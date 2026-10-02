Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 108 drones – FPV χτύπησε λεωφορείο με επιβάτες, 2 νεκροί και 27 τραυματίες

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σημειώθηκε στην Ουκρανία, με 108 drones μέσα σε μία νύχτα, προκαλώντας τουλάχιστον 2 νεκρούς και 27 τραυματίες. Στο Κραματόρσκ, FPV drone έπληξε λεωφορείο με επιβάτες, ενώ χτυπήματα καταγράφηκαν σε Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσώνα, Σούμι και άλλες περιοχές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι ρωσικά πλήγματα έπληξαν πολυκατοικίες, νηπιαγωγείο, κατάστημα τροφίμων, ερευνητικό ίδρυμα και κρίσιμες υποδομές, ενώ στο Κίεβο drones Shahed χτύπησαν επανειλημμένα τη Νότια Γέφυρα.

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Διεθνή Νέα

Πολυκατοικία στο Κίεβο που υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσικό πλήγμα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 2ας Οκτωβρίου 2026. (@ZelenskyyUa / X)
Πολυκατοικία στο Κίεβο που υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσικό πλήγμα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 2ας Οκτωβρίου 2026. (@ZelenskyyUa / X)
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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, ενώ στο Κραματόρσκ FPV drone έπληξε επιβατικό λεωφορείο την ώρα που εκτελούσε κανονικά το πρωινό του δρομολόγιο.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η επίθεση στο λεωφορείο σημειώθηκε περίπου στις 07:08 το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, στην πόλη Κραματόρσκ της περιφέρειας Ντονέτσκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Επιβατικό λεωφορείο που επλήγη από ρωσική επίθεση στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στις 2 Οκτωβρίου 2026. (Δημοτικό Συμβούλιο Κραματόρσκ / Telegram)
Επιβατικό λεωφορείο που επλήγη από ρωσική επίθεση στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στις 2 Οκτωβρίου 2026. (Δημοτικό Συμβούλιο Κραματόρσκ / Telegram)

Το λεωφορείο βρισκόταν ήδη στο δρομολόγιό του και μετέφερε επιβάτες όταν χτυπήθηκε.

«Τα ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν για ακόμη μία φορά σε πολιτικό μέσο μεταφοράς, στη μέση μιας συνηθισμένης πρωινής διαδρομής. Οι άνθρωποι απλώς πήγαιναν στις δουλειές τους και δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με στρατιωτικούς στόχους», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο του Κραματόρσκ.

108 drones μέσα σε μία νύχτα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 108 επιθετικά drones τύπου Shahed, μεταξύ των οποίων 47 νέας γενιάς, με κινητήρα τζετ, καθώς και drones-δολώματα τύπου Gerbera και Parodiya, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 88 drones, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε 11 τοποθεσίες. Συντρίμμια από καταρριφθέντα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε ακόμη πέντε σημεία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες στο Κραματόρσκ και το Σούμι, ενώ επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης στις περιφέρειες Ντνίπρο, Οδησσού, Χαρκόβου, Κιέβου, Πολτάβα και Ρίβνε.

Νέα πλήγματα στη Νότια Γέφυρα του Κιέβου

Στο Κίεβο, drones Shahed έπληξαν επανειλημμένα τη Νότια Γέφυρα, η οποία είχε δεχθεί επίθεση και μία ημέρα νωρίτερα.

Παράλληλα, πλήγμα σε 25ώροφη πολυκατοικία στην περιοχή Νταρνίτσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο.

«Στο Κίεβο, Shahed χτύπησαν αρκετές φορές τη Νότια Γέφυρα. Το πρωί χτυπήθηκε πολυώροφο κτίριο κατοικιών», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι στη Χερσώνα επλήγη νηπιαγωγείο, ενώ στο Χάρκοβο χτυπήθηκε κατάστημα τροφίμων και υπέστησαν ζημιές ένα ινστιτούτο και κρίσιμες υποδομές.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιοχές

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις του τελευταίου 24ώρου.

Στη Χερσώνα τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι, ενώ στην περιφέρεια Χαρκόβου έξι.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Παβλόχραντ, ενώ στο Σούμι δύο άνδρες τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones.

Στη Ζαπορίζια, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 741 επιθέσεις σε 51 οικισμούς μέσα σε μία ημέρα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί αμάχων.

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