ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρχίζει η πρώτη από τις 4 δίκες βουλευτών της ΝΔ – Στο εδώλιο η Κατερίνα Παπακώστα

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Εκκινεί σήμερα Παρασκευή (2/10) η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υποθέσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο εδώλιο κάθεται η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου λόγω της ειδικής δωσιδικίας που προβλέπεται για την ιδιότητά της ως δικηγόρου.

Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα, για αδικήματα πλημμεληματικού βαθμού που αφορούν το έτος 2021.

Οι κατηγορίες σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα

Η υπόθεση αφορά ενισχύσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συγκεκριμένος κτηνοτρόφος-παραγωγός από την εκλογική περιφέρεια της βουλευτού, βάσει ανακριβών δηλώσεων.

Στην Κατερίνα Παπακώστα αποδίδονται οι κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και της απόπειρας απάτης με υπολογιστή.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, ανά περίπτωση και ως φυσικοί αυτουργοί, κατηγορίες που περιλαμβάνουν απιστία και απάτη.

Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο μετά την ποινική δίωξη που άσκησε τον περασμένο Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι άλλες τρεις δίκες

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε σχηματίσει ξεχωριστές δικογραφίες όχι μόνο για την Κατερίνα Παπακώστα, αλλά και για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μάξιμο Σενετάκη.

Οι σχετικές διώξεις ασκήθηκαν μετά την άρση της βουλευτικής ασυλίας τους από τη Βουλή, με τις υποθέσεις να οδηγούνται πλέον ξεχωριστά στη Δικαιοσύνη.

Η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου έχει προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου, του Μάξιμου Σενετάκη για τις 30 Οκτωβρίου, ενώ εκείνη του Κώστα Σκρέκα για τις 12 Νοεμβρίου.