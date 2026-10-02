Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος ανυπότακτος με ποσότητα ναρκωτικών στο αυτοκίνητό του

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ένας 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης έχοντας στην κατοχή του, ναρκωτικά και στρατιωτικής φύσης εξοπλισμό, στο όχημά του.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε φαίνεται να προέκυψε ότι έχει κηρυχθεί ανυπότακτος εσωτερικού σε καιρό ειρήνης, καθώς δεν κατετάγη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου που οδηγούσε, εντοπίστηκαν -εκτός από τις μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών- δύο στρατιωτικές πινακίδες κυκλοφορίας, τρεις άδειες κυκλοφορίας που φέρονται ως γερμανικές, ένας μακρόστενος φάρος αυτοκινήτου, δύο καπέλα στρατιωτικού τύπου με το εθνόσημο του Ελληνικού Στρατού, μία συσκευή e-pass και τρία κινητά τηλέφωνα.