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Αγρίνιο: 72χρονος έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του και σκοτώθηκε

Δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Τρίτη το μεσημέρι στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, όπου 72χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τη σκεπή του σπιτιού του. Ο άνδρας, ο οποίος ζούσε στην Αθήνα και βρισκόταν πρόσφατα στο Αγρίνιο, φέρεται να εκτελούσε εργασίες στη σκεπή όταν έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στο Αγρίνιο: 72χρονος άνδρας έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του και σκοτώθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.
  • Ο 72χρονος φέρεται να εκτελούσε εργασίες στη σκεπή, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.
  • Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο άνδρας ζούσε στην Αθήνα και το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Αγρίνιο.

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Δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, όταν 72χρονος άνδρας έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του synidisi.gr, ο 72χρονος Γ.Υ. φέρεται να εκτελούσε εργασίες στη σκεπή, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 72χρονος ζούσε στην Αθήνα και το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Αγρίνιο.

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