήθεια ότι η έντονη ζέστη ευνοεί απόλυτα την παρατήρηση αυτού του φαινομένου. Ωστόσο, η εκδήλωσή του δεν είναι αυτόματη. Χρειάζεται επίσης ψυχρός αέρας πάνω από τον κοντινό Ατλαντικό. Επομένως, πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις, ώστε να προκύψει αυτή η σύγκρουση αέριων μαζών μεταξύ του πολύ πιο δροσερού και υγρού αέρα και του πολύ θερμού αέρα που υπάρχει στις ακτές», εξήγησε.

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Το φαινόμενο είχε εμφανιστεί σχεδόν καθημερινά στην περιοχή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Η έντασή του, ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής αιφνιδίασε όσους βρίσκονταν στην παραλία και προκάλεσε αναστάτωση, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί.