Αρχαιολογικός θησαυρός στην Ιταλία: Ανακαλύφθηκε τάφος πρίγκιπα 2.600 ετών με πολεμικό άρμα

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Ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο και στα μυστικά ενός χαμένου πολιτισμού φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην Ιταλία.

Μια νέα, εντυπωσιακή ανακάλυψη έρχεται να ρίξει φως στη ζωή και τα ταφικά έθιμα της ευγενικής τάξης μιας αρχαίας πολεμικής κοινωνίας.

Οι πρόσφατες ανασκαφές αποκάλυψαν έναν ασύλητο θησαυρό που παρέμενε κρυμμένος για αιώνες κάτω από το ιταλικό έδαφος.

Αρχαιολόγοι στην κεντρική Ιταλία έφεραν στο φως ένα ταφικό συγκρότημα των Πικενών του 6ου αιώνα π.Χ. κοντά στο Σιρόλο, στην περιφέρεια Μάρκε, αποκαλύπτοντας έναν πριγκιπικό τάφο με τα κατάλοιπα ενός δίτροχου άρματος, όπλα και μεγάλα χάλκινα αγγεία, τα οποία είναι ακόμη σφραγισμένα με κεραμικά πώματα.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνών προληπτικής αρχαιολογίας που προώθησε η Εφορεία Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου για τις επαρχίες της Ανκόνα, του Πέζαρο και του Ουρμπίνο, και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία ArcheoLab σε συνεργασία με τον δήμο του Σιρόλο.

Η ανασκαφή υποστηρίχθηκε από έκτακτη χρηματοδότηση του ιταλικού Υπουργείου Πολιτισμού.

Η τοποθεσία βρίσκεται κοντά στη γνωστή νεκρόπολη “I Pini” και σε μικρή απόσταση από τον περίφημο “Τάφο της Βασίλισσας” του Σιρόλο-Νουμάνα, μία από τις πλουσιότερες ταφές των Πικενών που είναι γνωστές από την Εποχή του Σιδήρου στην Αδριατική. Το νέο εύρημα δεν είναι μεμονωμένο.

Φαίνεται να αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου αριστοκρατικού νεκροταφείου, βοηθώντας τους αρχαιολόγους να εντάξουν έναν τάφο πολεμιστή, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 2020 στην οδό Via del Leccio, στο αρχικό του κοινωνικό και ταφικό πλαίσιο.

Μια ταφή με άρμα στο κέντρο του μνημείου

Στην καρδιά του πρόσφατα εντοπισμένου ταφικού κύκλου, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μεγάλη ανδρική ταφή που περιείχε τα κατάλοιπα ενός currus, ενός δίτροχου άρματος που πιθανότατα τοποθετήθηκε ανέπαφο μέσα στον ταφικό λάκκο. Στον πολιτισμό των Πικενών, αλλά και στην ευρύτερη προ-ρωμαϊκή Ιταλία, η παρουσία αρμάτων σε τάφους ερμηνεύεται συνήθως ως ένδειξη υψηλής κοινωνικής θέσης (ελίτ) και όχι ως απλό μεταφορικό μέσο.

Τα κτερίσματα περιλαμβάνουν οπλισμό, μεταξύ των οποίων ένα κράνος, έναν πέλεκυ και άλλα επιθετικά όπλα.

Ορισμένα αντικείμενα βρίσκονται ακόμη υπό συντήρηση και μελέτη, ωστόσο οι πρώτες παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι ίσως ανήκουν σε μορφές επίδειξης εξουσίας που δεν έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς μέχρι σήμερα στην αρχαιολογία των Πικενών.

Αυτό είναι σημαντικό καθώς οι τάφοι της ελίτ των Πικενών συχνά “μιλούν” μέσω των αντικειμένων: όπλα, χάλκινα αγγεία, εισαγόμενα αγαθά, κεχριμπαρένια κοσμήματα και αντικείμενα που σχετίζονται με συμπόσια.

Σε μια κοινωνία που στερείται του είδους των γραπτών ιστορικών πηγών που διαθέτουμε για τη Ρώμη ή την Ελλάδα, αυτά τα ταφικά σύνολα αποτελούν μία από τις κύριες πηγές για την ανασύνθεση της κοινωνικής ιεραρχίας, της πολιτικής εξουσίας και των εξωτερικών επαφών.

Σφραγισμένα αγγεία που ίσως διασώζουν ίχνη από ένα νεκρικό συμπόσιο

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ταφής είναι μια ομάδα μεγάλων δοχείων από έλασμα χαλκού, που βρέθηκαν μέσα στον τάφο με το άρμα.

Ήταν σφραγισμένα με κεραμικά πώματα και εξακολουθούσαν να περιέχουν οργανικό υλικό, θραύσματα κεραμικής και υπολείμματα οστών ζώων.

Προς το παρόν, η ερμηνεία πρέπει να παραμείνει επιφυλακτική. Τα περιεχόμενα αυτά ενδέχεται να διασώζουν ίχνη από το νεκρικό συμπόσιο που πραγματοποιήθηκε κατά την ταφή, ή προσφορές τροφίμων που τοποθετήθηκαν μαζί με τον νεκρό για τη μεταθανάτια ζωή.

Σε κάθε περίπτωση, τα αγγεία αναδεικνύουν τη σημασία της συνεστίασης —του φαγητού, του ποτού και της επίδειξης— στο ταφικό τελετουργικό της αριστοκρατίας των Πικενών.

Τέτοια στοιχεία είναι πολύτιμα, καθώς ο εξοπλισμός συμποσίου στους τάφους της ελίτ δεν είχε απλώς πρακτικό χαρακτήρα. Βοηθούσε στην αναπαράσταση του κοινωνικού κύρους.

Ένα άτομο υψηλής κοινωνικής θέσης δεν θαβόταν μόνο με όπλα, αλλά και με αντικείμενα που το παρουσίαζαν ως οικοδεσπότη, ηγέτη και συμμέτοχο σε ευρύτερα αριστοκρατικά έθιμα που ήταν κοινά σε ολόκληρη την κεντρική Ιταλία.

Ένας σπάνιος πάσσαλος αντί για τη συνηθισμένη τάφρο

Η αρχιτεκτονική του μνημείου είναι επίσης ασυνήθιστη.

Οι μεγάλοι ταφικοί κύκλοι των Πικενών ορίζονται γενικά από δακτυλιοειδείς τάφρους σκαμμένες στο έδαφος, συχνά με διατομή σχήματος V. Αυτές οι τάφροι δημιουργούσαν ένα ορατό όριο ανάμεσα στον χώρο των ζωντανών και τον χώρο που προοριζόταν για τους νεκρούς.

Στο Σιρόλο, ωστόσο, το όριο δεν ήταν μια τάφρος.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν δακτυλιοειδή πάσσαλο (περίφραξη), ο οποίος είναι ορατός μέσα από μια κανονική σειρά από οπές πασσάλων.

Στον πυθμένα ορισμένων από αυτές τις οπές, βρήκαν μικρές αποθέσεις από επιλεγμένα θραύσματα κεραμικής, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ίδια η κατασκευή του περιβόλου είχε τελετουργικό χαρακτήρα.

Αυτό καθιστά το μνημείο κάτι περισσότερο από έναν πλούσιο τάφο. Προσθέτει μια νέα αρχιτεκτονική μορφή στο ταφικό τοπίο των Πικενών και ενδέχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαιολόγοι κατανοούν τους ταφικούς χώρους της ελίτ στην περιοχή του Κόνερο.

Ο τάφος του πολεμιστή που βρέθηκε το 2020 αποκτά πλέον ένα ευρύτερο πλαίσιο

Το νέο συγκρότημα βοηθά επίσης να εξηγηθεί ο τάφος του πολεμιστή που εντοπίστηκε το 2020 στην οδό Via del Leccio.

Εκείνη η ταφή ανήκε σε έναν άνδρα που έζησε στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. και θάφτηκε με στρατιωτικό εξοπλισμό υψηλού κύρους: κράνος, δόρυ, μακρύ ξίφος και στιλέτο.

Στα κτερίσματά του περιλαμβάνονταν επίσης μια χάλκινη οινοχόη ελληνοετρουσκικής παράδοσης και ένας σπάνιος δίφρος, ένα πτυσσόμενο κάθισμα που σχετιζόταν με το κύρος και την εξουσία. Μέχρι τώρα, ο τάφος αυτός ήταν γνωστός ως ένα σημαντικό αλλά μεμονωμένο εύρημα.

Η νέα ανασκαφή υποδηλώνει ότι ανήκε σε ένα ευρύτερο οικογενειακό νεκροταφείο, οργανωμένο γύρω από μια πριγκιπική ταφή με άρμα.

Ο αρχαιολόγος Στέφανο Φινόκι (Stefano Finocchi), επιστημονικός διευθυντής της ανασκαφής, δήλωσε ότι η ανακάλυψη καθιστά εφικτό να δούμε όχι απλώς έναν μεμονωμένο τάφο, αλλά έναν αριστοκρατικό πυρήνα, με ιεραρχικές και συμβολικές σχέσεις μεταξύ των ταφών. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες δηλώσεις, ο μνημειακός χαρακτήρας του συγκροτήματος και η ποιότητα των κτερισμάτων παραπέμπουν σε κυρίαρχες ομάδες που συνδέονταν με ευρύτερα δίκτυα, τα οποία ένωναν την κεντρική Αδριατική με μεγάλα κέντρα της κεντρικής Ιταλίας.

Μια γυναικεία ταφή με υφάσματα, υποδήματα και κεχριμπάρι

Δίπλα στον κεντρικό τάφο, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης μια γυναικεία ταφή.

Η διατήρηση των οργανικών και ευαίσθητων υλικών φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική: ίχνη υφασμάτων, κοσμημάτων και υποδημάτων με μεταλλικά στοιχεία τεκμηριώθηκαν στις αρχικές τους θέσεις.

Πλήθος από πόρπες —καρφίτσες που χρησιμοποιούνταν για τη στερέωση των ενδυμάτων— είχαν τοποθετηθεί πάνω στο σώμα, στο στήθος, στους ώμους, στη λεκάνη και στα πόδια, υποδηλώνοντας τον τρόπο με τον οποίο είχαν διευθετηθεί τα ρούχα και το σάβανο.

Μια μεγάλη πόρπη με πυρήνα από κεχριμπάρι βρέθηκε πάνω από το κεφάλι της γυναίκας και ενδέχεται να ανήκε σε κάποιο κάλυμμα κεφαλής ή χτένισμα.

Η ταφή υποδεικνύει ότι το γυναικείο κύρος στις αριστοκρατικές ομάδες των Πικενών μπορούσε να αναπαρασταθεί μέσω της ένδυσης, των κοσμημάτων, του κεχριμπαριού και μιας προσεκτικά οργανωμένης ταφικής παρουσίασης.

Εύρημα που εναρμονίζεται με τον ευρύτερο κόσμο των Πικενών, όπου οι πλούσιοι γυναικείοι τάφοι περιέχουν συχνά περίτεχνα προσωπικά κοσμήματα και αντικείμενα που σηματοδοτούν την κοινωνική τάξη.

Ποιοι ήταν οι Πικενοί;

Οι Πικενοί ήταν ένας ιταλικός λαός της κεντρικής Αδριατικής, ο οποίος κατά την Εποχή του Σιδήρου συνδεόταν κυρίως με τη σημερινή περιφέρεια Μάρκε και το βόρειο Αμπρούτσο.

Η Νουμάνα, κοντά στο Σιρόλο, αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα τους, αν και οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των όσων γνωρίζουμε για την αρχαία Νουμάνα εξακολουθεί να προέρχεται από νεκροπόλεις και όχι από οικισμούς.

Η περιοχή δεν ήταν απομονωμένη. Οι ελίτ της συμμετείχαν σε δίκτυα ανταλλαγών που συνέδεαν την ακτή της Αδριατικής με τις κοινότητες των Ετρούσκων, των Ελλήνων και άλλων λαών της κεντρικής Ιταλίας.

Αντικείμενα όπως χάλκινα αγγεία, εισαγόμενη κεραμική, κεχριμπάρι, όπλα και άρματα δείχνουν πώς οι τοπικές αριστοκρατίες εξέφραζαν την εξουσία τους τόσο μέσα από τις περιφερειακές παραδόσεις όσο και μέσα από ευρύτερες μεσογειακές επαφές.

Η σύγκριση με τον γειτονικό “Τάφο της Βασίλισσας” είναι αναπόφευκτη.

Στην αρχαιολογική περιοχή “I Pini”, αυτή η ταφή μιας ευγενούς γυναίκας των Πικενών από τον 6ο αιώνα π.Χ. περιείχε περισσότερα από 1.700 πολύτιμα αντικείμενα και δύο άρματα, τα οποία σήμερα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο (Antiquarium) της Νουμάνα.

Το πρόσφατα ανακαλυφθέν συγκρότημα του Σιρόλο ενισχύει, επομένως, μια ήδη σαφή εικόνα: η περιοχή του Κόνερο αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα αριστοκρατικά τοπία της Ιταλίας των Πικενών.

Το νέο στοιχείο είναι ο συνδυασμός ενός τάφου με άρμα, ενός πιθανού περιβόλου με πάσσαλο, σφραγισμένων χάλκινων αγγείων και των συνδεδεμένων ανδρικών και γυναικών ταφών της ελίτ μέσα στον ίδιο μνημειακό πυρήνα.

Χρειάζονται περαιτέρω συντήρηση, εργαστηριακές αναλύσεις και μελέτη του περιεχομένου των σφραγισμένων αγγείων προτού εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Προς το παρόν, η ανακάλυψη προσφέρει μια σπάνια ματιά στον τρόπο με τον οποίο οι ελίτ των Πικενών χρησιμοποιούσαν την ταφική αρχιτεκτονική, τα όπλα, τα κατάλοιπα συμποσίων, την ένδυση και τα εισαγόμενα ή υψηλού κύρους αντικείμενα για να προβάλλουν την εξουσία τους στη ζωή και μετά τον θάνατο.