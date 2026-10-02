Χάλι Μπέρι: Ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ πήρε την επιμέλεια του γιου τους κατηγορώντας την για κακοποίηση – «Τον έπνιγε και του φώναζε “ποιος είναι ο κυρίαρχος τώρα;”»

Ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, εξασφάλισε την προσωρινή κύρια επιμέλεια του 12χρονου γιου τους, Μασέο, αφού κατηγόρησε τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό για σωματική κακοποίηση του παιδιού.

Η πλευρά της Μπέρι απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «εντελώς ανυπόστατους».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Πέμπτη στο Λος Άντζελες και αποκαλύπτει η Daily Mail, ο δικαστής εξέδωσε προσωρινή διαταγή προστασίας από ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της Μπέρι.

Η διαταγή υποχρεώνει την ηθοποιό να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 90 μέτρων από τον Μαρτίνεζ και τον γιο τους.

Παράλληλα, η Μπέρι έχασε τη συνεπιμέλεια και πλέον της επιτρέπεται να βλέπει τον Μασέο μόνο δύο ημέρες την εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, υπό τις οδηγίες του δικαστηρίου, μέχρι την προγραμματισμένη ακροαματική διαδικασία στις 16 Οκτωβρίου.

«Έπεσε πάνω του και τον έπνιγε»

Η νομική ενέργεια του Μαρτίνεζ πυροδοτήθηκε από ένα σοβαρό επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Γάλλου ηθοποιού, όλα ξεκίνησαν όταν η Μπέρι μπήκε στο δωμάτιο του γιου τους ενώ εκείνος έπαιζε ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας (VR). Ο Μαρτίνεζ ισχυρίζεται ότι ο Μασέο του περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου που έζησε.

«Από όσο μπορώ να καταλάβω, η αρχική επαφή φάνηκε να έχει πρόθεση αστεϊσμού. Ο Μασέο είπε [στην Μπέρι]: “Σταμάτα. Άσε με να τελειώσω πρώτα το παιχνίδι”. Αυτό την έριξε σε αμόκ».

«Εκείνη είπε στον Μασέο ότι φαίνεται “τόσο χαζός” και ότι είναι “τόσο ηλίθιος” που παίζει αυτό το παιχνίδι με τα γυαλιά VR. Η κατάσταση κλιμακώθηκε από εκεί. Πήδηξε πάνω στον Μασέο και ξεκίνησε να παλεύει σωματικά μαζί του. Τον άρπαξε από τον λαιμό και άρχισε να τον πνίγει φωνάζοντας: “Ποιος είναι ο κυρίαρχος τώρα;! Ποιος είναι ο κυρίαρχος;”».

Όπως αναφέρει ο Μαρτίνεζ, ο 12χρονος αναγκάστηκε να αμυνθεί.

«Ο Μασέο μου είπε ότι έπρεπε να παλέψει για να ξεφύγει. Με τις προσπάθειές του κατάφερε να ελευθερωθεί από τη λαβή της. Άρχισε να ουρλιάζει, σημείο στο οποίο ο σύντροφος της Μπέρι μπήκε στο δωμάτιο».

Σύμφωνα πάντα με τον Μαρτίνεζ, ο αρραβωνιαστικός της Μπέρι, ο βραβευμένος με Grammy μουσικός Βαν Χαντ, συμπεριφέρθηκε «δίκαια» στον μικρό, υποστηρίζοντάς τον όταν εκείνος μάζευε τα ρούχα του για να φύγει και η Μπέρι προσπαθούσε να τον εμποδίσει ισχυριζόμενη ότι τα είχε αγοράσει η ίδια.

«Έλα να με πάρεις, αμέσως»

Ο Μαρτίνεζ ανέφερε ότι έλαβε μια «αλλόφρονα κλήση» από τον γιο του που του ζητούσε να πάει να τον πάρει «αμέσως». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός έστειλε μήνυμα στην Μπέρι ρωτώντας αν ήταν εντάξει να παραλάβει τον Μασέο.

Στα γραπτά μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η Μπέρι εμφανίζεται να απαντά: «Όχι, δεν είμαι εντάξει με αυτό. Θέλει να παλέψει με τη μητέρα του; Τι παιδί ανατρέφουμε».

Ο Μαρτίνεζ ισχυρίζεται ότι σε επόμενη συνομιλία άκουσε τον γιο του να λέει στη Μπέρι ότι θα «φύγει για πάντα», με την ηθοποιό να του ουρλιάζει: «Ωραία. Ωραία. Δεν θέλω να σε ξαναδώ».

Όταν ο Μαρτίνεζ έφτασε στο σπίτι, ο Μασέο βγήκε συνοδευόμενος από τον Βαν Χαντ, ο οποίος κρατούσε τις τσάντες με τα ρούχα του παιδιού και είχε «συγκλονισμένο βλέμμα», χωρίς όμως να απαντήσει όταν ρωτήθηκε τι είχε συμβεί.

Το επόμενο πρωί, η Μπέρι έστειλε μήνυμα στον Μαρτίνεζ γράφοντας: «Ολιβιέ, επικοινώνησα με τον Μασέο και ζήτησα να του μιλήσω. Ξέρω ότι πιστεύεις ακράδαντα πως παίρνει μόνος του τις αποφάσεις του, αλλά θα εκτιμούσα πραγματικά αν τον ενθάρρυνες να μου μιλήσει σήμερα. Νιώθω χάλια για αυτό που συνέβη χθες το βράδυ, όπως ξέρω ότι νιώθει έτσι και εκείνος».

Καταγγελίες για συστηματική βία, αλκοόλ και ρατσιστικά σχόλια

Ο Μαρτίνεζ ισχυρίζεται ότι το περιστατικό του Σεπτεμβρίου δεν ήταν μεμονωμένο, υποστηρίζοντας ότι η Μπέρι έχει εφαρμόσει και στο παρελθόν επικίνδυνες λαβές στο παιδί, τις οποίες έμαθε κατά την προπόνησή της στις πολεμικές τέχνες (MMA).

«Κατά τη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση έτους, η Μπέρι έχει ρίξει τον Μασέο στο έδαφος και τον έχει αναγκάσει να εγκαταλείψει. Είχε αρπάξει τον λαιμό του γιου μας από πίσω όταν εκείνος δεν κοιτούσε. Τόσο ο γιος μας όσο και η Μπέρι μου έχουν μιλήσει για παλαιότερες επιθέσεις. Ο γιος μας έχει εξηγήσει επανειλημμένα πόσο μισεί αυτό το πράγμα, ενώ η Μπέρι υποβαθμίζει τα περιστατικά ισχυριζόμενη ότι απλώς αστειευόταν ή έπαιζε μαζί του».

Ο Γάλλος ηθοποιός ισχυρίζεται επίσης ότι η Μπέρι είχε χαστουκίσει δύο φορές τον Μασέο στο πρόσωπο πριν από περίπου πέντε χρόνια, ενώ εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ψυχική της υγεία και την κατάχρηση αλκοόλ.

Επιπλέον, ο Μαρτίνεζ κατηγορεί τη Μπέρι για συναισθηματική κακοποίηση μέσω φυλετικών σχολίων, ισχυριζόμενος ότι το 2023 η ηθοποιός είπε στον Μασέο ότι ο πατέρας του είναι «μια λευκή πουτ@ν@ που προσπαθεί να ληστέψει μια μαύρη γυναίκα» λόγω των θεμάτων διατροφής.

«Πώς νιώθεις για αυτό ως μαύρος άνδρας;», είχε ρωτήσει τον γιος της.

Ισχυρίζεται επίσης ότι η Μπέρι τρομοκρατούσε το παιδί απειλώντας ότι θα απελάσει τον πατέρα του στη Γαλλία.

Με βάση αυτά, ο Μαρτίνεζ ζητεί από το δικαστήριο να υποχρεωθεί η Μπέρι να παρακολουθήσει πρόγραμμα 52 εβδομάδων για δράστες ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και να υποβάλλεται σε αλκοτέστ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις επισκέψεις της με τον Μασέο.

Παράλληλα, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, το δικαστήριο διέταξε το πρώην ζευγάρι να συμμετάσχει σε εμπιστευτική διαμεσολάβηση για τη ρύθμιση της επιμέλειας.

Η απάντηση της Χάλι Μπέρι

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της Χάλι Μπέρι, Μαρίνα Μπεκ, δήλωσε στην Daily Mail ότι η προσφυγή είναι «εντελώς ανυπόστατη», προσθέτοντας ότι η ηθοποιός είναι «συνηθισμένη σε τέτοιου είδους προκλητική συμπεριφορά» από τον Μαρτίνεζ.

Όπως επισημαίνεται, η Μπέρι είναι «βαθιά θλιμμένη» με την τροπή που πήρε η κατάσταση, ωστόσο «δεν θα επιτρέψει σε αυτό να την αποτρέψει από το να παλέψει για το βέλτιστο συμφέρον του Μασέο και να του παρέχει την αγάπη και τη υποστήριξη που χρειάζεται».

Ένα πολύχρονο και σκοτεινό δικαστικό σίριαλ

Η Μπέρι και ο Μαρτίνεζ γνωρίστηκαν το 2010 στα γυρίσματα της ταινίας «Dark Tide», παντρεύτηκαν το 2013 (έτος γέννησης του Μασέο) και χωρισαν το 2016.

Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε μόλις το 2023, ορίζοντας συνεπιμέλεια και καταβολή διατροφής από την Μπέρι.

Η δικαστική τους διαμάχη, ωστόσο, δεν σταμάτησε ποτέ.

Το 2012, ο Μαρτίνεζ ενεπλάκη σε άγριο ξυλοδαρμό με τον πρώην σύντροφο της Μπέρι, Γκαμπριέλ Ομπρί -πατέρα της κόρης της, Νάχλα- την Ημέρα των Ευχαριστιών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του Ομπρί και τη διακομιδή και των δύο στο νοσοκομείο.

Το 2024, η Μπέρι είχε προσφύγει δικαστικά ζητώντας την αποκλειστική επιμέλεια του Μασέο, επικαλούμενη ότι ο μικρός βρίσκεται «τάξεις πίσω» στο σχολείο λόγω ΔΕΠΥ και δυσλεξίας και ότι ο Μαρτίνεζ αδιαφορεί.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο Μαρτίνεζ συντηρείται από τη διατροφή του παιδιού και ζητούσε να τον υποχρεώσει το δικαστήριο να συμμετάσχει σε θεραπεία συνεπιμέλειας.

Το αίτημα της για αποκλειστική επιμέλεια είχε απορριφθεί, αν και ο δικαστής τον Οκτώβριο δικαίωσε την ηθοποιό όσον αφορά τη θεραπεία.

Τώρα, η υπόθεση περνά στο πιο κρίσιμο στάδιο, με την ακροαματική διαδικασία της 16ης Οκτωβρίου να αναμένεται να καθορίσει το μέλλον του 12χρονου Μασέο.