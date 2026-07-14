Φλώρινα: Δύο συλλήψεις για κλοπή 23.000 ευρώ από επιχείρηση

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Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών, βρίσκονται από χθες το μεσημέρι (13-07-2026), δύο άτομα ηλικίας 21 και 25 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Φλώρινα. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για τη μεγάλη κλοπή χρηματικού ποσού από τοπική επιχείρηση, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατά περίπτωση.

Το χρονικό της διάρρηξης

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό τους ξεκίνησε μετά την καταγγελία για τη διάρρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12-07-2026). Οι δύο δράστες έβαλαν στο στόχαστρό τους ιδιωτική επιχείρηση, συνιδιοκτησίας μιας 52χρονης και ενός 57χρονου. Αφού παραβίασαν παράθυρο του κτιρίου, κατάφεραν να εισβάλουν στο εσωτερικό και να αφαιρέσουν το χρηματικό ποσό των 23.000 ευρώ.

Η ταυτοποίηση και τα ευρήματα των Αρχών

Η κινητοποίηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), ήταν άμεση. Μετά από μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία των δύο νεαρών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Φλώρινας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους, σε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο αλλά και σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του 21χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

15.450 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν άμεσα στους νόμιμους κατόχους τους.

1,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή «σοκολάτας») στην κατοχή του 25χρονου.

Ένας λοστός (διαρρηκτικό εργαλείο) και ένας φακός κεφαλής.

Τα ρούχα και τα υποδήματα που φορούσαν οι δύο δράστες κατά τη διάρκεια της κλοπής, τα οποία ταυτοποιήθηκαν από το υλικό των ερευνών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Πηγή: Florina News