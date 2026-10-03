Αυστραλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος φιλάθλων στο Νιουκάστλ – Τουλάχιστον εννέα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος φιλάθλων που είχαν συγκεντρωθεί σήμερα στους δρόμους του Νιουκάστλ, στην Αυστραλία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης προκειμένου να αποχαιρετήσουν και να ενθαρρύνουν την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights, η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ. Εκεί, την Κυριακή, θα αντιμετωπίσει τον αντίπαλό της στον τελικό του πρωταθλήματος.

To see thousands of Newcastle Knights fans of all ages lining the streets to farewell their heroes, only for it to turn to tragedy in an instant, is heartbreaking. It may be the final push the Knights need to beat the Roosters in tomorrow night’s Grand Final. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Βενζίνη: Εξετάζεται μετά τις 15 ημέρες να δοθεί κρατική επιδότηση; Τι απάντησε ο Τσάπαλος Do it for them,… pic.twitter.com/AEsxWfXwlk — Ryan Dally (@Ryandally08) October 3, 2026

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, με την κατάσταση δύο εξ αυτών να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

JUST IN: At least 7 people injured after driver drove vehicle into NRL’s Newcastle Knights fans in New South Wales, Australia. – 10 News Sydney pic.twitter.com/FBP0QaEb1O — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 3, 2026

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αρχές, με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας να αναφέρει ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με τρομοκρατική ενέργεια.