Βρυξέλλες: Αναφορές για πολλούς νεκρούς σε ανελκυστήρα ουρανοξύστη που τυλίχθηκε στις φλόγες – Τουλάχιστον 6 αγνοούμενοι

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Φόβους για την ύπαρξη αρκετών νεκρών σε ανελκυστήρα ουρανοξύστη υπό κατασκευή στις Βρυξέλλες εκφράζουν οι αρμόδιες Αρχές, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στο κτίριο.

Η Εισαγγελία Εργασίας της βελγικής πρωτεύουσας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, καθώς οι έρευνες στο εσωτερικό του κτιρίου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αγνοούμενοι να έχουν εγκλωβιστεί σε δεύτερο ανελκυστήρα, στον οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει ακόμη να αποκτήσουν πρόσβαση.

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μικρό άνοιγμα σε έναν από τους ανελκυστήρες και εκεί εντοπίστηκαν πολλά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Είναι πιθανό να πρόκειται για τους έξι αγνοουμένους, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα άτομα στον δεύτερο ανελκυστήρα ή σε άλλο σημείο του κτιρίου», πρόσθεσε.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες πρόσβασης στα σημεία που παραμένουν απροσπέλαστα, ενώ οι αρμόδιες αρχές αναμένουν την ολοκλήρωση της επιχείρησης προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο αριθμός των θυμάτων και των εγκλωβισμένων.

Η φωτιά επεκτάθηκε στο φρεάτιο του ανελκυστήρα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 08:00, τοπική ώρα, στον δεύτερο όροφο του υπό κατασκευή κτιρίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο την αρχική εστία. Ωστόσο, οι φλόγες επεκτάθηκαν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα και προκάλεσαν νέα πυρκαγιά στο εσωτερικό του. Οι πυροσβέστες κατάφεραν στη συνέχεια να κατασβέσουν και τη δεύτερη εστία.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά τρεις άνθρωποι. Δύο άτομα υπέστησαν εγκαύματα και διακομίστηκαν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Νέντερ-οβερ-Χέιμπεκ. Παράλληλα, ένας πυροσβέστης υπέστη θερμική καταπόνηση και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Οι αρχές απομάκρυναν τους εργαζομένους του εργοταξίου από το κτίριο και τους μετέφεραν σε ασφαλή χώρο. Εκεί, κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού τούς παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποίησαν το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και ειδικά ιατρικά και ψυχοκοινωνικά πρωτόκολλα για τη διαχείριση της κρίσης.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το υπό κατασκευή κτίριο OXY προορίζεται να φιλοξενήσει διαμερίσματα, εστιατόρια και μπαρ στην ταράτσα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.