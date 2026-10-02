Ζελένσκι: «Ο Πούτιν θέλει να επαναφέρει τη Σοβιετική Ένωση – Δεν θέλει μόνο το Ντονμπάς, αλλά ολόκληρη την Ουκρανία»

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιδιώκει μόνο τον έλεγχο της ανατολικής Ουκρανίας, αλλά ολόκληρης της χώρας, υποστηρίζοντας ότι απώτερος στόχος του Ρώσου προέδρου είναι η επαναφορά της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε την Παρασκευή μέσω τηλεδιάσκεψης στο Helsinki Security Forum, όπου ρωτήθηκε ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο Πούτιν», απάντησε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Yle.

«Δεν θέλει μόνο το Ντονμπάς, θέλει ολόκληρη τη χώρα»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε δημόσια αυτή την εβδομάδα την άποψη ότι η Ουκρανία δεν αποτελεί ανεξάρτητο κράτος.

Παράλληλα, υπενθύμισε παλαιότερη δήλωση του Πούτιν από το 2005, όταν είχε χαρακτηρίσει τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ως τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα.

«Στόχος του είναι η επαναφορά της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν θέλει μόνο την ανατολική Ουκρανία, το Ντονμπάς, αλλά ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Τον ενδιαφέρουν και το Καζακστάν, η Λευκορωσία και οι χώρες της Βαλτικής»

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, με βάση αυτή τη λογική, το ενδιαφέρον της Ρωσίας δεν περιορίζεται στην Ουκρανία αλλά επεκτείνεται και σε άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, όπως το Καζακστάν, η Λευκορωσία και οι χώρες της Βαλτικής.

Κατά τον Ζελένσκι, η Ουκρανία πρέπει να «νικήσει τον Πούτιν» προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.