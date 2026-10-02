Σταύρος Ξαρχάκος: Ζητεί την απόσυρση της μουσικής του από σποτ του Κασσελάκη – «Δεν επιθυμώ να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα»

Ο Σταύρος Ξαρχάκος ζητά την απόσυρση της μουσικής του από σποτ του Στέφανου Κασσελάκη, αναφερόμενος συγκεκριμένα στο τραγούδι «Να με θυμάσαι» που ερμήνευσε η Μελίνα Μερκούρη. Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης διευκρινίζει ότι ουδέποτε έχει παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για χρήση της μουσικής του, καθώς δεν επιθυμεί ταύτιση με πολιτικά πρόσωπα ή παρατάξεις.

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ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FACEBOOK
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FACEBOOK
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την απόσυρση της μουσικής του από σποτ του Στέφανου Κασσελάκη ζητεί ο Σταύρος Ξαρχάκος.
  • Πρόκειται για το τραγούδι «Να με θυμάσαι», που είχε ερμηνεύσει η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη και είχε κυκλοφορήσει το 1965.
  • Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης διευκρίνισε ότι «ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα». Ζητάει την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού.

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Την απόσυρση της μουσικής του από σποτ του Στέφανου Κασσελάκη ζητεί ο Σταύρος Ξαρχάκος. Πρόκειται για το τραγούδι «Να με θυμάσαι», που είχε ερμηνεύσει η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη και είχε κυκλοφορήσει το 1965.

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Ο διάσημος μουσικοσυνθέτης έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα εξής: «Με αφορμή τη χρήση μουσικής μου σε σποτ πολιτικού που υπέπεσε στην αντίληψή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα που κατά καιρούς μου έχουν υποβληθεί».

«Πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή μου, καθώς δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο», υπογράμμισε ο Σταύρος Ξαρχάκος. «Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη», διευκρίνισε ο Σταύρος Ξαρχάκος, για να καταλήξει: «Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου».

Η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου

Το σποτ του Στέφανου Κασσελάκη

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