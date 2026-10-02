Ζελένσκι: «Ο Πούτιν θέλει να επαναφέρει τη Σοβιετική Ένωση – Δεν θέλει μόνο το Ντονμπάς, αλλά ολόκληρη την Ουκρανία»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Helsinki Security Forum ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι η επαναφορά της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει μόνο τον έλεγχο του Ντονμπάς αλλά ολόκληρης της Ουκρανίας, ενώ ανέφερε ότι το ρωσικό ενδιαφέρον επεκτείνεται και σε άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, όπως το Καζακστάν, η Λευκορωσία και οι χώρες της Βαλτικής.

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Διεθνή Νέα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Φωτογραφία: Vanessa Carvalho / AOP
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Φωτογραφία: Vanessa Carvalho / AOP
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιδιώκει μόνο τον έλεγχο της ανατολικής Ουκρανίας, αλλά ολόκληρης της χώρας, υποστηρίζοντας ότι απώτερος στόχος του Ρώσου προέδρου είναι η επαναφορά της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε την Παρασκευή μέσω τηλεδιάσκεψης στο Helsinki Security Forum, όπου ρωτήθηκε ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο Πούτιν», απάντησε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Yle.

«Δεν θέλει μόνο το Ντονμπάς, θέλει ολόκληρη τη χώρα»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε δημόσια αυτή την εβδομάδα την άποψη ότι η Ουκρανία δεν αποτελεί ανεξάρτητο κράτος.

Παράλληλα, υπενθύμισε παλαιότερη δήλωση του Πούτιν από το 2005, όταν είχε χαρακτηρίσει τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ως τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα.

«Στόχος του είναι η επαναφορά της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν θέλει μόνο την ανατολική Ουκρανία, το Ντονμπάς, αλλά ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλά μέσω τηλεδιάσκεψης στο Helsinki Security Forum το απόγευμα της Παρασκευής. Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθυντής του Φινλανδικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Χίσκι Χάουκαλα. Φωτογραφία: Lehtikuva
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλά μέσω τηλεδιάσκεψης στο Helsinki Security Forum το απόγευμα της Παρασκευής. Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθυντής του Φινλανδικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Χίσκι Χάουκαλα. Φωτογραφία: Lehtikuva

«Τον ενδιαφέρουν και το Καζακστάν, η Λευκορωσία και οι χώρες της Βαλτικής»

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, με βάση αυτή τη λογική, το ενδιαφέρον της Ρωσίας δεν περιορίζεται στην Ουκρανία αλλά επεκτείνεται και σε άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, όπως το Καζακστάν, η Λευκορωσία και οι χώρες της Βαλτικής.

Κατά τον Ζελένσκι, η Ουκρανία πρέπει να «νικήσει τον Πούτιν» προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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