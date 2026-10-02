Με συμπτώματα δηλητηρίασης μαθητές κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο – Βρίσκονται σε καταφύγιο, πιθανή αεροδιακομιδή τους

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Επιχείρηση για την αεροδιακομιδή μαθητών, που αισθάνθηκαν αδιαθεσία, ενώ βρίσκονταν σε σχολική εκδρομή στον Όλυμπο, έχει στηθεί από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για τέσσερις μαθητές, ηλικίας περίπου 16 ετών, που φέρονται να αισθάνθηκαν αδιαθεσία, πιθανόν με συμπτώματα δηλητηρίασης.

Οι μαθητές βρίσκονται εντός του καταφυγίου Πετρόστρουγκα, όπου έχουν ήδη μεταβεί έξι πυροσβέστες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο, μέσω του ΓΕΕΘΑ, και πιθανόν να γίνει αεροδιακομιδή των μαθητών στο νοσοκομείο της Κατερίνης.