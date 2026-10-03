Αυστραλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος φιλάθλων στο Νιουκάστλ – Τουλάχιστον εννέα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος φιλάθλων στους δρόμους του Νιουκάστλ της Αυστραλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights πριν αναχωρήσει για τον τελικό του πρωταθλήματος στο Σίδνεϊ. Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ η αστυνομία δεν έχει βρει ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος φιλάθλων που είχαν συγκεντρωθεί σήμερα στους δρόμους του Νιουκάστλ, στην Αυστραλία.
  • Οι φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights, με την κατάσταση δύο εκ των τραυματιών να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.
  • Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με τρομοκρατική ενέργεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος φιλάθλων που είχαν συγκεντρωθεί σήμερα στους δρόμους του Νιουκάστλ, στην Αυστραλία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης προκειμένου να αποχαιρετήσουν και να ενθαρρύνουν την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights, η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ. Εκεί, την Κυριακή, θα αντιμετωπίσει τον αντίπαλό της στον τελικό του πρωταθλήματος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, με την κατάσταση δύο εξ αυτών να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αρχές, με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας να αναφέρει ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το περιστατικό με τρομοκρατική ενέργεια.

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