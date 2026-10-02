Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 108 drones – FPV χτύπησε λεωφορείο με επιβάτες, 2 νεκροί και 27 τραυματίες

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, ενώ στο Κραματόρσκ FPV drone έπληξε επιβατικό λεωφορείο την ώρα που εκτελούσε κανονικά το πρωινό του δρομολόγιο.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η επίθεση στο λεωφορείο σημειώθηκε περίπου στις 07:08 το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, στην πόλη Κραματόρσκ της περιφέρειας Ντονέτσκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Το λεωφορείο βρισκόταν ήδη στο δρομολόγιό του και μετέφερε επιβάτες όταν χτυπήθηκε.

«Τα ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν για ακόμη μία φορά σε πολιτικό μέσο μεταφοράς, στη μέση μιας συνηθισμένης πρωινής διαδρομής. Οι άνθρωποι απλώς πήγαιναν στις δουλειές τους και δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με στρατιωτικούς στόχους», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο του Κραματόρσκ.

108 drones μέσα σε μία νύχτα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 108 επιθετικά drones τύπου Shahed, μεταξύ των οποίων 47 νέας γενιάς, με κινητήρα τζετ, καθώς και drones-δολώματα τύπου Gerbera και Parodiya, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 88 drones, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε 11 τοποθεσίες. Συντρίμμια από καταρριφθέντα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν σε ακόμη πέντε σημεία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες στο Κραματόρσκ και το Σούμι, ενώ επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης στις περιφέρειες Ντνίπρο, Οδησσού, Χαρκόβου, Κιέβου, Πολτάβα και Ρίβνε.

Last night, the Russians launched more than 100 attack drones at Ukraine, nearly 50 of them jet-powered. Our warriors neutralized most of them, but unfortunately, there were also hits. In Kyiv, “shaheds” struck the Pivdennyi Bridge several times. In the morning, a residential high-rise was hit. Tragically, one person was killed. My condolences to their family and loved ones. In Kherson, the Russians “defeated” a kindergarten; in Kharkiv, they attacked a grocery store, and an institute and critical infrastructure were damaged. Enemy strikes also hit apartment buildings in Kramatorsk and Sumy. The Dnipro, Odesa, Kharkiv, Kyiv, Poltava, and Rivne regions also came under attack. As of now, four people have been reported injured in the overnight Russian attack. Our services are working wherever they are needed. No matter how hard Moscow tries to fully localize the production of its drones and missiles, its ability to escalate remains critically dependent on foreign components. These are supply chains running from Europe, the United States, China, Japan, and many other countries. Most of these companies are well-known manufacturers, but their components still make their way to Russia. Every Russian drone can actually be stopped right at the production line. What is needed is the political will of these countries. If the Kremlin has chosen more strikes, sanctions must work and must be strengthened. Thank you to everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2026

Νέα πλήγματα στη Νότια Γέφυρα του Κιέβου

Στο Κίεβο, drones Shahed έπληξαν επανειλημμένα τη Νότια Γέφυρα, η οποία είχε δεχθεί επίθεση και μία ημέρα νωρίτερα.

Παράλληλα, πλήγμα σε 25ώροφη πολυκατοικία στην περιοχή Νταρνίτσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο.

«Στο Κίεβο, Shahed χτύπησαν αρκετές φορές τη Νότια Γέφυρα. Το πρωί χτυπήθηκε πολυώροφο κτίριο κατοικιών», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι στη Χερσώνα επλήγη νηπιαγωγείο, ενώ στο Χάρκοβο χτυπήθηκε κατάστημα τροφίμων και υπέστησαν ζημιές ένα ινστιτούτο και κρίσιμες υποδομές.

Transportation collapse in Kyiv this morning. After Russian strikes, bridges across the Dnipro river have been closed down, so people can’t reach the right bank. A lot of residential areas are on the left bank of Kyiv, and business activity is traditionally on the right. https://t.co/CYmhAzq8Dt pic.twitter.com/xMgY0Vr6Na — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 2, 2026

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιοχές

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις του τελευταίου 24ώρου.

Στη Χερσώνα τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι, ενώ στην περιφέρεια Χαρκόβου έξι.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Παβλόχραντ, ενώ στο Σούμι δύο άνδρες τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones.

Στη Ζαπορίζια, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 741 επιθέσεις σε 51 οικισμούς μέσα σε μία ημέρα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί αμάχων.