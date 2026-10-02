Ηράκλειο: «Βούλιαξαν» οι Μαλάδες, η Φοινικιά και οι Γούβες – Εφιαλτικές στιγμές για 69χρονη με οξυγόνο που κινδύνευσε όταν πλημμύρισε το σπίτι της

Η κακοκαιρία έδειξε το σκληρό της πρόσωπο στην Κρήτη. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Σπίτια πλημμύρισαν, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε απροσπέλαστα ποτάμια, άνθρωποι με προβλήματα υγείας κινδύνευσαν, ενώ γεωργικές εκτάσεις γέμισαν με λάσπη και πέτρες.

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ σημειώθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Μαλάδες, Φοινικιά και Γούβες. Μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν σε δρόμους και εγκαταστάσεις, ενώ στις Μαλάδες χρειάστηκαν αντλήσεις υδάτων.

Οι εικόνες και τα βίντεο αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων που πλήττουν την Κρήτη, από τα ξημερώματα της Πέμπτης (1/101/2026). Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η έντονη κακοκαιρία και στο Ηράκλειο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Δήμου και τις εικόνες από Μαλάδες και Φοινικιά, να αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις Γούβες, όπου η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού, δημιουργώντας δυσκολίες σε σημεία της περιοχής. Οι εικόνες αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας, η οποία έπληξε πολλές περιοχές του Ηρακλείου.

Πιο συγκεκριμένα από τα ξημερώματα της Πέμπτης, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού, με το Ρέθυμνο να δέχεται μέχρι στιγμής το ισχυρότερο πλήγμα.

Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση στις Μαλάδες και στην περιοχή της Φοινικιάς, όπου μεγάλες ποσότητες νερού, συσσωρεύτηκαν μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.

Βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή καταγράφουν την έκταση των πλημμυρικών φαινομένων, με δρόμους και σημεία γύρω από εγκαταστάσεις να έχουν καλυφθεί από νερά.

Αντλήσεις υδάτων στις Μαλάδες Στις Μαλάδες χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν αντλήσεις υδάτων από εγκαταστάσεις, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού που συγκεντρώθηκε δημιούργησε σοβαρά προβλήματα.

Η περιοχή της Φοινικιάς βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με τις συνέπειες της ισχυρής βροχόπτωσης, με τα νερά να δυσχεραίνουν την κατάσταση σε αρκετά σημεία.

Η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη από τις πρώτες πρωινές ώρες έχει ήδη αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στο νησί, ενώ η προσοχή παραμένει στραμμένη στην εξέλιξη των φαινομένων και στα προβλήματα που προκαλούν οι μεγάλες ποσότητες νερού.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στη Φοινικιά, όπου κάτοικοι και επαγγελματίες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες εικόνες.

Ορμητικά νερά κατέβαιναν από το κεντρικό οδικό δίκτυο, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, υπόγεια και καταστήματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η στάθμη του νερού έφτασε σε σημεία ακόμη και το 0,5 μέτρο, ενώ μέσα σε λίγα μόλις λεπτά η περιοχή γέμισε νερά και λάσπες.

Παράλληλα, ο δρόμος προς τη γέφυρα του Ξεροποτάμου έκλεισε, καθώς η στάθμη ανέβηκε επικίνδυνα, ενώ ανησυχία επικράτησε και στη γέφυρα της Φοινικιάς. Κάτοικοι και επαγγελματίες θέτουν πλέον επιτακτικά το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση και την έλλειψη φρεατίων και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις.

Κινδύνεψε γυναίκα με προβλήματα υγείας

Δραματικές στιγμές έζησε μια 69χρονη γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και λαμβάνει οξυγόνο, στο χωριό Ρουκάνι του Δήμου Ηρακλείου, όταν το σπίτι της πλημμύρισε μέσα σε λίγα λεπτά από τη σφοδρή κακοκαιρία, με την ίδια να κινδυνεύει, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με την ορμή του νερού μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Η οικογένεια έστειλε συνεργείο στο σπίτι της, προκειμένου να απομακρυνθούν τα νερά και η τεράστια ποσότητα λάσπης που είχε εισχωρήσει στην κατοικία.

Όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, όταν τεράστιες ποσότητες νερού κατέκλυσαν την κατοικία της. Η 69χρονη περιγράφει τα όσα εφιαλτικά έζησε, ενώ αφήνει αιχμές για την αντιμετώπιση που είχε από τους αρμόδιους της δημοτικής αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε η αναμενόμενη βοήθεια ούτε στο στοιχειώδες, ανθρώπινο επίπεδο.

Μιλώντας στο neakriti.gr, η 69χρονη περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές αγωνίας που έζησε, ενώ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την οικογένεια Χαλκιαδάκη για τη σημαντική βοήθεια που της προσέφερε. Η οικογένεια έστειλε συνεργείο στο σπίτι της, προκειμένου να απομακρυνθούν τα νερά και η τεράστια ποσότητα λάσπης που είχε εισχωρήσει στην κατοικία.

«Είναι δυνατό να περάσει κάποιος από έναν δρόμο, πλημμυρισμένο το σπίτι, και να μην σταματήσει; Αυτά είναι ανθρώπινα.

Στο σπίτι μου και δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον. Πολλές φορές πήρα τηλέφωνο. Έστω να δείξουν ενδιαφέρον για το ανθρώπινο κομμάτι. Όμως δεν έδωσαν καμία σημασία. Ευχαριστώ πολύ την οικογένεια Χαλκιαδάκη.

Εγώ παίρνω οξυγόνο. Νωρίς το πρωί, άκουγα βροντές, και λέω να σηκωθώ να δω τι έγινε. Και βγάζω το οξυγόνο, τη μάσκα, αντιλαμβάνομαι μια πολύ άσχημη μυρωδιά. «Παναγία μου! Τι μυρωδιά είναι αυτή στο σπίτι μου;», γιατί είναι καινούριο το σπίτι που το έχω φτιάξει, καινούριο και πεντακάθαρο.

Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από τον Δήμο να φτιάξουν τον δρόμο, διότι τον έχουν πάει πιο ψηλά από τα σπίτια.

Και λέω «Παναγία μου», λέω «μην πήρε φωτιά το μηχανάκι;». Κοιτάζω, τίποτα. Κατεβαίνω από το κρεβάτι και ήμουν μέσα στις λάσπες. Σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα.

Ήτανε μόνο λάσπες και μετά που άνοιξα την πόρτα να δω τι συμβαίνει, είχε κλείσει ο δρόμος, που είχε πέσει από πάνω το χώμα, και έμπαινε ακριβώς από την πόρτα μου το νερό όλο μέσα. Ανοίγω τις μπαλκονόπορτες, δεν το χωρούσε η βεράντα μου που είναι 100 τ.μ. Έπεσε ένα τοιχίο, καταλαβαίνετε, από την πίεση που είχε το νερό», κατέληξε.

Στο neakriti.gr μίλησε και η κόρη της 69χρονης, Μαριάννα Ζερβού, η οποία περιγράφει όσα αντιμετώπισε η μητέρα της όταν τα νερά εισέβαλαν στο σπίτι, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για την αντιμετώπιση που είχε από τον Δήμο Ηρακλείου, τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «τον περίμεναν, αλλά ήταν άφαντος».

«Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από τον Δήμο να φτιάξουν τον δρόμο, διότι τον έχουν πάει πιο ψηλά από τα σπίτια. Έπεσε το χώμα από την πάνω μεριά, από τα πολλά νερά, και μπήκε όλο το νερό στο σπίτι μας, το οποίο είναι μέσα στο χωριό. Και έτσι εισήλθε τεράστια ποσότητα νερού. Και έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία. Κανένας δεν έχει δώσει σημασία. Γύρω στις 7.00 το πρωί πλημμύρισε το σπίτι της μητέρας μου με 40 πόντους νερό. Το σπίτι είναι ισόγειο. Η μητέρα μου άνοιξε τη βεράντα να φύγει από εκεί το νερό και, να φανταστείς, έσπασε το μπαλκόνι, που είναι κτιστό, όχι με κάγκελα. Έσπασε το μπαλκόνι και έπεσε από κάτω, έτσι έφυγε το νερό, αλλιώς θα πνιγότανε η μητέρα μου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον άνθρωπο με Α κεφαλαίο, τον Μηνά, τη Χριστίνα Χαλκιαδάκη και τους συνεργάτες τους, που είναι ο μόνος που έστελνε συνεργείο. Και αυτή τη στιγμή αυτοί καθαρίζουν το σπίτι. Είναι ντροπή για τον Δήμο», δήλωσε στο neakriti.gr η Μαριάννα Ζερβού, κόρη της 69χρονης.

Άγιος Νικόλαος: «Εγκλωβισμένοι μέσα στο σπίτι μας» – Κραυγή αγωνίας από κάτοικο στον Ξηρόκαμπο με τα νερά να αγγίζουν το ένα μέτρο

Εγκλωβισμένη στο σπίτι της παραμένει οικογένεια στον Ξηρόκαμπο Αγίου Νικολάου, με τα νερά να έχουν κατακλύσει την έκταση γύρω από την κατοικία και να φτάνουν, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, ακόμη και το 1 μέτρο. Ο Στέλιος Βλάσης του Εμμανουήλ περιγράφει στο neakriti.gr την αγωνία του, καθώς η σύζυγός του ανήκει σε ευπαθή ομάδα, ενώ εκφράζει φόβους και για το ίδιο το σπίτι και ζητά μόνιμη λύση για την απορροή των νερών.

Σε απόγνωση βρίσκεται οικογένεια στον Ξηρόκαμπο Αγίου Νικολάου, καθώς τα νερά έχουν κατακλύσει την έκταση γύρω από το σπίτι της, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την έξοδο από την κατοικία. Ο Στέλιος Βλάσης του Εμμανουήλ, μιλώντας στο neakriti.gr, καταγγέλλει ότι παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες του με τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχει βρεθεί λύση, ενώ εκφράζει φόβους ακόμη και για το ίδιο το κτίριο.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Καφέ, λασπωμένα νερά έχουν συσσωρευτεί περιμετρικά της κατοικίας και μέσα στις γειτονικές εκτάσεις, φτάνοντας μέχρι τον χώρο του σπιτιού και αποκλείοντας την οικογένεια.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στο neakriti.gr ο Στέλιος Βλάσης του Εμμανουήλ, τα νερά κατεβαίνουν από ψηλότερα σημεία της περιοχής, περνούν μέσα από τα χωράφια και τελικά λιμνάζουν γύρω από την οικοδομή.

Ο ίδιος εκτιμά ότι σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού φτάνει περίπου τα 81 εκατοστά και ενδεχομένως ακόμη και το 1 μέτρο.

«Είμαι ένας απογοητευμένος πολίτης. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο όταν η Πολιτεία δημιουργήσει έναν αγωγό για να φεύγουν τα νερά και όχι να μπαίνουν στην αυλή του σπιτιού μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Έχω επικοινωνήσει με τους πάντες»

Όπως υποστηρίζει, το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τη σημερινή κακοκαιρία. Αντίστοιχη κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σημειωθεί και το 2002, ενώ σε περιόδους ακραίων βροχοπτώσεων η περιοχή βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο κ. Βλάσης αναφέρει ότι έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αναζητώντας βοήθεια.

«Έχω επικοινωνήσει με τους πάντες», λέει στο neakriti.gr.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο βρέθηκε και η Πολιτική Προστασία του Δήμου. Όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε ότι δεν είναι δυνατή η άντληση νερών από τα χωράφια, με αποτέλεσμα η οικογένεια να εξακολουθεί να βρίσκεται αποκλεισμένη.

«Η γυναίκα μου ανήκει στις ευπαθείς ομάδες – Δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι»

Η μεγαλύτερη αγωνία του, ωστόσο, αφορά τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης προς και από την κατοικία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Όπως αναφέρει, η σύζυγός του ανήκει σε ευπαθή ομάδα, καθώς είναι καρκινοπαθής, και παρότι αυτή τη στιγμή είναι καλά στην υγεία της, φοβάται τι θα μπορούσε να συμβεί εάν παρουσιαζόταν ανάγκη άμεσης μετακίνησής της.

«Η γυναίκα μου είναι στις ευπαθείς ομάδες, καθώς είναι καρκινοπαθής. Είναι καλά τώρα, αλλά, ο μη γένοιτο, αν συμβεί κάτι, δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι», τονίζει.

Παράλληλα, ο κ. Βλάσης εκφράζει έντονη ανησυχία για το κατά πόσο η παρατεταμένη παρουσία τόσο μεγάλης ποσότητας νερού περιμετρικά της οικοδομής μπορεί να επηρεάσει το κτίριο.

«Φοβάμαι για τη στατικότητα του σπιτιού, γιατί γύρω γύρω είναι χώμα και δεν μπορώ να βρω άκρη με τις υπηρεσίες», αναφέρει.

Όπως υποστηρίζει, έχει θέσει το πρόβλημα στον Δήμο και κατά το παρελθόν, ζητώντας να εξεταστεί συνολικά η απορροή των ομβρίων στην περιοχή.

«Το έχω αναφέρει και στο παρελθόν, να γίνει μία μελέτη ώστε τα νερά να φεύγουν και όχι να λιμνάζουν στο σπίτι μου», σημειώνει.

Ο ίδιος μεταφέρει ακόμη πληροφορίες που, όπως διευκρινίζει, του έχουν δώσει παλαιότεροι κάτοικοι και γείτονες της περιοχής. Σύμφωνα με αυτές, στο παρελθόν υπήρχε γεφύρι που εξυπηρετούσε την απορροή των νερών, το οποίο, όπως του έχουν αναφέρει, φράχθηκε μετά την κατασκευή του δρόμου.

Πρόκειται για ισχυρισμό κατοίκων που ο ίδιος μεταφέρει και ο οποίος θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως προς το εάν και με ποιον τρόπο συνδέεται με τη σημερινή εικόνα.

Γύρω από την κατοικία υπάρχουν και άλλα σπίτια, ωστόσο, όπως εξηγεί, η δική του βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση, καθώς περιβάλλεται από 2 χωράφια στα οποία συγκεντρώνονται τα νερά.

«Φοβάμαι για το σπίτι μου και δεν συγκινείται άνθρωπος», λέει, περιγράφοντας την αγωνία μιας οικογένειας που, ενώ η κακοκαιρία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, βλέπει το νερό να την έχει περικυκλώσει και ζητά άμεση λύση για να μπορέσει να βγει με ασφάλεια από την κατοικία της.

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