Λαύριο: Εισέβαλε με βαριοπούλα και μαχαίρωσε την πρώην του και τον νυν σύντροφό της – Τον είχε καταγγείλει 5 φορές και είχε panic button

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (2/10) στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος υπήκοος Ρουμανίας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και επιτέθηκε με μαχαίρι τόσο στην ίδια όσο και στον 33χρονο νυν σύντροφό της.

Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι του σπιτιού

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που παραλίγο να εξελιχθεί σε νέα γυναικοκτονία, σημειώθηκε περίπου στις 00:15 στην περιοχή Καβοδόκανος, σε μεζονέτα που βρίσκεται πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 32χρονος αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας και έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας, προκειμένου να εισέλθει στο σπίτι.

Ακολούθησε επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της 32χρονης πρώην συντρόφου του και του 33χρονου νυν συντρόφου της, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σαλόνι.

Σε σοβαρή κατάσταση οι τραυματίες

Η 32χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος υπέστη τραύματα στην κλείδα, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, και οι δύο φέρουν σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η 32χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό, ενώ ο 33χρονος παρέμεινε για νοσηλεία στο Ασκληπιείο Βούλας.

Και οι δύο αναμενόταν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κατάσταση της 32χρονης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Τα δύο παιδιά βρίσκονταν μέσα στο σπίτι

Ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης μέσα στη μεζονέτα βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του δράστη.

Πρόκειται για δύο αγόρια, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κοιμόντουσαν την ώρα που εκτυλισσόταν η επίθεση.

Η 32χρονη και ο 32χρονος είχαν στο παρελθόν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν αποκτήσει μαζί τα δύο παιδιά.

Μετά την επίθεση, ο 32χρονος μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στις Αρχές έχει ήδη καταθέσει μία 51χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και να έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη.

Τον είχε καταγγείλει πέντε φορές – Είχε λάβει panic button

Ο 32χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς η πρώην σύντροφός του είχε καταγγείλει επανειλημμένα περιστατικά σε βάρος της.

Συγκεκριμένα, από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως και σήμερα, η 32χρονη είχε καταγγείλει συνολικά πέντε φορές τον πρώην σύντροφό της στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής.

Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, περιστατικά ενδοοικογενειακής απειλής, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Μάλιστα, από το πρώτο περιστατικό είχε χορηγηθεί στη γυναίκα panic button.

Είχε συλληφθεί ξανά έναν μήνα πριν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι ο 32χρονος είχε συλληφθεί μόλις έναν μήνα πριν από τη νέα επίθεση.

Συγκεκριμένα, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τον έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κατοχή του είχαν εντοπιστεί ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών, καθώς και μία ράβδος.

Παρά το ιστορικό των καταγγελιών και την προηγούμενη σύλληψή του, ο 32χρονος φέρεται να επέστρεψε στην κατοικία της πρώην συντρόφου του.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.