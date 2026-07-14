Επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Super League: «Καταστροφικός ο Αλαφούζος – Προτείνω Κοξένογλου, Λυσσάνδρου και Μποροβήλο για την προεδρία»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε τον Μηνά Λυσσάνδρου και τον Γιώργο Μποροβήλο ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την προεδρία της Super League, με επιστολή που απέστειλε ενόψει των αρχαιρεσιών του συνεταιρισμού.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός συμπεριέλαβε στις προτάσεις του και την Κάτια Κοξένογλου του Ατρομήτου, ενώ εξέφρασε τη διαφωνία του με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου. Παράλληλα, διατύπωσε αιχμές για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντίθεσή του στην υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου βασίζεται σε «τεχνοκρατικά» κριτήρια και συνέδεσε τη θέση του με τη διοικητική πορεία του Παναθηναϊκού. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν προσωπικές κρίσεις και ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην επιστολή του.

Η επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη

Στην επιστολή του προς τα μέλη της Super League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρει: «Με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ, η οποία θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για τον συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την προεδρία της Super League, πέραν της κυρίας Κ. Κοξένογλου (ΠΑΕ Ατρόμητος), τους κυρίους Μ. Λυσσάνδρου (ΠΑΕ ΑΕΚ) και Γ. Μποροβήλο (ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης).

Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του συνεταιρισμού μας, αλλά και οι επιτυχίες στις ομάδες τους. Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός, αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για τον συνεταιρισμό.

Μακριά από εγωισμούς και παλιές λογικές, πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, μακριά από την τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές-κυβερνητικές πιέσεις. Ταυτόχρονα, πρέπει να προστατευθεί το όποιο κύρος διαθέτει η ΕΠΟ από έναν διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο πρόεδρός της, έπειτα από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη.

Θα ήθελα όλα τα μέλη του συνεταιρισμού να σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρόταση και όποιος από τους τρεις επιλεγεί από το σώμα θα έχει την πλήρη αποδοχή μου».

«Κάθετα αρνητικός» ο Μηνάς Λυσσάνδρου

Ο CEO και αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου τοποθετήθηκε μετά την πρόταση που έγινε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να είναι μεταξύ των υποψηφίων για την προεδρία της Λίγκας.

Στην επιστολή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης εκτός από την Κάτια Κοξένογλου πρότεινε τους Μηνά Λυσάνδρου και Γιώργο Μπροβήλο για την προεδρία της Λίγκας, με τον CEO και αντιπρόεδρο της ΑΕΚ πάντως να μην ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.

Με δήλωσή του στον ΣΠΟΡ FM 94,6 o Λυσάνδρου κατέστησε σαφές ότι αυτή η πρόταση έγινε εν αγνοία του και ξεκαθάρισε πως είναι κάθετα αρνητικός για να αναλάβει τον ρόλο του προέδρου της Super League.

«Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα το περιεχόμενο της επιστολής. Δεν είχα καμία ιδέα για την πρόταση. Δηλώνω πλήρη άγνοια για τη διαδικασία, ο Ολυμπιακός πήρε την πρωτοβουλία εν αγνοία μου και ξεκαθαρίζω την κάθετη άρνησή μου να αναλάβω το πόστο του προέδρου της Super League», υπογράμμισε ο κ. Λυσάνδρου.