Σουηδία: Προθεσμία έως τις 12 Οκτωβρίου στην Μαγκνταλένα Άντερσον για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Νέα προθεσμία έως τις 12 Οκτωβρίου έλαβε την Παρασκευή η επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος της Σουηδίας, Μαγκνταλένα Άντερσον, από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου (Riksdag), Αντρέας Νορλέν, προκειμένου να καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.

«Η εντολή θα ξεκινήσει τυπικά τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, και θα πρέπει να μοιραστεί την αναφορά της μαζί μου έως τις 12 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Νορλέν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Άντερσον μπορεί είτε να υποβάλει μια τελική έκθεση είτε να ζητήσει παράταση, πριν από τη διεξαγωγή «ψηφοφορίας για την ανάδειξη πρωθυπουργού στο Riksdag».

Η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών αποδέχθηκε με ικανοποίηση την απόφαση και δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει το Σαββατοκύριακο για να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους θα προχωρήσει η διαδικασία.

«Η πορεία προς τα εμπρός απαιτεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να ενεργήσουν εποικοδομητικά και να θέσουν πάνω από όλα το συμφέρον της Σουηδίας και του σουηδικού λαού», έγραψε η ίδια σε ανάρτησή της στο Facebook.

Oι συσχετισμοί στο Riksdag

Η Άντερσον είχε επιστρέψει την πρώτη της διερευνητική εντολή τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι δεν ήταν σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα στους Σοσιαλδημοκράτες και τους συμμάχους τους του Αριστερού Κόμματος, αναφέρει το Politico.

Ο κεντροαριστερός συνασπισμός της Άντερσον εξασφάλισε 176 από τις 349 έδρες του Riksdag στις εκλογές της 13ης Σεπτεμβρίου -τρεις περισσότερες από τη συντηρητική συμμαχία του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον- εξέλιξη που οδήγησε τον τελευταίο στην παραίτηση.

Ο Κρίστερσον, ο οποίος εκτελεί πλέον χρέη υπηρεσιακού πρωθυπουργού, ανέφερε στο ειδησεογραφικό δίκτυο TV4 News ότι θα πρέπει να δοθεί στην ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών η ευκαιρία να δοκιμαστεί στο κοινοβούλιο.

«Από τη στιγμή που 176 έδρες του Riksdag επιθυμούν η Μαγκνταλένα Άντερσον να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση, είναι φυσικό το Riksdag να δοκιμάσει την ικανότητά της να συγκεντρώσει την πλειοψηφία πίσω από μια τέτοια κυβέρνηση».

Πώς λειτουργεί η «αρνητική κοινοβουλευτική δημοκρατία»

Σύμφωνα με το Politico, το πολιτικό σύστημα της Σουηδίας βασίζεται στην αρχή της «αρνητικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», σύμφωνα με την οποία ένα υπουργικό συμβούλιο μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του εφόσον δεν καταψηφιστεί από την πλειοψηφία του Σώματος.

Αυτό σημαίνει ότι η Άντερσον δεν χρειάζεται απαραίτητα 175 θετικές ψήφους, αλλά πρέπει να αποτρέψει 175 βουλευτές από το να ψηφίσουν εναντίον της.

Ωστόσο, τα τέσσερα κόμματα του κεντροαριστερού μπλοκ οφείλουν ακόμη να συμφωνήσουν στον τρόπο με τον οποίο θα διακυβερνήσουν τη χώρα.

Εφόσον η Άντερσον υποβάλει την τελική της έκθεση έως τις 12 Οκτωβρίου, η σχετική ψηφοφορία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Παρ’ όλα αυτά, ο Νορλέν προειδοποίησε ότι «η κατάσταση εξακολουθεί να φαίνεται εγκλωβισμένη», καλώντας παράλληλα τα κόμματα «να πάρουν μια βαθιά ανάσα» πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών.