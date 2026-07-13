Αρχαιολογικό μυστήριο: Πέτρινη σφαίρα «σπάει» τα κοντέρ της νεολιθικής τεχνολογίας

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στον προϊστορικό οικισμό Πασά Τεπέ στο Αζερμπαϊτζάν μια μυστηριώδη πέτρινη σφαίρα της Νεολιθικής περιόδου. Το αντικείμενο έχει διάμετρο περίπου 10 εκατοστά, ζυγίζει πάνω από 2 κιλά και ξεχωρίζει για το σχεδόν τέλειο σχήμα και την πολύ λεία επιφάνειά του.

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Επιστήμη & Τεχνολογία

Φωτογραφία: Pexels
Φωτογραφία: Pexels
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αρχαιολόγοι στο Αζερμπαϊτζάν έφεραν στο φως μια μυστηριώδη πέτρινη σφαίρα, η οποία δεν μοιάζει με καμία άλλη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.
  • Το μυστηριώδες σφαιρικό τεχνούργημα, κατασκευασμένο από λειασμένη πέτρα, γεννά νέα ερωτήματα για τη νεολιθική τεχνολογία και τις τελετουργικές πρακτικές, θεωρούμενο ένα από τα σημαντικότερα της Νεολιθικής περιόδου.
  • Οι τεχνικές κατασκευής και η πιθανή λειτουργία του αντικειμένου παραμένουν ασαφείς. Μελλοντικές μελέτες ελπίζεται ότι θα ρίξουν φως στις τεχνολογικές δυνατότητες των παλαιότερων αγροτικών κοινοτήτων στον Νότιο Καύκασο.

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Ένα ασυνήθιστο εύρημα έφεραν στο φως αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές σε προϊστορικό οικισμό στο Αζερμπαϊτζάν.

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Οι ερευνητές ανακάλυψαν μια πέτρινη σφαίρα, η οποία, όπως δηλώνουν, δεν μοιάζει με καμία άλλη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.

Το μυστηριώδες σφαιρικό τεχνούργημα, κατασκευασμένο από λειασμένη πέτρα, αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη θέση Πασά Τεπέ (Pasha Tepe), στην επαρχία Τζαλιλαμπάντ (Jalilabad) του Αζερμπαϊτζάν. Το εύρημα αυτό γεννά νέα ερωτήματα σχετικά με τη νεολιθική τεχνολογία, το εμπόριο, αλλά και τις τελετουργικές πρακτικές της εποχής.

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Οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή από ομάδα με επικεφαλής τη Βάφα Μαχμούντοβα (Vafa Mahmudova) από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών του Αζερμπαϊτζάν.

Το ασυνήθιστο εύρημα, το οποίο έχει διάμετρο περίπου 10 εκατοστά  και ζυγίζει λίγο περισσότερο από δύο κιλά (τέσσερις λίβρες), ξεχώρισε αμέσως ανάμεσα στα αντικείμενα που έφερε στο φως η ομάδα κατά τη διάρκεια των ανασκαφών.

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Οι αρχαιολόγοι περιγράφουν το αντικείμενο ως ένα από τα δυνητικά πιο σημαντικά τεχνουργήματα λειασμένης πέτρας της Νεολιθικής περιόδου που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην περιοχή.

«Η πέτρινη σφαίρα είναι ιδιαίτερης επιστημονικής σημασίας, τόσο λόγω της τεχνολογίας κατασκευής της όσο και της πιθανής λειτουργίας της», δήλωσε πρόσφατα η Μαχμούντοβα στο αζέρικο ειδησεογραφικό site Report.

«Προσφέρει μια νέα πηγή πληροφοριών για την κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου, της Ανατολίας και του Νοτίου Καυκάσου κατά τη Νεολιθική περίοδο», πρόσθεσε. Η προσεκτικά κατασκευασμένη σφαίρα ξεχωρίζει για την εντυπωσιακά λεία επιφάνειά της και το σχεδόν τέλειο σχήμα της.

Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλά προϊστορικά πέτρινα αντικείμενα, δεν φέρει διατρήσεις, σημάδια πρόσκρουσης ή άλλες τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τον τρόπο χρήσης της.

Ένα εύρημα χωρίς ιστορικό προηγούμενο

Η Μαχμούντοβα δηλώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα παρόμοιο αντικείμενο στα αρχαιολογικά αρχεία του Νοτίου Καυκάσου, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη δυνητικά μοναδική.

Προς το παρόν, οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του αντικειμένου παραμένουν ασαφείς, όπως και η πιθανή λειτουργία του.

Η Μαχμούντοβα και οι συνεργάτες της πιστεύουν ότι η κατανόηση των λόγων πίσω από τη δημιουργία του θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει πολύτιμες νέες γνώσεις για τους πολιτισμικούς δεσμούς που συνέδεαν τον Νότιο Καύκασο με την Ανατολία και την Ανατολική Μεσόγειο κατά τη Νεολιθική περίοδο.

Εξιχνιάζοντας τον σκοπό του ευρήματος

Έχει ήδη διατυπωθεί μια σειρά από θεωρίες σχετικά με τον σκοπό του αντικειμένου, οι οποίες περιλαμβάνουν την πιθανότητα να επρόκειτο για κάποιο τελετουργικό αντικείμενο.  Πιο χρηστικές εκδοχές αναφέρουν ότι μπορεί να λειτουργούσε ως ένα είδος τυποποιημένου βάθους (βαριδιού), αν και καμία από τις δύο θεωρίες δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιωθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Προς το παρόν, η Μαχμούντοβα και οι συνεργάτες της ελπίζουν να συγκρίνουν το τεχνούργημα με άλλες παρόμοιες ανακαλύψεις και, με τη συνδρομή ειδικών αλλά και πρόσθετων επιστημονικών αναλύσεων, να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για τις διαδικασίες κατασκευής του, καθώς και για τον σκοπό που μπορεί να εξυπηρετούσε.

Περισσότερες συγκλονιστικές ανακαλύψεις

Καθώς οι ανασκαφές στο Πασά Τεπέ βρίσκονται σε εξέλιξη, η Μαχμούντοβα και οι συνεργάτες της αναφέρουν επίσης ότι πρόσφατα έφεραν στο φως τμήματα ενός μεσαιωνικού κεραμικού αγωγού, ο οποίος, όπως εκτιμούν, ενδέχεται να αποτελούσε τμήμα ενός αρχαίου συστήματος διαχείρισης υδάτων ή αποχέτευσης.

Σύμφωνα με το Heritage Daily, πρόσθετες έρευνες σε γειτονικές αρχαιολογικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του χαλκολιθικού οικισμού Αλικόμεκτεπε (Alikomektepe), έχουν προσφέρει επιπλέον στοιχεία που βοηθούν τους αρχαιολόγους να αποκαλύψουν πληροφορίες για τους αρχαίους τρόπους ζωής στην περιοχή.

Μελλοντικές μελέτες γύρω από την περίεργη πέτρινη σφαίρα που έφεραν στο φως η Μαχμούντοβα και οι συνεργάτες της στο Πασά Τεπέ, ελπίζεται ότι θα ρίξουν περισσότερο φως στις τεχνολογικές δυνατότητες και τις πολιτισμικές παραδόσεις μερικών από τις παλαιότερες αγροτικές κοινότητες στον Νότιο Καύκασο.

Με λίγη τύχη, ίσως βρεθούν επιπλέον στοιχεία για τον σκοπό ενός τεχνουργήματος το οποίο, προς το παρόν, παραμένει μοναδικό στο είδος του στην περιοχή.

 

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