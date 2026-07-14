ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Γιώργος Γαβρήλος από την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Στην δήλωσή του, ο Γαβρήλος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή, προκρίνοντας την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Γιώργος Γαβρήλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής Αργολίδας, Γιώργος Γαβρήλος. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε ανεξαρτητοποιηθεί και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
  • Στη δήλωσή του, ο Γιώργος Γαβρήλος αναφέρει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή».
  • Ο Γιώργος Γαβρήλος θα συνεχίσει να υπηρετεί την Αργολίδα από τη θέση του Ανεξάρτητου Βουλευτή, τονίζοντας ότι «η αλλαγή πολιτικής περνά πλέον μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος. Σημειώνεται ότι το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

Στην δήλωση του μετά την ανεξαρτητοποίηση ο Γιώργος Γαβρήλος αναφέρει: «Εδώ και καιρό, έχω εκφράσει δημοσίως και με παρρησία την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή.

Η ήττα των πολιτικών της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι υπόθεση κάποιων κλειστών οργάνων ή προσωπικών στρατηγικών, αλλά, όπως αποδείχθηκε, ούτε και υπόθεση διαπραγματεύσιμη σε επίπεδο κορυφής κομμάτων. Η αλλαγή πολιτικής περνά πλέον μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Πολάκης: Μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό – Η Ρένα Δούρου δεν μπορεί

Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του Ανεξάρτητου Βουλευτή.

Η πολιτική δεν είναι κάτι στατικό. Τα μεγάλα επίδικα προστάζουν τις κάθε φορά αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε και μόνο γι’ αυτά στο τέλος, θα είμαστε υπόλογοι: απέναντι στην ιστορία, στο μέλλον και στους ανθρώπους μας. Για το επόμενο διάστημα, μικρή σημασία έχει τι θα κάνει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Χρέος όλων μας είναι να συμβάλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις στη μεγάλη ανατροπή που απαιτούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες μας.

ΣΥΡΙΖΑ: Σε Δούρου, Πολάκη και Παππά τα «κλειδιά» του κόμματος, νέες παραιτήσεις προ των πυλών – Το παρασκήνιο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας

Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι- όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα- δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ