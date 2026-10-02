Πολεοδομία Μυκόνου: «Θα εκδώσω την άδεια γιατί φοβάμαι για τη ζωή μου», λέει σε τηλεφωνική συνομιλία πολιτικός μηχανικός

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Το ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, αποκαλύπτει για ακόμη μία φορά το καθεστώς διαφθοράς αλλά και του φόβου που επικρατεί στη Μύκονο, σχετικά με την έκδοση παράνομων πολεοδομικών αδειών. Στην τηλεφωνική συνομιλία που ακολουθεί, ακούγεται καθαρά ο πολιτικός μηχανικός να παραδέχεται ότι θα εκδώσει εις γνώση του παράνομη άδεια, διότι φοβάται ακόμη και για τη ζωή του.

Ακολουθεί η τηλεφωνική συνομιλία

– «Γαμώ την π… του

– Βάλτο λίγο

– Ε, αυτό κάνω. Έχει γεμίσει η χώρα τέτοια, έχει γεμίσει η χώρα π… Έχει γεμίσει χίλια πράγματα και με εκβιάζεις… Γ… το σπίτι σου γ….

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο ηχητικό ντοκουμέντο, μηχανικός παραδέχεται ότι θα υπογράψει μια παράνομη άδεια επειδή φοβάται για τη ζωή του.

-Είπε παραιτούμαι, θα παραιτηθώ μετά

-Δηλαδή σε εκβιάζει ο άλλος κι εσύ θα κάτσεις να υπογράψεις κάτι που απαγορεύεται να υπογράψεις και θα έχεις απέναντι το δήμαρχο;

– Θα το κάνω διότι φοβάμαι

Ο συνομιλητής του τον προτρέπει να μην υποκύψει στον εκβιασμό και να λάβει νομικά μέτρα, ωστόσο ο μηχανικός επιμένει στην έκδοση της άδειας λόγω του τρόμου που αισθάνεται.

-Τι φοβάσαι ρε συ …; Γιατί δεν πας να του κάνεις ασφαλιστικά μέτρα ρε φίλε;

-Όχι… Ασφαλιστικά κάντε του εσείς εγώ την άδεια θα την εκδώσω

-Επειδή σε απειλεί. Θα την εκδώσεις επειδή σε απειλεί;

-Αυτό το ξέρεις εσύ, δεν το ξέρουνε

-Μα το ξέρουνε κι όλοι στην τεχνική εκεί πάνω που το ακούσανε που σε απειλούσε κι όλος ο δήμος εδώ που μας έβαλες το ηχητικό, όλοι μας το γνωρίζουμε»

Λουκέτο στην Πολεοδομία Μυκόνου – όργιο διαφθοράς

Οριστικό «λουκέτο» μπήκε στην Πολεοδομία Μυκόνου, έπειτα από το μπαράζ αποκαλύψεων, για διαφθορά και παρατυπίες σε χιλιάδες υποθέσεις, αυθαιρεσιών. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας που βρίσκεται στο επίκεντρο σαρωτικού ελέγχου από τις Εσωτερικές Υποθέσεις, τέθηκε σε αργία.

Η υπηρεσία σφραγίστηκε αυτή τη φορά οριστικά, ύστερα από το ντόμινο αποκαλύψεων και το πολυήμερο «ξεσκόνισμα», από τους Αδιάφθορους. Έγγραφα, εξαφανισμένοι φάκελοι, υπηρεσιακό υλικό και ψηφιακά δεδομένα μπήκαν στο μικροσκόπιο.

«Ναι, η απάντηση είναι ναι, μπαίνει λουκέτο. Εγώ άσκησα το δικαίωμα που μου δίνει ο νόμος και τον έθεσα σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του» δήλωσε στον ANT1 ο δήμαρχος του νησιού, Χρήστος Βερώνης.

«Η πολεοδομία κλείνει και θα πρέπει να μεταφερθεί αλλού, ή άμεσα θα πρέπει να πάει στην πολεοδομία της Σύρου ή, όπως λέει το ίδιο το υπουργείο, στο κτηματολόγιο» συνέχισε.

Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας καρατομήθηκε και τέθηκε με συνοπτικές διαδικασίες σε αργία από τον δήμαρχο. «Δικαιωματικά, ό,τι μπορώ να κάνω, θα το κάνω» δήλωσε στον ΑΝΤ1, ο υπάλληλος.

Η έρευνα των Αδιάφθορων

Επί τρία μερόνυχτα την περασμένη εβδομάδα, οι Αδιάφθοροι έκαναν άνω κάτω τα γραφεία της Πολεοδομίας Μυκόνου. Σε βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για κακουργήματα: απιστία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έφοδος των Αδιάφθορων στο σπίτι του κατηγορουμένου στη Μύκονο, έβγαλε «λαβράκι». Εκτός από πλήθος υπηρεσιακών εγγράφων της ΥΔΟΜ που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν και έναν αμφορέα.