Θεσσαλονίκη: 18χρονος «τρύπησε» το σύστημα της άυλης συνταγογράφησης και εξέδωσε συνταγή για οπιούχο φάρμακο

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Ένας 18χρονος στη Θεσσαλονίκη κατάφερε να «τρυπήσει» το σύστημα της άυλης συνταγογράφησης με αποτέλεσμα να εκδώσει συνταγή για οπιούχο φάρμακο, αλλά τελικά κατέληξε με… χειροπέδες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός άνδρας, αφού απέκτησε με παράνομο τρόπο πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης (1/10) άυλη συνταγή για οπιούχο σκεύασμα.

Πήγε σε φαρμακείο να εκτελέσει τη συνταγή – Πώς «πιάστηκε» στην τσιμπίδα του νόμου

Στη συνέχεια, μετέβη σε φαρμακείο στην περιοχή του Ευόσμου, προκειμένου να εκτελέσει τη συνταγή. Ωστόσο, η προσπάθειά του έγινε αντιληπτή όταν ο πραγματικός ασθενής, στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί η συνταγή, έλαβε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο.

Ο ασθενής ενημέρωσε τους υπαλλήλους του φαρμακείου, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποίησαν την Αστυνομία. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 18χρονο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μπουκάλι που περιείχε οξυκωδόνη, συνολικού βάρους 32 γραμμαρίων.

Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών/δεδομένων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.