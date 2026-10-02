Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος στην Γκράβα: «Αναμένουμε το πόρισμα για τυχόν διαρροή φυσικού αερίου» λέει στο enikos.gr o Αντιδήμαρχος Παιδείας της Αθήνας

Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από συνεργεία της Enaon EDA στο δίκτυο φυσικού αερίου της περιοχής του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, με τον αντιδήμαρχο Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμά Γεωργιάδη, να δηλώνει το enikos.gr: «Αναμένουμε το πόρισμα των τεχνικών για να δούμε εάν είναι ασφαλές ή όχι να ανοίξει ξανά το σχολικό συγκρότημα για τους 3.000 μαθητές».

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, μετά τον έλεγχο του κλιμακίου από την «Enaon», Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις, ενώ έλεγχος έγινε από την εταιρεία «Αθηναϊκό Αέριο» ειδικά στον καυστήρα.

«Το βασικό μας μέλημα είναι να βρεθεί το σημείο διαρροής, εάν τελικά υπάρχει», δήλωσε ο Θωμάς Γεωργιάδης για να είμαστε σίγουροι εάν τα σχολεία τα ανοίξουν την Δευτέρα. Ο ίδιος έθιξε και ένα ακόμη ζήτημα που αφορά την κρατική εταιρεία «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.» λέγοντας ότι «τα σχολεία της Γκράβας πρέπει να αυτονομηθούν και να μην έχουν ένα ρολόι της ΔΕΗ και έναν καυστήρα».

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα το πρωί, στις 9.05, συναγερμός σήμανε από το γεγονός ότι υπήρχε οσμή φυσικού αερίου στο συγκρότημα του σχολείου της Γκράβας. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αθηναίων Τεχνικών Υπηρεσιών Πάρης Χαρλαύτης και Παιδείας Θωμάς Γεωργιάδης. Αμέσως ειδοποίησαν την Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις.

«Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων. «Παρά το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση. «Το σχετικό πόρισμα αναμένεται», αναφέρεται.

Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διευκρινίσεις από τον ΔΕΣΦΑ

Για το ζήτημα εξέδωσε ενημέρωση ο ΔΕΣΦΑ, όπου αναφέρει «δεν έχει λάβει κανένα αίτημα ή επικοινωνία σχετικά με το θέμα αυτό, καθώς η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν διαθέτει τεχνικές αρμοδιότητες ούτε ευθύνη για το αστικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική και τον Πειραιά».

«Ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δηλαδή των υποδομών υψηλής πίεσης που εξυπηρετούν τη μεταφορά φυσικού αερίου σε εθνικό επίπεδο», επισημαίνει. «Αντιθέτως, τα τοπικά δίκτυα διανομής, μέσω των οποίων το φυσικό αέριο φθάνει σε κατοικίες, επιχειρήσεις και λοιπές εγκαταστάσεις, υπάγονται στη δραστηριότητα της διανομής και λειτουργούν από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής», διευκρινίζει ο ΔΕΣΦΑ.

«Ως εκ τούτου, για ζητήματα που αφορούν πιθανή διαρροή ή οσμή φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές της Αττικής, αρμόδιος για την επιχειρησιακή διαχείριση και την παροχή σχετικής ενημέρωσης είναι ο κατά περίπτωση υπεύθυνος Διαχειριστής του δικτύου διανομής», αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ δηλώνοντας ότι «παραμένει προσηλωμένος στην ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του».