Λαύριο: Ποινική δίωξη στον 32χρονο που επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της – Οι αναρτήσεις του, οι καταγγελίες και το Panic Button

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Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα ασκήθηκε στον 32χρονο που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του 33χρονου συντρόφου της, τα μεσάνυχτα στο Λαύριο.

Ο 32χρονος, με καταγωγή από τη Ρουμανία, φέρεται να έφτασε στην κατοικία όπου διέμενε η πρώην σύζυγός του, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών. Αφού κατάφερε να φτάσει στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου μέσω γειτονικού ακινήτου, έσπασε με βαριοπούλα τζαμαρία και εισέβαλε στο σπίτι, έχοντας μαζί του μαχαίρι.

Ακολούθησε επίθεση σε βάρος του ζευγαριού, με αποτέλεσμα και οι δύο να υποστούν πολλαπλά τραύματα. Ο 33χρονος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η 32χρονη έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Μετά την επίθεση, ο κατηγορούμενος μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου και συνελήφθη.

Πώς έγινε η επίθεση

Ο 32χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε σκάλα και να πέρασε από παρακείμενο σπίτι, πατώντας σε τέντα, προκειμένου να φτάσει στο μπαλκόνι της κατοικίας. Στη συνέχεια έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία αλουμινένιας πόρτας της κουζίνας και μπήκε στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, επιτέθηκε αρχικά στον 33χρονο, ενώ η 32χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι. Η γυναίκα κατάφερε να βγει στον δρόμο, όμως ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε και να συνέχισε την επίθεση.

Η 32χρονη άρχισε να καλεί σε βοήθεια και ένας περαστικός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και παρενέβη. Στη συνέχεια, ο 32χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο.

Την ώρα της επίθεσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του κατηγορουμένου βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο. Τα παιδιά κοιμούνταν και ξύπνησαν από τις φωνές.

Ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 32χρονου ποινική δίωξη για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη, κατά συρροή, καθώς και για τέσσερα πλημμελήματα.

Οι πλημμεληματικές κατηγορίες αφορούν παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 32χρονος εισέβαλε στην κατοικία όπου έμενε η πρώην σύζυγός του με τον σύντροφό της, έσπασε την τζαμαρία με βαριοπούλα και επιτέθηκε στο ζευγάρι με μαχαίρι, προκαλώντας και στους δύο πολλαπλά τραύματα.

Οι τέσσερις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και το Panic Button

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ υπήρχε ήδη ιστορικό καταγγελιών της 32χρονης σε βάρος του πρώην συζύγου της.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής είχαν υποβληθεί τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στις 27 Νοεμβρίου 2025, 13 Αυγούστου 2026, 27 Αυγούστου 2026 και 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Στις 10 Ιουλίου 2026 είχε υποβληθεί ακόμη μία καταγγελία, η οποία αφορούσε παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής.

Η πρώτη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, στις 27 Νοεμβρίου 2025, αφορούσε απειλές κατά της ζωής της γυναίκας. Από την ίδια ημερομηνία είχε χορηγηθεί στην 32χρονη η εφαρμογή Panic Button, προκειμένου να μπορεί να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου.

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Η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι την ημέρα της επίθεσης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του MEGA, ανέφερε ότι «η τελευταία καταγγελία που είχε η Αστυνομία ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου για ενδοοικογενειακή απειλή».

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Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν επίσης ότι είχαν αντιληφθεί επανειλημμένα εντάσεις πριν από την επίθεση.

«Εμείς τον ακούγαμε απ’ έξω στο μπαλκόνι και φώναζε», ανέφερε κάτοικος σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, προσθέτοντας ότι ο 32χρονος «ερχόταν κάθε μέρα» και ότι η γυναίκα είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία.

Σε άλλη μαρτυρία αναφέρθηκε: «Κάθε φορά που γινόταν κάτι, πήγαινε στην Αστυνομία. Το κατέθετε ή, αντίστοιχα, κατέθετε μήνυση και αυτά τα πράγματα έμεναν στον αέρα. Συνελήφθη αυτός, πέρασε από δίκη και αφέθηκε ελεύθερος».

Η προηγούμενη σύλληψη και οι περιοριστικοί όροι

Μετά την τελευταία καταγγελία, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής εντόπισαν τον 32χρονο στον χώρο εργασίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εμπόδισαν την προσπάθειά του να απομακρυνθεί με όχημα και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο, καθώς και σε έρευνα του αυτοκινήτου του.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία μεταλλική ράβδος. Ο 32χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Η Εισαγγελία είχε ενημερωθεί και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας της 27ης Αυγούστου 2026, προκειμένου να συνεκτιμηθεί κατά τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ο 32χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν η απαγόρευση προσέγγισης της κατοικίας της πρώην συζύγου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και όρος για την επικοινωνία του με τα ανήλικα παιδιά παρουσία συνηγόρου.

Οι αναρτήσεις πριν από την επίθεση

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και αναρτήσεις που είχε κάνει ο 32χρονος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία από αυτές φέρεται να δημοσιεύτηκε λίγες ώρες πριν από την επίθεση και αφορούσε τις σχέσεις μεταξύ ζευγαριών.

«Αν με αγαπούσες πραγματικά, θα έκανες αυτό που σου ζητάω. Μου ακούγεται σαν αγάπη. Δεν είναι αγάπη».

Σε άλλη ανάρτηση αναφερόταν: «Πόσες φορές έχεις βρει μια δικαιολογία για κάποιον που σε πλήγωσε;».