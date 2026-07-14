Επιχείρηση «Παπουτσωμένος Γάτος»: Πώς η Μοσάντ επιχείρησε να στρατολογήσει τον σκληροπυρηνικό Μαχμούτ Αχμεντινετζάντ

Δημοσιεύματα αμερικανικών και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επιχείρησε να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, με στόχο να ηγηθεί ενός νέου μετα-ισλαμικού καθεστώτος. Η επιχείρηση, που ξεκίνησε το 2022 και συνεχίστηκε εν μέσω του πολέμου στη Γάζα, περιλάμβανε συναντήσεις της Μοσάντ και οικονομική υποστήριξη, αλλά ο Αχμαντινετζάντ διέψευσε τους ισχυρισμούς, ενώ πιστεύεται ότι βρίσκεται πλέον υπό κράτηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Διαψεύδει το δημοσίευμα της New Yoprk Times ο Αχμαντινετζάντ
Πηγή: Euronews
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ισραήλ επιχείρησε να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, για να ηγηθεί ενός νέου καθεστώτος, στέλνοντας τον επικεφαλής της Μοσάντ στη Βουδαπέστη.
  • Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Παπουτσωμένος Γάτος», κορυφώθηκε με ισραηλινή αεροπορική επιδρομή και την απομάκρυνσή του από πράκτορες της Μοσάντ, αν και ο ίδιος αργότερα έφυγε από το καταφύγιο υπό «μυστηριώδεις συνθήκες».
  • Ο Αχμαντινετζάντ διέψευσε σήμερα το δημοσίευμα των New York Times, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί στρατολόγησης και κατ’ οίκον περιορισμού ως «εντελώς ψευδείς».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το Ισραήλ επιχείρησε να στρατολογήσει τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, τον σκληροπυρηνικό αντισιωνιστή πρώην πρόεδρο του Ιράν, με στόχο να ηγηθεί αυτός ενός νέου μετα-ισλαμικού καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία, και μάλιστα έστειλε τον επικεφαλής της Μοσάντ στη Βουδαπέστη να τον συναντήσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

New York Times: Το μυστικό σχέδιο της Μοσάντ για την «ανατροπή» στην Τεχεράνη – Πώς το Ισραήλ επιχείρησε να στρατολογήσει τον Αχμαντινετζάντ

Αυτό το φαινομενικά απίστευτο εγχείρημα να μεταστραφεί ένας ηγέτης – αρνητής του Ολοκαυτώματος που ζητούσε την εξάλειψη του Ισραήλ – ξεκίνησε το 2022, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times και της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, και συνεχίστηκε ακόμη και μετά έναρξη του πολέμου του στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς.

 

New York Times: Το μυστικό σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Ο ρόλος του Αχμαντινετζάντ και ο βομβαρδισμός που το ανέτρεψε


Το δημοσίευμα των NYT, αναφέρει ότι το ισραηλινό σχέδιο ήταν μέρος μιας ευρύτερης ισραηλινής προσπάθειας για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, μετά τις αρχικές ισραηλινές επιθέσεις με στόχο υψηλόβαθμους Ιρανούς ηγέτες.

«Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ πλήρωνε κρυφά τον Αχμαντινετζάντ για στέγαση και ταξίδια, και Ισραηλινοί πράκτορες τον συνάντησαν στο εξωτερικό σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και κατά τη διάρκεια επισκέψεων στη Βουδαπέστη», τονίζει το δημοσίευμα.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η επιχείρηση αυτή κορυφώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, κατά τις πρώτες ημέρες του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, όταν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες φέρεται ότι επιχείρησαν να απομακρύνουν τον Αχμαντινετζάντ από την Τεχεράνη, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για να βοηθήσουν στην ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν και στην εγκαθίδρυσή του ως ηγέτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου, είχε στόχο το συγκρότημα κατοικιών του Αχμαντινετζάντ, χτυπώντας ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν από τους σωματοφύλακες του, καθώς και το θωρακισμένο όχημά του.

 

 

Τέσσερις ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα μαύρο όχημα μάρκας Peugeot έφτασε μετά την επίθεση, παρέλαβε τον πρώην πρόεδρο και τον μετέφερε σε άγνωστης τοποθεσίας καταφύγιο – σπίτι εντός του Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, το αυτοκίνητο οδηγούσαν πράκτορες της Μοσάντ, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Μυστήριο η διαφυγή του πρώην προέδρου του Ιράν από το καταφύγιο

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο Αχμαντινετζάντ αναστατώθηκε από την «φρενήρη» αποστολή διάσωσης και αισθάνθηκε τις προσδοκίες του, για τοποθέτησή του στην εξουσία, να διαψεύδονται. Έφυγε από το ασφαλές σπίτι – καταφύγιο υπό «μυστηριώδεις συνθήκες» και έκτοτε πιστεύεται ότι τέθηκε υπό την κράτηση της πτέρυγας μυστικών πληροφοριών των Φρουρών, τόνισαν οι NYT, επικαλούμενους Ιρανούς αξιωματούχους.

Ιρανοί αξιωματούχοι, είχαν αρχίσει να υποψιάζονται τον Αχμαντινετζάντ αφότου κρύφτηκε δύο φορές από την ομάδα ασφάλειάς του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Βουδαπέστη το 2025, λίγο πριν από τον 12ήμερο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν το καλοκαίρι του 2025.

«Επιχείρηση Παπουτσωμένος Γάτος» ονομάστηκε η προσπάθεια στρατολόγησης του Αχμαντινετζάντ 

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, που αποκάλυψε επίσης την ισραηλινή επιχείρηση, ανέφερε διαφωνίες εντός των ισραηλινών αρχών σχετικά με την επιχείρηση αυτή αλλαγής καθεστώτος, την οποία το Ισραήλ ονόμασε «Επιχείρηση Παπουτσωμένος Γάτος».

Ο Τζάτσι Χανέγκμπι, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, απέρριψε τα σχέδια ως «ανεξέλεγκτες φαντασιώσεις» και ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ διέταξε τη διακοπή της επιχείρησης τρεις ημέρες πριν από την έναρξή της. Ο Νετανιάχου αγνόησε τις διαφωνίες και διέταξε τη συνέχισή της.

 

Διαψεύδει ο Αχμαντινετζάντ το δημοσίευμα των New York Times

Οι New York Times ανέφεραν επίσης ότι ο πρώην πρόεδρος τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό. Ο ίδιος ο Αχμαντινετζάντ, διέψευσε σήμερα το δημοσίευμα των NYT ότι η Μοσάντ προσπάθησε να τον στρατολογήσει και ότι βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως «εντελώς ψευδείς».

Σε ανακοίνωση, το γραφείο του Αχμαντινετζάντ κατηγόρησε την αμερικανική εφημερίδα για κατασκευασμένο ρεπορτάζ που σκοπό έχει να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να τροφοδοτήσει εσωτερικές διαιρέσεις εντός του Ιράν. Διαψεύδεται επίσης ότι ο Αχμαντινετζάντ βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, λέγοντας ότι ο ισχυρισμός είναι κατασκευασμένος για να υποστηρίξει αυτό που χαρακτήρισε «παράλογους» ισχυρισμούς της εφημερίδας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αχμαντινετζάντ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013, παρευρέθηκε στην κηδεία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ο Αχμαντινετζάντ, ο οποίος πιστεύεται ότι βρίσκεται τώρα υπό κράτηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης, είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια να αποστασιοποιείται από το ιρανικό καθεστώς, να βελτιώνει τα αγγλικά του και να επαναπροσδιορίζει την εικόνα του.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ