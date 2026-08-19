Ιράν: «Αβάσιμες» οι κατηγορίες των ΗΑΕ για εκτόξευση πυραύλων – Σε αναστολή συναλλαγών προχωρά το Άμπου Ντάμπι

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Το Ιράν απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της χώρας, χαρακτηρίζοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς «αβάσιμους».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι απορρίπτει «πλήρως» την καταγγελία των ΗΑΕ, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκεια της Τεχεράνης για όσα χαρακτήρισε αβάσιμες κατηγορίες σε βάρος του Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, τέτοιου είδους δηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της καλής γειτονίας και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών της περιοχής, την ώρα που παραμένουν έντονες οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο Μπαγκαεΐ κάλεσε όλες τις χώρες της περιοχής να απέχουν από «αβάσιμες κατηγορίες» εναντίον της Τεχεράνης και να συμβάλουν στη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, όπως είπε, τις συνεχιζόμενες «κακόβουλες ενέργειες» των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, τα οποία κατηγόρησε ότι υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Τα ΗΑΕ «παγώνουν» τις συναλλαγές με το Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών με το Ιράν μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενα την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, η απόφαση αφορά το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών, των οικονομικών δοσοληψιών και των εμπορικών ανταλλαγών με την Τεχεράνη.

UAE suspends trade with Iran after saying it fired missiles at Gulf state https://t.co/1gc6zFUd2g — Financial Times (@FT) August 18, 2026

Το Άμπου Ντάμπι υποστηρίζει ότι η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξανόμενης περιφερειακής έντασης, η οποία, όπως επισημαίνει, υπονομεύει την ειρήνη και την ασφάλεια τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η ανακοίνωση των ΗΑΕ έρχεται την ώρα που οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση, ενώ η ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη.

Πηγή: Al Jazeera