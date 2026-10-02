ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου 2026 η δίκη της βουλευτή Κατερίνας Παπακώστα και των τριών συγκατηγορούμενών της σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Μονομελές Εφετείο αποφάσισε την αναβολή της δίκης, ύστερα από αίτημα συνηγόρων υπεράσπισης λόγω κωλυμάτων που δήλωσαν.

Η υπόθεση αυτή είναι η πρώτη από τις τέσσερις δικογραφίες βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, που θα κριθούν στο ακροατήριο, σε βάρος των οποίων απήγγειλε κατηγορίες ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υποθέσεις επιχορηγήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Συγκατηγορούμενοι της Κατερίνας Παπακώστα είναι ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, ένας κτηνίατρος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένας συνεργάτης της βουλευτή της ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε απιστία. Οι υπόλοιποι κατηγορούνται κατά περίπτωση για απόπειρα απάτης με υπολογιστή κατά το συμφερόντων ΕΕ, ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία.