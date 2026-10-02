Όλα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η απώλεια της κόρης της, η «κβαντική ιατρική» και η πολιτική – Τι ανέφερε για τον Τριαντόπουλο

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, το βράδυ της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026 στην πρεμιέρα της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έδωσε απαντήσεις για την «κβαντική ιατρική», τον βιοσυντονισμό, την πλασμαφαίρεση, τον έλεγχο που, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκε στον επαγγελματικό της χώρο, αλλά και για την απώλεια της κόρης της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, την απόφασή της να ασχοληθεί με την πολιτική και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Δείτε το μέρος Α’

Δείτε το μέρος Β’

Δείτε το μέρος Γ’

Ειδικότερα, με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση που ακολούθησε τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε για αναφορές που τη θέλουν να αυτοπροσδιορίζεται ως «κβαντική ιατρός», μίλησε για την «κβαντική ιατρική» και τον βιοσυντονισμό και διαχώρισε την πλασμαφαίρεση από τις εναλλακτικές μεθόδους.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, ενώ υποστήριξε ότι ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στον επαγγελματικό της χώρο δεν κατέδειξε πρόβλημα με τα μηχανήματα που διαθέτει.

Καρυστιανού: Η απάντηση για την κβαντική ιατρική – «Το μηχάνημα δεν είναι επεμβατικό, δεν θέλει άδεια»

Αρχικά, η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε εάν υπάρχει ο όρος «κβαντική ιατρός» και εάν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.

«Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, η κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση», απάντησε.

Στη συνέχεια εξήγησε τι εννοεί με τον όρο «κβαντική ιατρική», συνδέοντάς τον με τεχνολογικές εφαρμογές και ιατρικό εξοπλισμό.

«Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό. Το MRI έχει μέσα, δηλαδή, κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι».

Σχετικά με τον βιοσυντονισμό, η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, λειτουργεί το σχετικό μηχάνημα και υποστήριξε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση του.

«Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσω συχνοτήτων. Δηλαδή, από τις συχνότητες που εκπέμπουν τα κύτταρα και οι ιστοί, να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Δεν είναι καθόλου επεμβατικό ούτε παρεμβατικό και γι’ αυτό δεν χρειάζεται άδεια», ανέφερε.

Ερωτηθείσα εάν θεωρεί τον βιοσυντονισμό διαγνωστικό μέσο, απάντησε:

«Ακριβώς. Μόνο».

Για το εάν θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό, υποστήριξε:

«Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα».

Αναφερόμενη στην αδειοδότηση του εξοπλισμού, πρόσθεσε:

«Όχι. Δεν απαιτείται. Υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού, ενώ το έχουν πάρα πολλές κλινικές Wellbeing και Longevity Medicine, το οποίο προωθεί ο κ. Γεωργιάδης. Χρησιμοποιούν βιοσυντονισμό».

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πλασμαφαίρεση, την οποία διαχώρισε από τον βιοσυντονισμό και τις εναλλακτικές πρακτικές.

«Εγώ, όμως, θα σας πω κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς, στο μυαλό του υπουργού Υγείας της χώρας, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον βιοσυντονισμό, την εναλλακτική θεραπεία και τα λοιπά, είναι ένα ιατρικό μηχάνημα, μία ξεκάθαρα ιατρική πράξη, άρα με ενδεχόμενους κινδύνους, και μπορεί να συσχετιστεί με τον βιοσυντονισμό και με μία εναλλακτική θεραπεία».

Συνεχίζοντας, τόνισε:

«Από εκεί ξεκίνησε, ότι η πλασμαφαίρεση ανέφερε ότι είναι μία εναλλακτική μέθοδος. Δεν είναι εναλλακτική μέθοδος η πλασμαφαίρεση και τέτοιες ανακρίβειες και αναλήθειες δεν επιτρέπεται να τις λέει ένας υπουργός Υγείας».

Ο έλεγχος στο ιατρείο της

Η Μαρία Καρυστιανού γνωστοποίησε ακόμη ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον επαγγελματικό της χώρο και υποστήριξε ότι παρουσίασε στους ελεγκτές τις πιστοποιήσεις των μηχανημάτων.

«Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και υποστήριξε ότι η δημόσια αναφορά στο πρόσωπό της είχε πολιτικό κίνητρο.

«Για να κλείσω λίγο το κομμάτι της θεσμικής εκτροπής από την πλευρά του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Γεωργιάδης, λοιπόν, τη Δευτέρα, πριν μου έρθει ο έλεγχος και πριν ενημερωθώ ότι θα ελεγχθώ, ακούω το όνομά μου στην τηλεόραση. Και αναφέρει, μάλιστα, ότι είναι και άλλοι γιατροί μέσα. Ακούγοντάς το, λοιπόν, μου γεννήθηκε το εξής πρώτο ερώτημα: Ο υπουργός ενημερώνεται για όλα τα θέματα, για όλους τους πολίτες; Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; Πρώτον. Δεύτερον, δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος θα πρέπει, τώρα που ενημερώθηκε για τον έλεγχο —και ελπίζω αυτές τις μέρες να έχει ενημερωθεί ότι δεν χρειαζόταν άδεια το μηχάνημα του βιοσυντονισμού—, να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε προηγουμένως δηλώσει δημόσια ότι η Καρυστιανού περιλαμβανόταν στους γιατρούς που ελέγχονταν μέσω του MedWatch, ενώ είχε υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει ιατρική ειδικότητα «κβαντικής ιατρικής».

Η απάντηση στη Ματίνα Παγώνη

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στη Ματίνα Παγώνη, ζητώντας να ανακαλέσει δημόσιες τοποθετήσεις της σχετικά με το συγκεκριμένο μηχάνημα.

«Όπως, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα το ίδιο να κάνει και η κυρία Παγώνη, η οποία ανέφερε επίσης την ανακρίβεια και την αναλήθεια ότι το μηχάνημα αυτό απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Δεν έχω κανένα παράνομο μηχάνημα. Είμαι μία έντιμη επαγγελματίας. Είμαι 16 χρόνια στον χώρο. Δεν έχω ούτε ένα πειθαρχικό. Έχω πολύ καλά σχόλια και ασκώ με πολύ μεγάλη αγάπη το επάγγελμά μου, το οποίο για μένα είναι λειτούργημα. Λοιπόν, η κυρία Παγώνη, η οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τους γιατρούς και όχι τον κ. Γεωργιάδη, θα πρέπει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Και όταν ένας γιατρός δέχεται bullying για πολιτικούς λόγους, επίσης θα πρέπει να τιμά τη θέση της και να σταθεί με τον σωστό τρόπο».

«Μου λείπει η μυρωδιά, η φωνή και τα αστεία της Μάρθης»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στη συνέχεια στην κόρη της, Μάρθη, και μίλησε για την απουσία της. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την είχε ενθαρρύνει να ταξιδέψει με το τρένο και εξήγησε τι θα ήθελε να είχε συμβεί διαφορετικά πριν από το δυστύχημα.

«Θα της έλεγα ότι μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπει η φωνή της, μου λείπει η μυρωδιά της, μου λείπουν τα αστεία της».

«Σαν Μαρία πέθανα εκείνη τη νύχτα» – Γιατί μπήκε στην πολιτική

Για τις βαθιές αλλαγές που έφερε στη ζωή της το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και για τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη ζωή της πριν από τον Φεβρουάριο του 2023 και περιέγραψε πώς ο θάνατος της κόρης της άλλαξε πλήρως την καθημερινότητα και τις προτεραιότητές της.

«Δεν υπάρχει κάτι να συγκρίνω. Είναι τελείως διαφορετικές οι καταστάσεις. Θεωρώ ότι πραγματικά…», ανέφερε αρχικά.

Περιγράφοντας την περίοδο πριν από το δυστύχημα, η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι τα δύο παιδιά της είχαν ήδη ακολουθήσει τον δρόμο των σπουδών τους, ενώ και η επαγγελματική της ζωή βρισκόταν σε μια περίοδο σταθερότητας.

«Πριν από το συμβάν είχα δύο παιδιά. Τα παιδιά μου ήταν στις σπουδές τους, είχαν πάρει τον δρόμο τους. Είχα τη δουλειά μου, ήμουν ευχαριστημένη από τη δουλειά μου. Και θα πω ότι, επειδή ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου, τίποτα δεν μου ήταν εύκολο, πραγματικά. Ήταν ένα διάστημα, ένα-δύο χρόνια, που τα πράγματα πήγαιναν πολύ ομαλά. Και πολλές φορές αναρωτιόμουν: “Καλά, πώς έγιναν και έστρωσαν τα πράγματα και δεν ταλαιπωρούμαι πλέον και όλα ρολάρουν φυσιολογικά;”. Και αμέσως μετά έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την αλλαγή που επήλθε στη ζωή της μετά την απώλεια της κόρης της.

«Για μένα, θεωρώ ότι εκείνη τη νύχτα εγώ, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι διαφορετικό. Αισθάνομαι ότι ό,τι κάνω πρέπει να γίνεται για την κόρη μου. Είμαι η φωνή της. Είμαι αυτό που θα ήθελα να κάνει, αυτό που θα ήθελα να πει. Αυτό έχει γίνει πλέον η ζωή μου».

Γιατί αποφάσισε να μπει στην πολιτική

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου για ποιον λόγο ένας άνθρωπος που έχει επικεντρωθεί στην αποκάλυψη όσων έγιναν στα Τέμπη και στην απόδοση ευθυνών αποφασίζει να εμπλακεί στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε την απόφασή της με τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για την κόρη της.

«Γιατί αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλάω για δικαιοσύνη», είπε.

Η δίκη των Τεμπών δεν θα μας δικαιώσει – Τι είπε για τον Τριαντόπουλο

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δικαστική διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Ερωτηθείσα εάν η δικαστική διαδικασία μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, η κ. Καρυστιανού εξέφρασε την έντονη δυσπιστία της απέναντι στους θεσμούς που χειρίστηκαν την υπόθεση.

«Η συγκεκριμένη δίκη, όχι», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ίδια επέκρινε τους χειρισμούς που ακολούθησαν στον τόπο της τραγωδίας, σημειώνοντας ότι «την επόμενη μέρα είδαμε και τους πολιτικούς να περπατάνε στον χώρο και να πετάνε λουλούδια». «Είναι αυτό σοβαρή αντιμετώπιση μιας κατάστασης;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενη στον Χρήστο Τριαντόπουλο, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι ο πρώην υφυπουργός έδωσε οδηγίες τόσο για το «μπάζωμα» του χώρου όσο και για τη μεταφορά ανθρώπινων υπολειμμάτων, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τις εκφράσεις «τα κρέατα» και «να γίνει ο χώρος λαμπίκο».

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» εξέφρασε, τέλος, την άποψη ότι από την υφιστάμενη δικαστική διαδικασία δεν μπορούν να αποδοθούν πλήρως οι ευθύνες για το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλες οι αποδιδόμενες, κατά την ίδια, κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους πρώην υπουργούς Μεταφορών, σε γενικούς και ειδικούς γραμματείς, καθώς και σε εταιρείες που, όπως υποστήριξε, συνδέονται με την υπόθεση.