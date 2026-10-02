Θεσσαλονίκη: Προθεσμία έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της φονικής έκρηξης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

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Ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες.

Πρόκειται για τον 29χρονο και την 26χρονοι, που είναι προσωρινά κρατούμενοι για την επίθεση από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα.

Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον νόμο περί τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις επόμενες μέρες, όπως και οι δύο συγκατηγορούμενοί τους που οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας.

Συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια

Σημειώνεται ότι το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση συμπαράστασης προς τους δύο κατηγορούμενους, από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται πως η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.