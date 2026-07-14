Σισμανόγλειο: Προφυλακιστέος ο 76χρονος για τη φωτιά – «Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού»

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Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 76χρονος που κατηγορείται για πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης σε θάλαμο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Ο ηλικιωμένος βαρύνεται με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, φέρεται να είπε ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που άναψε και άφησε στο σεντόνι του κρεβατιού.

Με εντολή του ανακριτή θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον κατηγορούμενο.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι φωτιά ξέσπασε στο «Σισμανόγλειο», περίπου στις 05:00 της περασμένης Πέμπτης μέσα σε δωμάτιο του 1ου ορόφου της Α’ Παθολογικής κλινικής, στο οποίο νοσηλεύονταν τρεις ασθενείς.Μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ο ηλικιωμένος έφυγε από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Τελικά, εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ και συνελήφθη.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους ερευνητές της ΔΑΕΕ ανέφερε πως δεν εμπλέκεται στο περιστατικό. Στη συνέχεια έκανε λόγο για λάθος και τελικά ομολόγησε εμπρησμό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου του νοσοκομείου.

Μετά την προληπτική εκκένωση του κτιρίου όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν στους θαλάμους.