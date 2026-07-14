Αγρίνιο: 72χρονος έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του και σκοτώθηκε

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Δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, όταν 72χρονος άνδρας έπεσε από τη σκεπή του σπιτιού του και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του synidisi.gr, ο 72χρονος Γ.Υ. φέρεται να εκτελούσε εργασίες στη σκεπή, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 72χρονος ζούσε στην Αθήνα και το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Αγρίνιο.