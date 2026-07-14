Stoiximan Super League: Νέες εκλογές στις 15 Ιουλίου μετά την ισοψηφία Μαρινάκη και Αλαφούζου

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Νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου θα πραγματοποιήσει η Stoiximan Super League την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, μετά τη νέα ισοψηφία ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η ψηφοφορία που διεξήχθη την Τρίτη δεν ανέδειξε πρόεδρο, καθώς οι δύο υποψήφιοι συγκέντρωσαν εκ νέου τον ίδιο αριθμό ψήφων. Το αποτέλεσμα παρέτεινε την εκκρεμότητα σχετικά με τη διοίκηση της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παραμείνει η Αικατερίνη Κοξένογλου στη θέση της αναπληρώτριας προέδρου, ασκώντας παράλληλα καθήκοντα προέδρου έως τη διεξαγωγή των νέων εκλογών.

Η ανακοίνωση για την ισοψηφία

Η Stoiximan Super League ανέφερε στην ανακοίνωσή της:

«Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου».

Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

Η νέα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 15:30 της Τετάρτης.

Στη δεύτερη ανακοίνωσή της, η λίγκα σημείωσε:

«Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026, στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ. Διάφορα».

Η νέα ψηφοφορία αναμένεται να κρίνει ποιος από τους δύο υποψηφίους θα αναλάβει την προεδρία της Stoiximan Super League, έπειτα από τις διαδοχικές ισοψηφίες.