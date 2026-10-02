Ρόδος: Στις 6 Οκτωβρίου η δίκη του 46χρονου για τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο με λεία 500.000 ευρώ – Οι δράστες ξυλοκόπησαν τον ιδιοκτήτη

Την προσεχή εβδομάδα θα διεξαχθεί η δίκη, στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Α΄ Βαθμού Δωδεκανήσου, για την υπόθεση της θρασύτατης ληστείας, που σημειώθηκε πριν από ένα χρόνο, σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή των Κολυμπίων στη Ρόδο, από όπου δύο δράστες αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα αξίας άνω των 500.000 ευρώ, αφού προηγουμένως ξυλοκόπησαν άγρια τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου στις 6 Οκτωβρίου θα καθίσει 46χρονος Ρουμάνος, ο οποίος μετά τη σύλληψη και την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή, κατηγορούμενος για ληστεία τελεσθείσα εναντίον προσώπου με ιδιαίτερη σκληρότητα από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργήματος.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας 54χρονος, επίσης από τη Ρουμανία, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης.

Το χρονικό

Η ληστεία σημειώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 το βράδυ, σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή των Κολυμπίων στη Ρόδο, από όπου δύο δράστες αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα, αφού προηγουμένως ξυλοκόπησαν άγρια τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», οι δύο άγνωστοι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στον 57χρονο ιδιοκτήτη του χρυσοχοείου και στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, περίπου στις 8:30 το βράδυ, τον ακινητοποίησαν στο πίσω μέρος του καταστήματος και τον ξυλοφόρτωσαν, σε σημείο που χρειάστηκε να μεταφερθεί ο 57χρονος με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον αιμόφυρτο άνδρα εντόπισαν τουρίστες που κινούνταν στην περιοχή και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν τιμαλφή αξίας άνω των 500.000 ευρώ από το κατάστημα και τράπηκαν σε φυγή.

Στις 7 Νοεμβρίου, έπειτα από τη σύλληψη του 46χρονου Ρουμάνου, εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία για την εξιχνίαση της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο, στα Κολύμπια και σύμφωνα με αυτήν, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και του δεύτερου δράστη, επίσης ρουμανικής καταγωγής, ο οποίος όμως διαφεύγει της σύλληψης. Βρέθηκαν ορισμένα από τα κλεμμένα κοσμήματα στο σπίτι που ενοικίαζαν οι δράστες στην Αθήνα, ενώ κατασχέθηκαν οχήματα και σύνεργα των δραστών.

Σύμφωνα με πηγές, οι δύο Ρουμάνοι φέρονται να παρακολουθούσαν αρκετές ημέρες τον 57χρονο κοσμηματοπώλη και την επιχείρησή του στα Κολύμπια και να είχαν στήσει καλά τα πάντα, πριν τη ληστεία. Οι ίδιοι φέρονται να είχαν συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή της Αρχίπολης, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τόσο τα ρούχα και τις μάσκες που είχαν χρησιμοποιήσει την ημέρα της ληστείας, όσο και κουτιά από τα κοσμήματα που είχαν αφαιρέσει από το κατάστημα του 57χρονου.

Βάσει των ίδιων στοιχείων που συνέλεξαν οι αστυνομικοί, οι Ρουμάνοι πήγαν και έφυγαν από το σημείο της ληστείας με … ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία μάλιστα εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο με το οποίο ο 46χρονος αλλοδαπός επρόκειτο να επιβιβαστεί στο πλοίο για να αναχωρήσει από το νησί μας.

Μετά τη ληστεία και οι δύο άνδρες αναχώρησαν από τη Ρόδο, όμως διατήρησαν σε μίσθωση το δωμάτιο που είχαν ενοικιάσει κατά τη διαμονή τους στο νησί μας, ενώ δεν είχαν πάρει και το αυτοκίνητο με το οποίο μετακινούνταν για τις «παρακολουθήσεις» πριν τη ληστεία. Το όχημα το είχαν ενοικιάσει από την Αθήνα και για αυτό επέστρεψε στο νησί μας ο 46χρονος Ρουμάνος δράστης, για να το πάρει πίσω και τελικά συνελήφθη.

Ο νόμος της σιωπής

Σε βάρος του 46χρονου ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και οδηγήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2025 στον ανακριτή Ρόδου για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Μάριο Μαραβέλια, ο Ρουμάνος αρνήθηκε να απολογηθεί για την υπόθεση στον ανακριτή Ρόδου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής που του παρέχει ο νόμος.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο είχε πράξει και κατά την προανακριτική εξέτασή του από τους αστυνομικούς, μετά τη σύλληψή του.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 46χρονος Ρουμάνος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.