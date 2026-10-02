Θάνατος Μαζωνάκης: Όλα όσα υποστήριξε στην απολογία της η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός – «Είμαι συντετριμμένος, δεν είμαι απατεώνας» λέει ο σύζυγός της – ΒΙΝΤΕΟ

Το φως της δημοσιότητας βλέπει η απολογία της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η προφυλακισμένη γιατρός μίλησε για το ραντεβού μεταξύ της ίδιας και του τραγουδιστή, το μηχάνημα και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, καθώς και τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο Μαζωνάκης ήταν αποκλειστικά δικός μου ασθενής. Με κάλεσε με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα ήταν ψυχολόγος του, και του συνέστησε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Μάλιστα ξέρω ότι μετά τη θεραπεία μας θα πήγαινε στο γραφείο του. Τότε κλείσαμε ραντεβού για την Τρίτη. Στο ραντεβού αυτό μιλήσαμε για τη θεραπεία INUSPHERESIS και του έστειλα στο κινητό του την ιστοσελίδα. Ο τραγουδιστής μού έστειλε μήνυμα ότι δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τη θεραπεία και παρόλα αυτά εγώ την πραγματοποίησα γιατί είναι ο Μαζωνάκης» ανέφερε αρχικά.

«Τα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν αποκλειστικά στο δικό μου ιατρείο»

«Το 2023 και το 2025 αγόρασα με δική μου πρωτοβουλία δύο μηχανήματα από μία ελβετική εταιρία. Τα μηχανήματα διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και την απαιτούμενη ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την κυκλοφορία τους στην ΕΕ. Τα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν αποκλειστικά στο δικό μου ιατρείο και εξεταστήριο και αποτελούν αποκλειστικά δική μου δραστηριότητα με την οποία ο σύζυγός μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είχα την πεποίθηση ότι τα χρησιμοποιώ νόμιμα, λόγω της διαπίστευσής μου από την κατασκευάστρια εταιρία στην Ελβετία» συνέχισε.

«Μάλιστα, είχα κάνει δύο γνωστοποιήσεις στον ΙΣΑ και στο ενδιάμεσο έγινε και αυτοψία στο ιατρείο μου. Αν είχα την παραμικρή υποψία ότι αυτό ήταν παράνομο ή κινδύνευαν οι ασθενείς μου, δεν θα την διαφήμιζα ποτέ στην προσωπική ιστοσελίδα μου. Όχι μόνο έδωσα στο site του ιατρείου μου το όνομα του μηχανήματος, αλλά μίλησα γι’ αυτό σε συνέδριο και ενημέρωσα τον ΙΣΑ και την ιατρική κοινότητα, ενδεικτικό της έλλειψης συναίσθησης ότι είναι παράνομο», συμπλήρωσε.

«Κλείσαμε ραντεβού για την Τετάρτη στις 13:00 το μεσημέρι. Ο τραγουδιστής έφτασε λίγο πριν τις 14:00 και αφού περίμενε 10 λεπτά, χαιρέτησε έναν άλλο ασθενή του άντρα μου και μπήκε στο γραφείο μου. Μετά πήγε τουαλέτα και μετά στο δωμάτιο με το μηχάνημα INUSPHERESIS. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας ο ασθενής ήταν συνδεδεμένος με μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων. Χρησιμοποίησα το μηχάνημα από τις 14:37 ως τις 15:22 και μετά ξανά από τις 15:45 για 15 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν ενδιάμεσα διακοπές επειδή ο Μαζωνάκης κινούνταν και αποσυνδεόταν η φλέβα. Μάλιστα όλη αυτήν την ώρα μιλούσαμε και μου παραπονιόταν ότι δεν μπορεί να καθίσει τόση ώρα ακίνητος. Μετά ακολούθησαν 3 διαδοχικές διακοπές της θεραπείας γιατί ο Μαζωνάκης κουνιόταν και έχανε επαφή ο φλεβοκαθετήρας με την φλέβα του».

«Σε κάθε ένα από αυτά τα διαστήματα απολύμαινα το προηγούμενο σημείο και έψαχνα νέο για να του περάσω την ένεση. Επισημαίνω ότι το μηχάνημα δεν λειτουργεί χωρίς την αρτηριακή πίεση του ασθενούς. Στις 15:46 έγινε για 15 δευτερόλεπτα παροχή θεραπείας μέσω του μηχανήματος που υποδεικνύει την αβασιμότητα ότι ο ασθενής είχε υποστεί το οτιδήποτε την ώρα που γράφει το κατηγορητήριο στις 15:22», συμπληρώνει.

Το θλιβερό τέλος

Η ίδια περιγράφει τις τραγικές τελευταίες στιγμές ως εξής:

«Στις 15:46 κάναμε ένα διάλειμμα για να πάει τουαλέτα. Στη συνέχεια θα χρειαζόταν εκ νέου τοποθέτηση του καθετήρα και παρατήρησα ξαφνικά πτώση όλων των ζωτικών σημείων του. Έτρεξα να του δώσω τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ζήτησα από τη βοηθό μου να φωνάξει τον άντρα μου. Η βοηθός μου διέκοψε το ραντεβού του άντρα μου κι εκείνος ήρθε μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα. Ενώ ο Μαζωνάκης βρισκόταν σε απώλεια συνείδησης και το monitor παρακολούθησης ζωτικών οργάνων έδειχνε ασυστολία χωρίς καρδιακό παλμό, ο σύζυγός μου του εξέτασε τις κόρες των οφθαλμών του εκ των οποίων παρατήρησε ότι αντιδρούν στο άνοιγμα των βλεφάρων. Ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ. Στις 16:21 η γραμματέας κατόπιν εντολής του συζύγου μου κάλεσε το ΕΚΑΒ».

«Δεν αποδέχτηκα τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αντιθέτως έκανα το παν άμεσα να τον αποτρέψω. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε 16:21 και 5 – 6 λεπτά πριν, ο Μαζωνάκης επήλθε σε κρίσιμη κατάσταση. Επιβιβάστηκα πρώτη στο ασθενοφόρο και αποβιβάστηκα επειδή μου το συνέστησαν οι διασώστες και μπορώ να το αποδείξω με βάση το υλικό από τις κάμερες. Όσον αφορά την περιβόητη φωτογραφία στον Κομνιανό, την έστειλα στις 14:45».

«Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε ο συναγερμός – Ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό»

Στη συνέχεια η 56χρονη, σύμφωνα με όσα παρουσιάζει το Mega, αναφέρει ότι παρά τα όσα συνέβαιναν πριν καταρρεύσει ο Μαζωνάκης, η θεραπεία συνεχιζόταν κανονικά. Μάλιστα, αναφέρει ότι σημειώθηκαν τρεις “συναγερμοί” για σπάσιμο φλέβας και ωστόσο περίμενε 20 λεπτά για να ηρεμήσει ο τραγουδιστής και να βρει νέα φλέβα και να τον επανασυνδέσει.

«Η θεραπεία διακόπησε γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα και πήγα αμέσως στο μέρος του. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε ο συναγερμός. Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο. Ίσως κινήθηκα πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό. Μετά σημειώθηκαν 3 alert για το σπάσιμο της φλέβας. Στα 20 λεπτά που μεσολάβησαν, περίμενα να ηρεμήσει και να βρω νέα φλέβα. Έβγαλα την πεταλούδα, περιποιήθηκα το τραύμα, βρήκα φλέβα και τον επανασύνδεσα. Οι δύο επόμενοι συναγερμοί προκλήθηκαν γιατί εκείνος κινήθηκε και η φλέβα έσπασε. Στη συνέχεια πήγε στην τουαλέτα για περίπου 5 λεπτά. Όταν επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ και επιχείρησα νέα φλεβοκέντηση».

«Αρχικά προσπάθησα σε μικρή φλέβα, η οποία έσπασε. Στη συνέχεια προσπάθησα στο αριστερό χέρι, αρχικά μετά την εφαρμογή αναισθητικής κρέμας και στη συνέχεια σε δύο γειτονικές φλέβες, χωρίς επιτυχία. Είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και, αν αποτύγχανε, να διακόψουμε τη θεραπεία. Περίπου μισή ώρα μετά την επιστροφή του από την τουαλέτα, ξαφνικά ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, διαπίστωσα επιδείνωση των ζωτικών σημείων. Ο κορεσμός του οξυγόνου έπεσε και η αρτηριακή πίεση. Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και ζήτησα να μου ετοιμάσουν αδρεναλίνη και να καλέσουν τον άντρα μου. Άρχισα άμεσα ΚΑΡΠΑ. Δεν είδα ποια νοσηλεύτρια ετοίμαζε την αδρεναλίνη, έγινε στο διπλανό δωμάτιο, όχι μπροστά μου. Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και συνέχισε ΚΑΡΠΑ. Όλα συνέβησαν μέσα σε περίπου ένα λεπτό. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε ταχύτητα, εγώ έκανα ακόμη ένα ml αδρεναλίνη και ο σύζυγός μου συνέχισε να κάνει ΚΑΡΠΑ», λέει.

«Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του ‘Ελπίς’. Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια ότι δεν πήγα στο ασθενοφόρο. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος. Δεν ζήτησα εγώ να καθαριστεί ο χώρος του ιατρείου. Δεν ήμουν σε θέση να ζητήσω τίποτα».

Τι ισχυρίστηκε στον ανακριτή ο 58χρονος γιατρός

Από την πλευρά του, ο 58χρονος γιατρός δίνει τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν στον χώρο επί της οδού Καρνεάδου εκείνη την Τετάρτη και στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Καταθέτοντας στον ανακριτή, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί και να διαχωρίσει τη θέση του από εκείνη της συζύγου του.

Φέρεται να έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως άνθρωπο επαγγελματία με σπουδές, τονίζοντας ότι και τα δύο μηχανήματα είναι δικά της, ενώ το χαρακτηρίζει “οριακό“.

Αναλυτικότερα εμφανίζεται να έχει πει στον ανακριτή τα εξής: