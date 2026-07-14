Λακωνία: Αστυνομικός έσωσε άνδρα από φλεγόμενο σπίτι στη Νεάπολη

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Τραγωδία απετράπη χάρη σε έναν αστυνομικό, ο οποίος διέσωσε άνδρα από πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Νεάπολη Λακωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Fly, στέλεχος του Αστυνομικού Τμήματος Βοιών απεγκλώβισε την τελευταία στιγμή τον συμπολίτη του μέσα από τις φλόγες.

Όλα άρχισαν στις 23:10, όταν σήμανε συναγερμός για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, όπου διαμένει ένας υπήκοος Βουλγαρίας. Εκείνη την ώρα, ο ένοικος κοιμόταν, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι το σπίτι του είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα αναμμένο μάτι της κουζίνας, πάνω στο οποίο είχε ξεχαστεί σκεύος με φαγητό.

Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα μεγάλο τμήμα της κουζίνας. Μάλιστα, κινδύνευσαν και γειτονικές κατοικίες.

Η έγκαιρη αντίδραση του αστυνομικού του Α.Τ. Βοιών αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς χωρίς να διστάσει, μπήκε στο φλεγόμενο διαμέρισμα, εντόπισε τον ένοικο και τον απεγκλώβισε με ασφάλεια. Παράλληλα κατάφερε να περιορίσει και να σβήσει την εστία της φωτιάς χρησιμοποιώντας τον υπηρεσιακό του πυροσβεστήρα.

Στη συνέχεια, ο ένοικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων. Ο αστυνομικός μετέβη επίσης στο Κέντρο Υγείας, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Στο σημείο του συμβάντος έφτασε στη συνέχεια και ένα όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της προανάκρισης για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.