Χρήστος Σταϊκούρας: Σε μια περίοδο που οι πολίτες έχουν μειωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πρέπει να κάνουμε λιγότερο θόρυβο και φασαρία

Σε μια εκτενή τοποθέτησή του, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο κανάλι Kontra24 και την Λουκία Γκάτσου, ο Χρήστος Σταϊκούρας, βουλευτής της ΝΔ στον νομό Φθιώτιδας, τοποθετήθηκε ανοιχτά για τα καίρια ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και την πολιτική ατζέντα.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, έστειλε μηνύματα για τα «καβαλημένα καλάμια», ζητώντας λιγότερο θόρυβο και περισσότερη ουσία, στον πολιτικό λόγο.
«Σε μια περίοδο στην οποία οι πολίτες έχουν μειωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πρέπει να κάνουμε λιγότερο θόρυβο και φασαρία και πρέπει να έχουμε περισσότερη πολιτική ουσία στον λόγο μας, ενσυναίσθηση και σύνεση», δήλωσε ο πρώην υπουργός.
Επίσης αναφέρθηκε και σε φλέγοντα θέματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.
Πολιτικές Ευθύνες και Δικαστική Έρευνα για τα Τέμπη
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, τοποθετήθηκε για την παραπομπή του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού,αναφέροντας ότι:
«Να υπογραμμίσω καταρχήν, πως ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε την παραπομπή του. Τα τελευταία χρόνια, πάνω σε ένα δυστύχημα, χωρίς να έχουν ουσιαστικά στοιχεία, προσπάθησαν να χτίσουν πολιτικές καριέρες. Πρέπει να δείξουμε τη μέγιστη ενσυναίσθηση και να δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις στην κοινωνία για το τι συνέβη», υποστήριξε ο κ.Σταικούρας.
Στη συνέχεια της συζήτησης, η προσοχή στράφηκε στις αποκαλύψεις του δικαστικού βουλεύματος και στα ερωτήματα των συγγενών των θυμάτων.
Ερωτηθείς ο Χρήστος Σταϊκούρας για τη σελίδα 143 του βουλεύματος, όπου αναφέρεται ότι ο κ. Μπρατάκος κάλεσε τον κ. Τριαντόπουλο να αναλάβει καθήκοντα και δράσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος, αλλά και για τον εάν οι συγγενείς των θυμάτων, θα έχουν μια δίκαιη δίκη, ο ίδιος τοποθετήθηκε ως εξής:
«Δεν υπάρχει κουκούλωμα, ας περιμένουμε την ελληνική Δικαιοσύνη να αποφανθεί», τόνισε.
Η Ασφάλεια του Σιδηροδρομικού Δικτύου
Περνώντας στο κρίσιμο ζήτημα της λειτουργίας των τρένων και των υποδομών, ο Υπουργός παρουσίασε τα πεπραγμένα στον σιδηρόδρομο, αναφέροντας ότι:
«Από το 2023, μετά και τον Σεπτέμβριο του 2024, έχουμε έναν σιδηρόδρομο με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, τη Σύμβαση 717 πλήρως λειτουργική και εγκατεστημένη, καθώς και τον Ιούνιο του 2025. Πρέπει η ελληνική Πολιτεία να κάνει το καλύτερο για να ενισχύσει την ασφάλεια. Και σε άλλες χώρες με πιο προηγμένα συστήματα υπάρχουν ατυχήματα· υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας, και πάλι η Πολιτεία πρέπει να βοηθάει ώστε να περιορίζονται σε όλους τους τομείς.»
Οικονομία, Ακρίβεια και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην οικονομική πολιτική, τις συγκρίσεις με άλλες χώρες της Ευρώπης και τα περιθώρια μειώσεων, στους φόρους.
Στο ερώτημα που του τέθηκε σχετικά με την Κύπρο, η οποία ανακοίνωσε μηδενικό ΦΠΑ σε συγκεκριμένο προϊόν και μείωση του ΕΦΚ, αλλά και για τις χαμηλότερες τιμές βενζίνης, ο βουλευτής της ΝΔ. επεσήμανε ότι:
«Στην Κύπρο ανακοίνωσαν αυξήσεις συντάξεων, αυξήσεις μισθών ή μειώσεις τεκμηρίων ή τις 120 δόσεις; Κάθε χώρα διαφέρει. Σεβόμαστε κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης που καταθέτει προτάσεις, όμως δεν μπορείς να λες «θέλω και αυξήσεις συντάξεων και μισθών». Είναι γεγονός, ότι η κυβέρνηση παίρνει συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσει το εισόδημα των πολιτών. Συμπληρωματικά, ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετα μέτρα για τις 120 δόσεις, όλα εντός του δημοσιονομικού πλαισίου, που υφίσταται.
Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου λέει: «Ελάτε να βγάλουμε τις περίφημες οροφές δαπανών, διότι υπάρχει έξαρση της κρίσης, για να δημιουργηθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος ώστε να βοηθηθούν οι κοινωνίες». Ένα μέτρο θα μπορούσε να είναι μείωση του ΕΦΚ, συμπλήρωσε.
Η κυβέρνηση ουδέποτε είπε ότι θέλει άδεια για τη μείωση του ΕΦΚ· δεν το κάνει διότι δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Τα καύσιμα εισφέρουν σημαντικά στον προϋπολογισμό. Άρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στην Επιτροπή, «Θέλουμε επιπλέον δημοσιονομικό χώρο»: δώστε μας κι εμείς θα αποφασίσουμε πώς θα τον διαθέσουμε με κοινωνική ευαισθησία. Η μείωση του ΕΦΚ κοστολογείται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ· άρα, τι θα κοπεί για να εξασφαλιστούν τα 2 δισεκατομμύρια; Πρέπει να είμαστε συνεπείς και στις υποχρεώσεις μας», τόνισε.
Πολιτικό Ήθος και Συμπεριφορές
Κλείνοντας τη συνέντευξη, η συζήτηση στράφηκε στα εσωκομματικά φαινόμενα και τη δημόσια εικόνα των πολιτικών προσώπων.
Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της κ.Ντόρας Μπακογιάννη, για «καβαλημένα καλάμια» και περί αλαζονείας υπουργών της ΝΔ, ο Χρήστος Σταϊκούρας, υποστήριξε ότι:
«Δεν σχολιάζω δημόσια δηλώσεις συναδέλφων. Ότι έχω να πω, το λέω στον Πρωθυπουργό και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Σταθερή μου θέση είναι ότι οι πολίτες αξιολογούν όχι μόνο πολιτικές, αλλά και συμπεριφορές. Και σε μια περίοδο όπου οι πολίτες έχουν μειωμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πρέπει να κάνουμε λιγότερο θόρυβο και φασαρία και πρέπει να έχουμε περισσότερη πολιτική ουσία στον λόγο μας, ενσυναίσθηση και σύνεση.»