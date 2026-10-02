«Σκοτώστε με»: Ο συγκυβερνήτης της Flydubai εκλιπαρούσε για τον θάνατό του, ενώ ο πιλότος πάλευε αιμόφυρτος – Η συγκλονιστική μαρτυρία επιβάτη της πτήσης-θρίλερ

Στο μονοπάτι της «ισλαμιστικής ριζοσπαστικοποίησης» βρισκόταν ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους της flydubai, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη της πτήσης σε μια προφανή προσπάθεια να ρίξει το αεροπλάνο, ενώ είχε σαφείς αυτοκτονικές τάσεις, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το χάος στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ αποφεύχθηκε την Τετάρτη, όταν ο τραυματισμένος Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ κατάφερε να απασφαλίσει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Αυτό επέτρεψε στους επιβάτες να εισβάλουν και να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ενώ δύο πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανέλαβαν τα χειριστήρια του πηδαλίου και το προσγείωσαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία, σώζοντας τις ζωές περισσότερων από 170 επιβαινόντων.

«Γνωρίζουμε ότι υποβλήθηκε σε ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Αυτό φαίνεται να είναι κάτι που συλλέγουμε από τα προσωπικά του στοιχεία», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι η αρχική εκτίμηση του Ισραήλ είναι πως ο συγκυβερνήτης -ο οποίος ταυτοποιήθηκε από το Ισραήλ ως υπήκοος του Ομάν– πιθανότατα έδρασε μόνος του, αν και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστοσελίδας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομη βουτιά άνω των 14.000 ποδιών σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως ήταν ξεκάθαρο ότι ο συγκυβερνήτης είχε αυτοκτονικές τάσεις.

«Φαίνεται πολύ πιθανό ότι σκόπευε να ρίξει το αεροπλάνο», σημείωσε. Σε συνδυασμό με «τις ισλαμιστικές τάσεις, αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση που βρίσκεται στο υπόβαθρό του, πιστεύω ότι αυτό είναι… μια πολύ καλή ένδειξη», είπε, χωρίς να επεκταθεί.

«Αλλά και πάλι, δεν βγάζω ακόμη οριστικά συμπεράσματα. Αυτές όμως είναι οι ενδείξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή».

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ξεκινήσει έρευνες για τη διακρίβωση των συνθηκών και των κινήτρων, προκειμένου να διαπιστωθεί «εάν το περιστατικό συνδεόταν με οποιαδήποτε τρομοκρατική δραστηριότητα ή σκοπό, ή εάν περιελάμβανε προηγούμενο σχεδιασμό ή καθοδήγηση», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ.

«Σκοτώστε με»

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις δραματικές στιγμές μέσα στο κόκπιτ αποκάλυψε ο 47χρονος Γεωργιανοϊσραηλινός οδοντίατρος Σότα Μουσάγιεβ, ο οποίος επέστρεψε στο Ισραήλ μαζί με την οικογένειά του.

In a flash, Israeli dentist Dr. Shota Musaev went from being another passenger aboard FlyDubai Flight 1073 to a quick-thinking hero who helped save the life of the jet’s captain after he was attacked inside the cabin.https://t.co/T19LUClXMw — ABC News (@ABC) October 2, 2026



Μιλώντας αποκλειστικά στην Daily Mail, περιέγραψε πώς ο δράστης τον εκλιπαρούσε να τον σκοτώσει, ενώ ο αιμόφυρτος κυβερνήτης πάλευε για τη ζωή του.

Νέα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τον αιματόφυρτο δράστη δεμένο στο δάπεδο του αεροσκάφους με σκυμμένο το κεφάλι, την ώρα που ο κυβερνήτης Ματσάρ μεταφέρεται έξω με φορείο.



«Όλα κυλούσαν ομαλά όταν, ξαφνικά, νιώσαμε το αεροσκάφος να πέφτει απότομα. Πιστέψαμε ότι ήταν απλές αναταράξεις. Έβγαλα την κάμερά μου και άρχισα να τραβάω βίντεο. Ακριβώς μισό λεπτό αργότερα, ακούσαμε θορύβους από το μπροστινό μέρος: φωνές και μια γυναίκα να ουρλιάζει: “Μαχαίρι! Μαχαίρι!“», ανέφερε ο Μουσάγιεβ.

Israeli Dentist Helps Subdue Flydubai Attacker, Then Saves Wounded Captain Musaev Shota treated the captain’s severe bleeding after passengers restrained the suspected attacker. pic.twitter.com/4kmFzdG9MT — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 1, 2026



«Τότε ήταν που σηκώθηκα. Κατάλαβα ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και ενώθηκα με τους ανθρώπους που βρίσκονταν πιο μπροστά, οι οποίοι όρμησαν πρώτοι στο πιλοτήριο και έσυραν τον τρομοκράτη έξω».

Η ομάδα των τεσσάρων ανδρών άρπαξε τον εισβολέα από τον λαιμό και τον έσυρε εκτός κόκπιτ. «Δέσαμε τον τρομοκράτη, σφίγγοντας τα χέρια και τα πόδια του. [Ο δράστης] δεν έλεγε τίποτα εκτός από το να μας εκλιπαρεί: “Σκοτώστε με”», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο τραυματισμένος κυβερνήτης εκλιπαρούσε τον γιατρό για βοήθεια: «Σώσε με. Δεν θέλω να πεθάνω εδώ».

«Ο πιλότος έχανε πάρα πολύ αίμα», περιέγραψε στη βρετανική εφημερίδα ο Σότα Μουσάγιεβ.

«Το χέρι του ήταν βαριά χαραγμένο, όπως και ο λαιμός του, ενώ είχε ένα πολύ βαθύ τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Τα πάντα στο πιλοτήριο ήταν βουτηγμένα στο αίμα, αλλά είχε τις αισθήσεις του. Στην πραγματικότητα, μας τελείωσαν τα υλικά πρώτων βοηθειών. Καταφέραμε κάπως να σταματήσουμε την αιμορραγία με κομμάτια από ύφασμα».

Ο Μουσάγιεβ εξήρε επίσης τον ηρωισμό της συζύγου του: «Η σύζυγός μου συνήθως τρομάζει πολύ εύκολα, αλλά εκείνη τη στιγμή βρήκε τεράστια δύναμη και βοηθούσε απολύτως τους πάντες εκεί, κάθε έναν ξεχωριστά. Όταν συναντήσαμε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου σήμερα, ο κόσμος το ανέφερε κι εκεί. Όλοι είπαν ότι έλαβαν τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχολογική υποστήριξη από τη γυναίκα μου».

Όταν ρωτήθηκε ποια στιγμή θα του μείνει για πάντα χαραγμένη, ο γιατρός ξέσπασε σε λυγμούς: «Πιθανότατα όταν είπα στη γυναίκα μου ότι πηγαίνω να βοηθήσω και ουσιαστικά την αποχαιρέτησα».

‘I came to fight him’: Israeli doctor fought Flydubai attacker, then saved wounded captain Musaev Shota says he rushed forward after hearing screams, helped restrain the suspected attacker and then treated the badly bleeding captai…https://t.co/VcB1jQ1no9 pic.twitter.com/ViXVTaHulI — Ynet Global (@ynetnews) September 30, 2026



Ο Μουσάγιεβ τόνισε ότι η απόφαση του πιλότου να ξεκλειδώσει την πόρτα ήταν καθοριστική. «Αν το πιλοτήριο παρέμενε κλειδωμένο, πιθανότατα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Θα ήταν μια άλλη 11η Σεπτεμβρίου, το ίδιο με αυτό που συνέβη στην Αμερική».

Πρόσθεσε δε πως με την αποτροπή της επίθεσης αυτοκτονίας, «ο κόσμος γλίτωσε έναν πόλεμο».

Φόβοι για την ασφάλεια ενόψει των ισραηλινών εκλογών

Το σοβαρό αυτό περιστατικό έχει εντείνει τους φόβους για την ασφάλεια στο Ισραήλ, σημειώνει το Reuters, λίγες μόλις εβδομάδες πριν οι Ισραηλινοί προσέλθουν στις κάλπες για τις πρώτες εκλογές μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, με το ζήτημα της ασφάλειας να κυριαρχεί στην προεκλογική εκστρατεία.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, σε μια σύγκρουση που εξαπλώθηκε γρήγορα στον Κόλπο και τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ μάχεται εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχουν χαρακτηρίσει τον κυβερνήτη Σμιτ Ματσάρ ως «ήρωα». Σύμφωνα με την πρεσβεία της Ινδίας στα ΗΑΕ, ο πιλότος αναρρώνει από τα τραύματά του σε σταθερή κατάσταση.

Παράλληλα, το Ισραήλ έχει επαινέσει τους επιβάτες που ακινητοποίησαν τον δράστη.

Ο Γιανίβ Χαγιούν, ένας από τους άνδρες που εξουδετέρωσαν τον συγκυβερνήτη, περιέγραψε πώς έτρεξε στο πιλοτήριο ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν σε κατακόρυφη πτώση. «Τραβήξαμε τον εισβολέα έξω, τον τράβηξα εγώ έξω. Αφού τον έσυρα έξω, αναλάβαμε τον έλεγχο του αεροπλάνου, τράβηξα το χειριστήριο προς τα πάνω, ίσιωσα λίγο το αεροπλάνο», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στο Ισραήλ.