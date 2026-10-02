Γαλλία: Βίαια επεισόδια στις καταλήψεις των μαθητών, κλειστά 400 σχολεία – Οι αρχές στέλνουν «λογαριασμό» στους γονείς για τις ζημιές

Εκτός ελέγχου φαίνεται να οδηγούνται οι καταλήψεις στη Γαλλία, με τις διαμαρτυρίες των μαθητών λυκείου να εξελίσσονται αυτή την εβδομάδα σε «αστική βία». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, περίπου 100 σχολεία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ 40 διευθυντές σχολείων έχουν τραυματιστεί.

Την Παρασκευή, τουλάχιστον 400 σχολεία παρέμειναν κλειστά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια του πρωινού πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 150 συλλήψεις.

Τραυματισμοί και συλλήψεις

Στην περιοχή Εσόν, η νομαρχία ανακοίνωσε τη σύλληψη 53 ατόμων. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, 16 αστυνομικοί και ένας χωροφύλακας τραυματίστηκαν, καθώς βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων «με βεγγαλικά, διάφορα βλήματα και εμπρηστικούς μηχανισμούς».

Τα αιτήματα των μαθητών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων: από τα υπερφορτωμένα ωρολόγια προγράμματα και τις υπεράριθμες τάξεις, μέχρι τις ελλείψεις καθηγητών και τις ανυπόφορες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν κατά τους καύσωνες νωρίτερα φέτος.

Για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, οι οποίες προσλαμβάνουν όλο και πιο βίαιο χαρακτήρα, έχουν επιστρατευτεί ειδικές δυνάμεις καταστολής.

Μιλώντας στο δίκτυο BFMTV, η εκπρόσωπος της εθνικής αστυνομίας, Αγκάτ Φουκό, υποστήριξε ότι στις καταστάσεις που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα οι αρχές επιβολής του νόμου «οδηγούνται στη χρήση βίας με αναγκαίο και αναλογικό τρόπο».

«Έχουμε να κάνουμε με άτομα που δεν βρίσκονται πλέον εκεί για να εκφράσουν ιδέες σε ένα ειρηνικό πλαίσιο, αλλά για να διαπράξουν πράξεις βανδαλισμού και βίας κατά αστυνομικών, εκπαιδευτικών και μαθητών», περιγράφοντάς τους ως «πολύ νέους και εχθρικούς».

3.000 συλλήψεις μαθητών και παρέμβαση γονέων

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, σχεδόν 3.000 μαθητές λυκείου -ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών- έχουν προσαχθεί ή κρατηθεί από την αρχή των διαμαρτυριών, εκ των οποίων οι 1.949 συνελήφθησαν μόνο την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τοπικούς εισαγγελείς, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, τους παρότρυνε να ενεργοποιήσουν τις «αστικές ευθύνες», ώστε οι γονείς να είναι οικονομικά υπεύθυνοι για τις ζημιές που προκαλούν τα παιδιά τους.

Παράλληλα, ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, ζήτησε τη συνδρομή των γονέων, προειδοποιώντας ότι «τα παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο στους δρόμους».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι περιφερειακές αρχές. Όπως ο νομάρχης του Πα-ντε-Καλαί, έτσι και ο νομάρχης των Ανατολικών Πυρηναίων αποφάσισε να αποστείλει επιστολή στους γονείς των μαθητών που συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες.

«Στην επιστολή αυτή, υπενθυμίζω τη σοβαρότητα των γεγονότων που παρατηρήθηκαν και ζητώ από τους γονείς να ασκήσουν τη γονική τους μέριμνα», συνoψίζει ο Πιέρ Ρενιώ ντε λα Μοτ.

J’ai décidé d’écrire personnellement aux parents des mineurs qui ont été interpellés pour des faits de violences ou de dégradations dans le contexte des manifestations lycéennes. Dans cette lettre, je rappelle la gravité des faits constatés et je demande aux parents d’exercer… pic.twitter.com/40BQlImnKc — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) October 2, 2026



«Πρόκειται για ένα παράλογο μέτρο», αντέδρασε ο Μανουέλ Μπομπάρ, εθνικός συντονιστής του κόμματος LFI, στο κανάλι LCI, χαρακτηρίζοντάς το «διαφημιστικό τέχνασμα».

Όπως είπε, στην περίπτωση μιας οικογένειας με χαμηλό εισόδημα, όπου μόνο ένα παιδί είναι υπεύθυνο για ζημιές, «η αφαίρεση των κοινωνικών επιδομάτων θα τιμωρούσε ολόκληρη την οικογένεια».

«Μας ακούν μόνο όταν ξεφεύγουν τα πράγματα»

Στο Ομπερβιλιέ, οι μαθητές του λυκείου Le Corbusier ζητούν «συγκεκριμένες πράξεις» από την κυβέρνηση Λεκορνί.

🇫🇷 Notre journaliste Pauline Godart raconte comment la situation a dégénéré au lycée Le Corbusier à #Aubervilliers. Alors que des élèves bloquaient l’établissement, les tensions sont montées. Des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène. La situation est depuis revenue au… pic.twitter.com/ST0hnPlcC0 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 2, 2026



Ο Λουί, μαθητής της πρώτης τάξης του λυκείου, κρατά ένα πλακάτ που γράφει: «Το ωράριό μας είναι πιο επιβαρυμένο από το ντουλαπάκι της Μαρίν [Λεπέν]».

Κατά τη τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων, αρκετές δεκάδες άτομα εξακολουθούν να συγκεντρώνονται κάτω από το σύνθημα: «Περισσότερα κονδύλια για τα λύκεια, όχι για τον στρατό».

Στο πλευρό τους βρίσκονται και εκπαιδευτικοί, ορισμένοι εκ των οποίων φορούν γιλέκα συνδικαλιστικών οργανώσεων.

🔴 AUBERVILLIERS | Devant le lycée Le Corbusier, les policiers FRAPPENT les élèves et étudiants de Saint-Denis partis débrayer les autres établissements pour étendre le mouvement. pic.twitter.com/oKksTubWNW — Révolution Permanente (@RevPermanente) October 1, 2026



Όταν ο Λουί ρωτάται για τα επεισόδια της προηγούμενης ημέρας, απαντά με μια δόση απογοήτευσης: «Χθες το πρωί όλα κύλησαν ομαλά, αλλά μόνο όταν τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο βγαίνουμε στην τηλεόραση και ο κόσμος αρχίζει επιτέλους να μιλάει για εμάς».

Η αίσθηση ότι τα αιτήματά τους έχουν επισκιαστεί από τις εικόνες με τις φωτιές και τις καταστροφές είναι διάχυτη σε κάθε κουβέντα.

«Οι εικόνες είναι βίαιες», παραδέχεται η Ζαλιά, επίσης μαθήτρια της πρώτης λυκείου. «Όμως εμείς απλώς διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και εκείνοι στέλνουν την αστυνομία εναντίον μας, αυτό δεν είναι σωστό».

Οικονομικό κόστος και η εικόνα ανά την επικράτεια

Το οικονομικό αποτύπωμα των καταστροφών από τις κινητοποιήσεις αυτής της εβδομάδας αναμένεται να αγγίξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με την περιφέρεια Οβέρν-Ρον-Αλπ και μόνο να αναφέρει ζημιές που φτάνουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, η ένταση δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης στις περισσότερες περιοχές της γαλλικής επικράτειας.

Στο Στρασβούργο η κατάσταση κλιμακώθηκε εκ νέου κοντά στο λύκειο Jean-Rostand, όπου διαδηλωτές προχώρησαν στο στήσιμο οδοφραγμάτων, άναψαν φωτιές και ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με την τοπική αστυνομία. Δημοσιογράφοι του BFMTV που βρέθηκαν στο σημείο ανέφεραν ότι τα αρχικά αιτήματα των μαθητών υποχώρησαν, δίνοντας τη θέση τους σε μια γενικευμένη αναταραχή με στόχο τις αστυνομικές δυνάμεις.

🚨𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧𝗜𝗟𝗟𝗬 (𝗢𝗜𝗦𝗘) – Tirs de mortiers devant le lycée Jean Rostand et élèves qui escaladent le grillage (Source : élève à Tony Pittaro) pic.twitter.com/QU08CyOIJf — Tony Pittaro (@TonyPittaro) October 2, 2026



Στη Μασσαλία, τα πρώτα επεισόδια σημειώθηκαν κοντά στο λύκειο Simone-Veil. Πάντως, ο νομάρχης της περιφέρειας Μπους-ντυ-Ρον, Ζακ Βιτκόβσκι, μιλώντας στο BFMTV, εκτίμησε ότι η εικόνα στο πεδίο ήταν «ασύγκριτη» σε σχέση με τις σφοδρές ταραχές της Πέμπτης, καθώς οι διαδηλωτές που συμμετείχαν ήταν αισθητά λιγότεροι. Συνολικά στην περιοχή επηρεάστηκαν 11 σχολεία, ενώ 55 ιδρύματα υποχρεώθηκαν να περάσουν σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης.

🔴 EN DIRECT

Colère des lycéens: le lycée Simone-Veil de Marseille bloqué, des CRS déployés sur placehttps://t.co/bJ7H3JuaQt pic.twitter.com/WCS4MNvLtB — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) October 2, 2026



Περαιτέρω επεισόδια καταγράφηκαν στο Παρίσι αλλά και στη Ναντ, όπου οι δυνάμεις καταστολής συγκρούστηκαν το πρωί με διαδηλωτές, προχωρώντας σε τουλάχιστον δέκα συλλήψεις.

Παράλληλα, στην πόλη Μανόσκ, ο δήμαρχος Καμίλ Γκαλτιέ, στέλεχος του δεξιού κόμματος DVD, κατήγγειλε με σφοδρότητα τα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας.

«Είχαμε μια διαδήλωση που ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αρκετές εκατοντάδες μαθητές λυκείου να κινητοποιούνται μπροστά από το σχολείο, αλλά και να προκαλούν έκτροπα στα σοκάκια του ιστορικού μας κέντρου, επιτιθέμενοι ανοιχτά στο δημαρχείο», εξήγησε, κάνοντας λόγο για εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο της δημαρχίας αλλά και σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου σημειώθηκαν μεταξύ άλλων εμπρησμοί οχημάτων.

Κατασχέσεις πολεμοφοδίων και εντάσεις

Στο πλαίσιο των πολυπληθών μαθητικών διαμαρτυριών στην περιφέρεια της Οξιτανίας, οι αρχές επιβολής του νόμου προχώρησαν στην κατάσχεση αντικειμένων, ορισμένα από τα οποία είχαν απαγορευτεί με νομαρχιακά διατάγματα από την προηγούμενη ημέρα.

Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ, πυροτεχνήματα, καθώς και τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή βόμβας Μολότοφ.

Mobilisation des lycéens | #Saisie de matériel 🛑Dans le cadre des contrôles préventifs visant au respect des arrêtés préfectoraux pris hier par @PrefetOccitanie (notamment interdiction d’enlèvement, de transport et de détention de tout carburant, interdiction d’achat, vente,… pic.twitter.com/39bP5GIXVA — Préfet d’Occitanie et de la Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) October 2, 2026



Στην Τουλούζη, πολλοί μαθητές λυκείου συγκεντρώθηκαν μπροστά από το λύκειο Déodat de Séverac, καταλαμβάνοντας ιδίως τις γραμμές του τραμ.



Ένα ελικόπτερο υπερίπτατο πάνω από το πλήθος για αρκετά λεπτά, πραγματοποιώντας κατά διαστήματα πολύ χαμηλές διελεύσεις πάνω από τους μαθητές. Στο έδαφος, εκτοξεύτηκαν πέτρες εναντίον αστυνομικών και δημοσιογράφων. Η αστυνομία δεν ανταπέδωσε άμεσα, αν και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διαλύσει το πλήθος.

Ένταση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής και γύρω από το λύκειο Édouard-Herriot στη Λυόν, όπου οι δυνάμεις της αστυνομίας έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών.

🔴 Interpellations, cocktails molotovs : la situation dégénère autour du lycée Édouard-Herriot Suivez la journée en direct ➡️https://t.co/qeQo0KMrqL pic.twitter.com/m5f3yTZvdI — Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) October 2, 2026

Πολιτικές αντιδράσεις

Από τη Λα Ρος-συρ-Φορόν στην Άνω Σαβοΐα, ο Μπρούνο Ρεταγιό, υποψήφιος του κόμματος των Ρεπουμπλικανών (LR), καταδίκασε τη βία στο περιθώριο του μαθητικού κινήματος.

«Υπάρχει μια νεολαία που θέλει να βάζει φωτιές. Κατευθύνεται πλήρως από την “Ανυπότακτη Γαλλία”», υποστήριξε ο Ρεταγιό.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο πολιτικός των LR έστρεψε τα βέλη του κατά της αριστερής ιδεολογίας: «Το αδιανόητο είναι ότι οι αριστεροί που καθοδηγούν τους μαθητές των λυκείων είναι αυτοί που κατέστρεψαν το σχολικό σύστημα», δήλωσε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στην «ιδεολογία μεταγενέστερη του 1968».

Από την πλευρά του, χθες Πέμπτη, ο υποψήφιος για την προεδρία με το κόμμα Renaissance, Γκαμπριέλ Ατάλ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο για «ανυπόφορη χειραγώγηση».

«Μέσω αυτής της χειραγώγησης, η LFI θέτει σε κίνδυνο το προσωπικό της Εθνικής Εκπαίδευσης, τις δημόσιες υποδομές και τους ίδιους τους νέους. Είναι καιρός να δοθεί τέλος σε αυτή την παρωδία. Ζητώ από τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν και τους βουλευτές της LFI να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους νέους, στέλνοντάς τους να θέσουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους άλλους».

Ο Ατάλ πρόσθεσε μάλιστα: «Το να υπάρχουν πολιτικές δηλώσεις που περιγράφουν τη βία ως νομιμοποιημένη είναι ανείπωτο και απαράδεκτο».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επίσης υποψήφιος για την προεδρία με το κόμμα Horizons, Εντουάρ Φιλίπ, χαρακτήρισε τα επεισόδια «απαράδεκτα» και «ανησυχητικά».

«Το να πυρπολείς ένα λύκειο, να βανδαλίζεις ένα δημόσιο κτίριο, να επιτίθεσαι σε έναν καθηγητή, έναν πυροσβέστη ή έναν αστυνομικό, αυτό δεν είναι διαμαρτυρία. Αυτό είναι καταστροφή και βία. Τίποτα δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Τίποτα δεν μπορεί να το δικαιολογήσει».

Ο Φιλίπ κατηγόρησε επίσης την αριστερά, τονίζοντας ότι «η κυνική εκμετάλλευση των μαθητών από την LFI και τις πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να δημιουργήσουν σύγκρουση είναι σκανδαλώδης».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της LFI στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, Ματίλντ Πανό, εξήρε την «θαυμάσια κινητοποίηση» των μαθητών.

«Ολόκληρη η νεολαία στέλνει ένα μήνυμα στον Μακρόν και την κυβέρνησή του: η ισότητα, η αξιοπρεπής εκπαίδευση και το τέλος της αστυνομικής βίας είναι αδιαπραγμάτευτα!», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Ωστόσο, αρκετά στελέχη του κόμματος, όπως οι βουλευτές Κλεμάνς Γκετέ και Αντί Κερμπρά, καταδίκασαν σθεναρά τη βία σημειώνοντας ότι «υπονομεύει το κίνημα», ενώ ο ίδιος ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν υπογράμμισε σε ανάρτησή του: «Οι Ανυπότακτοι καλούν σε μη βίαιες μεθόδους διαμαρτυρίας».