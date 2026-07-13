ΣΥΡΙΖΑ: Σε Δούρου, Πολάκη και Παππά τα «κλειδιά» του κόμματος, νέες παραιτήσεις προ των πυλών – Το παρασκήνιο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας

Τα «κλειδιά» του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβαν και επισήμως οι Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης καθώς τα μέλη της μέχρι πρότινος πλειοψηφίας του κόμματος παραιτήθηκαν ομαδικά από την Πολιτική Γραμματεία.

Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο ρευστό από ποτέ και η εικόνα διαλυτική. Η δημοσκοπική κατάρρευση σε συνδυασμό με τις συνεχείς παραιτήσεις και αποχωρήσεις στελεχών, αλλά και η αναζήτηση βηματισμού για το κόμμα από τους Πολάκη- Δούρου και Παππά για την επόμενη ημέρα εν μέσω εσωστρέφειας, συντείνουν σε μια δυσάρεστη πραγματικότητα.

Πάνω από 10 βουλευτές βρίσκονται στην «πόρτα» της εξόδου με το ενδεχόμενο να μείνουν μόλις 7-8 βουλευτές στον ΣΥΡΙΖΑ να κερδίζει έδαφος, ενώ και η Νεολαία του κόμματος έχει εκφράσει ρητά ότι θέλει να στηρίξουν το εγχείρημα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Το παρασκήνιο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας

Το κλίμα κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ήταν εξαιρετικά βαρύ. Χαρακτηριστικά είναι ότι όταν η αναπληρώτρια Γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά και ο γραμματέας της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης Σταχτός ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους, ξέσπασαν σε κλάματα λόγω της πίεσης που ένιωθαν όλο το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Τα μέλη που ήταν το προηγούμενο διάστημα στο πλευρό του Σωκράτη Φάμελλου δεν πήγαν καθόλου στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και έτσι οι ισορροπίες άλλαξαν και τα «κλειδιά» πέρασαν στην «τρόικα» του ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκη – Δούρου- Παππά.

Οι «3» αποφάσισαν να συνεδριάσει το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή για να εκλέξει νέο γραμματέα του κόμματος και να καλύψει όποια κενά στα όργανα.

Την Τετάρτη ή την Πέμπτη αναμένεται να συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα για να εκλέξει νέο γραμματέα, πιθανότατα τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο που θα στείλει και την επιστολή επιστροφής του Παύλου Πολάκη στον Νικήτα Κακλαμάνη.

Οι παραιτήσεις

Μαζί την Αναστασία Σαπουνά παραιτήθηκαν οι Γκέλυ Βισβίκη, Δέσποινα Σίνου, Πάνος Λαμπρινίδης Σταχτός, Ελένη Συμεωνίδου, Σταματία Τσουμέα.

Αναλυτικά η δήλωση παραίτησης της κ. Σαπουνά και των μελών της Πολιτικής Γραμματείας:

«Την ώρα, που στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται τα αδιέξοδα από την κυβερνητική πολιτική, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης, με απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές.

Ενώ η κοινωνία μας ζητά να εργαστούμε για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές, με την ευρύτερα δυνατή συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων, κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιλέγουν τη συστηματική υπονόμευση του κόμματος και της Αριστεράς.

Πολλαπλασιάζονται συμπεριφορές και επιλογές, που δείχνουν πλήρη έλλειψη σεβασμού στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο ίδιο το κόμμα μας, αλλά και στην ιστορία και τις αξίες της Αριστεράς.

Η Αριστερά της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και της δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με δημόσιες επιθέσεις, αντιδικίες, ένταση και χαρακτηρισμούς.

Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των Οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων, πλήττει την ιστορία, την προσφορά και τις θυσίες του χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει αυτή τη διαδρομή ως πεδίο διαχείρισης προσωπικών φιλοδοξιών.

Η μεταπολιτική της εποχής επιδιώκει ακριβώς αυτό: να εξαφανίσει τις ιδέες και να πείσει τους πολίτες ότι όλοι είναι ίδιοι και ότι η πολιτική είναι ένας ατελείωτος διαγκωνισμός ατομικής προβολής.

Απέναντι σε αυτή την ισοπεδωτική λογική, οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι.

Η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, την ισονομία, τα δικαιώματα.

Ενώ η Δεξιά οικοδομεί ανενόχλητη την πολιτική της κυριαρχία, ο προοδευτικός χώρος δεν επιτρέπεται να εγκλωβίζεται στον κατακερματισμό και στις προσωπικές διαδρομές.

Όσοι επιλέγουν να γκρεμίζουν αντί να συνθέτουν και να διχάζουν αντί να ενώνουν, ας αναλάβουν και την ευθύνη των επιλογών τους.

Γιατί όταν η Αριστερά χάνει, δεν χάνει ένα κόμμα. Χάνει η κοινωνία, που έχει ανάγκη από μια ισχυρή, αξιόπιστη και ενωμένη προοδευτική παράταξη. Η κοινωνία δεν ζητά άλλες αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Ζητά ενότητα και προοπτική. Ζητά από την Αριστερά να θυμηθεί γιατί δημιουργήθηκε και ποιους εκπροσωπεί.

Οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν τους Αριστερούς και Προοδευτικούς πολίτες, οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή υπέρβαση για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση και όχι μία ακόμα τετραετία ανισοτήτων, αδικίας και διαφθοράς.

Όπως δήλωσε και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος σ. Σωκράτης Φάμελλος κατά την παραίτησή του, δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διχασμού.

Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σ’ ένα κόμμα, όπου η μειοψηφία χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σ’ ένα νέο σχίσμα.

Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια, με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Αριστερά και παραιτούμαστε από μέλη της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κρατάμε στην καρδιά μας τις μάχες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε συντρόφους που μας τίμησαν και μας στήριξαν με την ψήφο τους.

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας

Βισβίκη Γκέλυ

Σίνου Δέσποινα

Στάχτος – Λαμπρινίδης Πάνος

Συμεωνίδου Ελένη

Τσουμέα Σταματία

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής

Σαπουνά Αναστασία».

Σημειώνεται ότι λίγο πριν αποχωρήσει, ο γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, ζήτησε να γίνει δημοψήφισμα μεταξύ των μελών, ώστε το κόμμα να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Στη συνέχεια, οι παραιτηθέντες αποχώρησαν και συγκλήθηκε δεύτερη συνεδρίαση, με αντικείμενο την προετοιμασία της συνεδρίασης της ΚΕ, τη δρομολόγηση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και την υλοποίηση της απόφασης της συνεδρίασης της ΚΕ του Σαββάτου 11/7/.

Παραίτηση Μορφίδη

Λίγη ώρα αργότερα και ο Κώστας Μορφίδης, πρώην βουλευτής Καβάλας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από τις θέσεις που κατείχε: Διευθυντής Προσωπικού και Πόρων, μέλος στο Δ.Σ. του Κόκκινου, της Αυγής και της Αλληλεγγύης Παντού. Δυστυχώς, η μυωπία ορισμένων στελεχών, που βλέπουν το δέντρο του υπερτροφικού εγώ τους και περιφρονούν το δάσος της κοινωνίας που υποφέρει, οι προσωπικές στρατηγικές και οι ιδιοτελείς βλέψεις, οδηγούν, για μια ακόμη φορά, σε έναν άνευ προηγουμένου ευτελισμό του χώρου, αναφέρει μεταξύ άλλων.

Έρχεται μπαράζ αποχωρήσεων

Σε ό,τι αφορά τους βουλευτές, φαίνεται ότι οι μισοί ή και περισσότεροι, βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός κόμματος, με κάποιες πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για αποχωρήσεις συνολικά 14 βουλευτών που μπορεί να αρχίσουν από αύριο. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει πόσοι θα αποφασίσουν να παραδώσουν τις έδρες τους (όπως έκαναν Κεδίκογλου, Νοτοπούλου, Καραμέρος) και ποια στρατηγική θα ακολουθηθεί για τη μεγάλη έξοδο, εάν δηλαδή οι αποχωρήσεις θα γίνουν μαζικά ή θα υπάρξουν σταδιακές, μεμονωμένες κινήσεις.

Σημειώνεται ότι χθες, Δευτέρα ο βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, γνωστοποίησε την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής του κόμματος μέσω ανάρτησής του στα social media, ανεβάζοντας ταυτόχρονα φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ και ο βουλευτής Αχαϊας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει τις επόμενες μέρες, κάνοντας λόγο πάντως για ανεξαρτητοποίηση.

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου» τονίζεται στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος και συνεχίζει αναφέροντας:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας».