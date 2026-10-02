Κακοκαιρία: Δεμένα έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο

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Κοινωνία

Λιμάνι, πειραιάς
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Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη και φτάνουν σε ένταση, κατά τόπους, τα 9 μποφόρ.

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο – Τι ισχύει για τον Πειραιά

Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά έως τις 8 το βράδυ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Αργότερα σήμερα το απόγευμα, και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, το Λιμενικό Σώμα θα επανεκτιμήσει την κατάσταση, ώστε να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι ισχύει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

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